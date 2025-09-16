Colombia

Federico Gutiérrez aseguró que en su viaje a Washington pidió no descertificar a Colombia: también lanzó pulla a Petro

El alcalde de Medellín utilizó su cuenta de X para exponer detalles de la agenda pública que sostuvo en Estados Unidos y referirse a una posible sanción por el viaje a ese país

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Gutiérrez se refirió a la
Gutiérrez se refirió a la posibilidad de ser destituido como alcalde de Medellín: según expresó, "es el deseo" de Petro - crédito Colprensa/Alexander Drago/Reuters

El viaje a Washington del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con su homólogo de Cali, Alejandro Éder, suscitó una polémica por la posible inconstitucionalidad del mismo, debido a que los funcionarios estarían incurriendo en delitos como usurpación de funciones, tal y como denunciaron el exalcalde Daniel Quintero y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En un mensaje publicado desde su cuenta de X, Gutiérrez defendió la importancia de mantener la colaboración bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos: según explicó, su postura ante las autoridades estadounidenses durante su visita fue clara.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Eso es lo que Petro quisiera. Sueña con que me retiren del cargo. Si fuera un Presidente en sus cinco sentidos y quisiera lo mejor para Colombia , nos hubiera agradecido la agenda de alto nivel que desarrollamos en Washington a favor del país y de nuestras ciudades”, expresó el mandatario local, ante la posibilidad de que el mandatario sea sancionado por el viaje.

El alcalde de Medellín, Federico
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duros señalamientos al presidente Gustavo Petro, por cuenta de su política exterior - crédito @FicoGutierrez/X - Presidencia

A continuación, Gutiérrez puntualizó de manera concreta su preocupación por el posible impacto de la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y en la economía nacional, decisión que fue anunciada por Petro en la noche 15 de septiembre de 2025.

“Mi mensaje en esta agenda fue muy claro: ojalá no se dé la descertificación y, en caso de que ocurra, que Estados Unidos no retire el apoyo a nuestras Fuerzas Militares y a la Policía en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales, ya que retirar este apoyo favorecería a quienes tanto daño nos hacen”, afirmó el mandatario local en la red social.

El alcalde también expresó su deseo de que las gestiones realizadas en la capital estadounidense beneficien tanto a Medellín como al resto del país: “Nuestro trabajo ha sido por nuestra gente al intentar mitigar los posibles daños”, concluyó Gutiérrez en su publicación.

El alcalde de Medellín explicó
El alcalde de Medellín explicó su agenda en el viaje que realizó a Washington junto con su homólogo de Cali, el cual fue denunciado por el ministro del Interior y Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

La agenda de Federico Gutiérrez en Washington

Durante su estadía en la capital de Estados Unidos, Gutiérrez desarrolló una agenda centrada en asuntos estratégicos tanto para Medellín como para el país, con especial atención a la cooperación internacional y el desarrollo económico. A través de sus redes sociales, el alcalde informó que los encuentros sostenidos favorecen a la ciudad y a Colombia, en particular en lo relativo a la consolidación de alianzas bilaterales.

En sus declaraciones públicas, Gutiérrez manifestó una preocupación creciente por la gestión de las relaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y Estados Unidos. Según el alcalde, el país norteamericano constituye el aliado estratégico más relevante para Colombia, y las recientes decisiones del Ejecutivo nacional han debilitado la “confianza mutua” en la relación bilateral. Gutiérrez lamentó el rumbo adoptado y advirtió sobre los riesgos de un distanciamiento diplomático, especialmente en los ámbitos de seguridad, comercio y lucha antidrogas.

Gutiérrez compartió fotografías con varios
Gutiérrez compartió fotografías con varios congresistas del Gobierno Trump en Washington, en las que estuvo acompañado por Alejandro Éder - crédito @FicoGutierrez/X

Uno de los aspectos más críticos de su intervención fue la evaluación de la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno central. El alcalde sostuvo que el respaldo a sectores violentos ha deteriorado las condiciones de seguridad en Colombia y ha incrementado la percepción de inestabilidad en la región.

Durante sus reuniones con interlocutores estadounidenses, Gutiérrez insistió en la importancia de mantener y fortalecer el apoyo a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia, a quienes consideró actores fundamentales para enfrentar el narcotráfico y preservar el orden público. El alcalde subrayó que la cooperación internacional resulta esencial para evitar que Colombia pierda el reconocimiento en la lucha antidrogas, lo que, en su opinión, podría afectar gravemente la economía nacional y la posición del país en el escenario internacional.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezWashigntonGustavo PetroDescertificación de ColombiaLucha antidrogasColombia-Noticias

Más Noticias

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

El futbolista colombiano llegó a ser uno de los jugadores más destacados del conjunto inglés durante tres temporadas, luego de destacar en el fútbol portugués

Figura del Liverpool lamentó la

Petro lanzó ‘vainazo’ a la “derecha colombiana” por la descertificación: también aseguró que su Gobierno es el que más incautó cocaína en la historia

El jefe de Estado se refirió en un Consejo de Ministros a la descertificación de Estados Unidos frente a la lucha antidrogas

Petro lanzó ‘vainazo’ a la

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para llegar a más personas y países

Este es el top 10

Tragedia familiar: una herencia y resentimientos del pasado terminó en un ataque fatal

El sentenciado relató en un pódcast en qué momento ocurrió el quiebre definitivo de los lazos familiares

Tragedia familiar: una herencia y

Resultados de Chontico Día y Noche del lunes 15 de septiembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultados de Chontico Día y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Mico, uno de los

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Deportes

Deportivo Cali definió precios de

Deportivo Cali definió precios de boletería para la final del fútbol femenino con Santa Fe: conózcalos acá

Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo