Iván Cepeda se pronunció sobre descertificación de Colombia en política internacional de drogas: “Es absolutamente irrelevante”

El senador colombiano Iván Cepeda afirmó que las decisiones estadounidenses sobre la lucha contra las drogas está ignorando el problema del consumo en las potencias - crédito Fernando Vergara/AP Foto

La declaración del senador Iván Cepeda sobre la descertificación de Colombia por parte del Gobierno de Donald Trump en materia de lucha antidrogas abrió un nuevo ángulo en el debate público: la denuncia de una política internacional asimétrica y la urgencia de mirar el fenómeno de las drogas en su verdadera dimensión global, en la perspectiva de Cepeda.

El ahora precandidato presidencial, en conversación con Blu Radio, calificó la medida de Washington como “absolutamente irrelevante”, bajo el argumento de que, en su parecer, no afronta las raíces del problema y minimiza el carácter de crisis universal que reviste actualmente el narcotráfico y el consumo de drogas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El líder político cuestionó duramente el proceder estadounidense, y resaló que mientras Colombia y varios países de la región son evaluados y sancionados, nadie mide a Estados Unidos a pesar de tener, según Cepeda, “el 25 % de los consumidores de la cocaína en el planeta” y enfrentar una crisis creciente por sustancias como el fentanilo.

“A ellos nadie los certifica”, reclamó el senador , que puso en tela de juicio la objetividad y el alcance de las evaluaciones unilaterales promovidas desde la Casa Blanca.