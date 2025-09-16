Colombia

El Congreso no aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026: esto puede hacer el Gobierno

La falta de consenso político deja a la próxima administración el reto de ajustar las finanzas públicas, en un contexto de presión fiscal y advertencias sobre la competitividad y el empleo

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El legislativo no aprobó el
El legislativo no aprobó el Presupuesto General de 2026, permitiendo al Ejecutivo definir el uso de los recursos públicos sin trámite parlamentario, lo que genera críticas de expertos y preocupación en gremios empresariales - crédito Colprensa

El Congreso de Colombia no aprobó, por segundo año consecutivo, el Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno de Gustavo Petro, lo que permite que el Ejecutivo lo expida por decreto presidencial.

Esta decisión, que afecta el presupuesto para el 2026, ha generado críticas de expertos y gremios empresariales, quienes advierten sobre los riesgos de definir la política fiscal sin el aval legislativo y cuestionan la reforma tributaria propuesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La falta de aprobación legislativa implica que el Gobierno podrá definir el destino de los recursos públicos mediante decreto, sin el trámite tradicional en el Congreso.

En ese contexto, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo calificó este mecanismo como una vía que “no puede ser un expediente para torcerle el brazo al Congreso y obligarlo a aprobar más impuestos, que es lo que está buscando el Gobierno”, según declaraciones recogidas por El Tiempo. Restrepo y otros analistas han advertido que la expedición del presupuesto por decreto representa un precedente preocupante para la institucionalidad fiscal del país.

En la misma línea, Restrepo describió el escenario como una “dictadura fiscal” y una “manera irresponsable de administrar el presupuesto nacional”.

La falta de consenso legislativo
La falta de consenso legislativo otorga al gobierno la facultad de fijar el gasto público, mientras analistas advierten sobre riesgos institucionales y posibles impactos negativos en la economía y el empleo - crédito Colprensa

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), reforzó esta crítica al afirmar que “en economía, cuando el presupuesto es aprobado por decreto, se llama dictadura fiscal”.

El funcionario subrayó que el Gobierno enfrenta dos alternativas en la recta final de la administración Petro, que concluye el 7 de agosto: ajustar el presupuesto a un nivel sostenible, acorde con la capacidad de contribución de hogares y empresas, o mantener el enfoque actual, lo que llevaría a una situación insostenible que podría afectar la competitividad y el empleo.

La Andi detalló que, ante la coyuntura, el Ejecutivo puede optar por reducir el Presupuesto General de 2026 a un monto que refleje la realidad económica del país, o persistir en una política fiscal que, según el gremio, “apriete más a los colombianos y afecte la competitividad de las empresas y el empleo”. Si el ajuste no se realiza, el país podría enfrentar un entorno de mayor presión tributaria y menor margen para la actividad productiva.

El Presupuesto General de la Nación para 2026, presentado en julio, asciende a 556.9 billones de pesos, pero 26.3 billones de ese total dependen de la aprobación de la reforma tributaria propuesta por el gobierno.

Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirma que si el presupuesto se aprueba por decreto, se trataria de una dictadura fiscal - crédito Ministerio del Trabajo

Si la reforma no se aprueba, el presupuesto se reduciría a 530.6 billones de pesos. El gobierno se ha negado a acompañar un recorte sustancial del gasto, lo que ha generado presión fiscal y ha motivado a la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) a pedir al Congreso que rechace la reforma tributaria.

Desde la perspectiva de Anif, la falta de voluntad para adoptar una política de gasto más austera ha impedido aliviar la presión fiscal. La entidad considera que la tarea de recortar el gasto público quedará pendiente para la próxima administración, dado que el actual gobierno no ha impulsado ajustes significativos en el presupuesto.

En cuanto a las medidas tributarias propuestas, los 26.3 billones de pesos adicionales que busca recaudar el gobierno provendrían principalmente de impuestos indirectos, como un IVA del 19% a la gasolina y el diésel, y mayores gravámenes a bebidas alcohólicas.

Además, se contemplan eficiencias en la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), incrementos en los impuestos al sector financiero, a la renta de personas de mayores ingresos y al patrimonio, con tasas más altas y un umbral más bajo.

Aunque algunas de estas medidas buscan equilibrar las finanzas públicas, el proyecto no reduce el déficit fiscal, sino que financia un mayor gasto, en un contexto donde el presupuesto ya crece a un ritmo difícil de justificar.

El gobierno de Gustavo Petro
El gobierno de Gustavo Petro expide el presupuesto sin aval legislativo. Críticas de exministros y empresarios. El debate sobre la reforma tributaria y el impacto en la institucionalidad fiscal se intensifica - crédito Colprensa

El presidente de la Andi advirtió que los nuevos impuestos propuestos en la reforma tributaria no solo generarían mayor inflación, sino que también afectarían la competitividad y podrían tener un impacto negativo en el empleo.

Mac Master, citado por el medio mencionado, enfatizó que el país no puede aumentar su endeudamiento ni trasladar la carga fiscal a los hogares y futuras generaciones, especialmente en un momento de recuperación económica. Además, alertó sobre el riesgo de enviar señales negativas a los mercados internacionales si no se asume el reto de un ajuste serio a las finanzas públicas.

Anif coincidió en que muchas de las propuestas de la reforma tributaria resultan inconvenientes, ya que desincentivan el ahorro y la inversión, limitan el crecimiento económico y podrían no ser eficaces para garantizar el recaudo en el mediano y largo plazo.

Temas Relacionados

Presupuesto General de la NaciónCongreso de ColombiaGustavo PetroReforma tributariaAndiAnifPolítica fiscal en ColombiaDictadura FiscalColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva coalición política: partido Alianza Verde y movimiento En Marcha anunciaron listas conjuntas para elecciones legislativas

Las dos colectividades acordaron presentar candidatos en bloque para el Congreso, con la participación de sectores indígenas, sociales y sindicales, con enfoque en inclusión y paridad de género

Nueva coalición política: partido Alianza

Gobernador de Antioquia cuestionó a la Fiscalía luego de que se aceptaran interceptaciones telefónicas en su contra: “Van a paso de liebre”

Andrés Julián Rendón cuestionó a la fiscal Luz Adriana Camargo y a la delegada en la Corte Suprema de Justicia

Gobernador de Antioquia cuestionó a

Tala de árboles gigantes en el occidente de Bogotá generó opiniones encontradas entre vecinos del sector

Quienes residen en Ciudad Salitre Oriental han mostrado opiniones encontradas respecto a la tala de varios eucaliptos, entre la urgencia por la seguridad y la demanda por análisis técnicos adicionales antes de tomar una decisión

Tala de árboles gigantes en

Este fue el gesto clave de Néstor Pékerman como entrenador de la selección Colombia con James Rodríguez antes de Brasil 2014

De los seis campeonatos mundiales en los que ha participado la Tricolor, el que organizó el gigante suramericano fue el de mejor resultado para Colombia, en donde el capitán fue goleador del certamen

Este fue el gesto clave

Viuda de Miguel Uribe y la molestia frente a la presencia de políticos en la Fundación Santa Fe: “Doloroso que se hiciera política con el dolor ajeno”

El 11 de septiembre de 2025, se cumplió el primer mes del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, luego de tres meses de luchar por su vida

Viuda de Miguel Uribe y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Valeria fue eliminada de ‘MasterChef

Valeria fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato preparado junto a Valentina Taguado que la dejó fuera de la competencia

Dayro Moreno en el ojo del huracán tras las declaraciones de una supuesta hija en redes sociales: “Mi papá fue el primer hombre que me falló”

Karol G se convirtió en la primera colombiana en encabezar el festival Coachella, ya es oficial el cartel: “Nos vemos en el desierto”

Aida Victoria Merlano hizo confesión a sus seguidores tras el nacimiento de su hijo Emiliano: “Pido perdón”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Deportes

Este fue el gesto clave

Este fue el gesto clave de Néstor Pékerman como entrenador de la selección Colombia con James Rodríguez antes de Brasil 2014

Esta fue la revalorarización que tuvo el delantero colombiano Luis Javier Suárez tras el póker ante Venezuela

Estos son los jugadores más costosos del fútbol colombiano, superada la mitad de la Liga: Neiser Villarreal y Marino Hinestroza perdieron valor

Liverpool vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en Colombia el partido estelar por la Champions League

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos