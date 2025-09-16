En video quedó persecución a vehículo que habría arrollado a un hombre y a su hijo en Cundinamarca: lo conducía una mujer con una bebé a bordo

crédito @elinformativo.madrid/IG

Un grave accidente de tránsito ocurrido en el sector de La Prosperidad, en el municipio de Madrid (Cundinamarca), dejó como saldo un hombre y su hijo atropellados por un vehículo de placas JCP-304.

Tras el hecho, la conductora del automóvil se dio a la fuga, lo que provocó la reacción inmediata de la comunidad, que con celulares en mano registraron la persecución que se dio por una de las vías de la sabana de Occidente, y que pudo haber terminado con un saldo peor, debido a las maniobras hechas por la conductora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relataron testigos al medio El Informativo Madrid, varios habitantes del sector lograron interceptar el automóvil particular en la variante Madrid – Facatativá.

Los testimonios y los dos videos que se compartieron en redes la noche del lunes 15 y la mañana del martes 16 de septiembre, mostraron que el vehículo era conducido por una mujer que, al parecer, presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol.

Dentro del carro también se encontraba su hija, una menor de edad, que la mujer, en medio de la alteración y la confrontación a los ciudadanos que la perseguían, sacó de uno de los asientos de la parte posterior a una pequeña en brazos. Situación que empeoró la situación y le valió serios cuestionamientos por parte de los presentes en la escena.

La situación generó indignación entre los residentes que expresaron su preocupación tanto por las víctimas del accidente como por la presencia de la menor en el vehículo bajo estas circunstancias.

Las autoridades acudieron al lugar para realizar los procedimientos respectivos, determinar las condiciones en que ocurrió el incidente y avanzar en la investigación para esclarecer lo sucedido. La mujer fue llevada a una estación en tanto que se adelantan las pesquisas para determinar si, en efecto, iba alcoholizada en el momento que se presentaron los hechos.

crédito Frank Car Mosquera/Facebook

Accidente de tránsito resultó ser persecución que terminó con dos capturados

Lo que inicialmente parecía un accidente de tránsito en el norte de Bogotá resultó ser el desenlace de una persecución policial con intercambio de disparos, que terminó con la captura de dos personas.

Según información entregada por el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante de la estación de Policía Usaquén, los hechos se presentaron la noche del jueves 11 de septiembre en el sector de Santa Bárbara, localidad de Usaquén, cuando agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá y su seccional de Tránsito detectaron un vehículo sospechoso circulando por una zona residencial.

“Inmediatamente, se trata de abordar este vehículo, estas personas emprenden la huida y se inicia una persecución”, explicó el coronel Cháves.

Durante la huida, las personas dentro del automóvil efectuaron varios disparos contra los uniformados. El oficial detalló que “en este trayecto, estas personas habrían realizado varios disparos contra la zona de atención”.

Un arma cortopunzante, placas alteradas, guantes y pasamontañas, fueron algunos de los elementos que se incautaron alrededor de la escena por parte de los uniformados - crédito Mebog

La persecución concluyó en el sector de El Chicó, localidad de Chapinero, cerca de la calle 93, donde el vehículo colisionó y quedó inmovilizado.

Tres de los cinco ocupantes lograron huir antes de la llegada de las patrullas, mientras que el conductor y otro pasajero fueron detenidos.

Cerca del punto de la colisión, las autoridades hallaron guantes, un pasamontañas y un saco, elementos que podrían estar relacionados con actividades delictivas.

Sobre el vehículo, el comandante Cháves indicó que “las placas de este vehículo han sido alteradas con adhesivos para evadir el control de las autoridades”, señalando que este método es utilizado para dificultar la identificación durante actividades ilícitas. Entre las evidencias también se decomisó un arma cortopunzante.

crédito Mebog

Aunque no se descarta que los detenidos pertenezcan a una banda dedicada al hurto de viviendas o personas, la Policía Judicial adelanta investigaciones para esclarecer el propósito de los ocupantes en la zona.

Las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes bajo cargos de falsedad marcaria.

Por último, la Policía recordó a la ciudadanía la importancia de reportar movimientos sospechosos en sus barrios a la línea 123 o a los números de los cuadrantes de cada CAI, como parte de la estrategia para reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos en Bogotá.