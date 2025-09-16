Manifestantes sacaron al precandidato presidencial Santiago Botero de las protestas en Bogotá

El político enfrentó fuerte desaprobación durante una protesta de transportadores, quienes corearon consignas y exigieron su salida mientras su equipo lo escoltaba fuera del lugar - crédito @santiago.botero

El 16 de septiembre de 2025, varios puntos de la capital colombiana fueron escenario de concentraciones de conductores que salieron a las calles para manifestar sus inconformidades. Las razones de estos reclamos, recopiladas en un documento formal, ya habían sido presentadas a la Alcaldía días antes.

En ese contexto, mientras en Bogotá se desarrollaban protestas protagonizadas por distintos sectores vinculados al transporte, el precandidato presidencial Santiago Botero enfrentó rechazo de los manifestantes. Frente a la Biblioteca Virgilio Barco, donde desde primeras horas del día se habían congregado principalmente motociclistas y otros conductores, los asistentes expresaron su descontento recibiendo al político con silbidos y desaprobación.

“Fuera, fuera”, coreaban las personas reunidas, tal como muestran los registros difundidos por participantes del paro en sus redes sociales, mientras el equipo de Santiago Botero intentaba resguardarlo y retirarlo del lugar.

Tras la difusión de videos en redes sociales sobre el incidente, Botero se pronunció en su cuenta de X. El precandidato presidencial destacó que las movilizaciones tenían como objetivo respaldar a los motociclistas, taxistas y demás conductores, mientras subrayó que no permitirían actos de intimidación. “Se puso bueno estamos defendiendo al motero, al taxista y al conductor, no nos dejamos intimidar”, aseveró Botero.