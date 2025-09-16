Colombia

Chann, esposo de Mencho, sale en su defensa y enciende las redes tras la controversia en el ‘Desafío del Siglo XXI’

La entrega del Chaleco de Sentencia desató una ola de reacciones dentro y fuera del programa, mientras la atleta y sus compañeros cuestionan el cambio inesperado en la estrategia del juego

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Esposo de Mencho defendió a
Esposo de Mencho defendió a la pesista en redes sociales por su chaleco de sentencia - crédito @mencho.oficial/IG

El Desafío siglo XXI sigue generando controversia conforme avanza la competencia, pues los participantes continúan tejiendo sus estrategias en el programa para conseguir un cupo en la final eliminando esos eslabones que se les atraviesan en su anhelo de ganarse el millonario premio.

Por eso, el reciente episodio del reality de Caracol Televisión generó controversia entre los seguidores del programa, luego de que Mencho recibiera el chaleco de sentencia de parte de Zambrano, lo que desató reacciones tanto dentro como fuera de la competencia.

Esposo de Mencho criticó que
Esposo de Mencho criticó que a la participante le hubieran entregado el chaleco de sentencia - crédito @chann.oficial/IG

La situación se intensificó cuando Edinson Angulo, conocido como Chann y esposo de la pesista olímpica, utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su respaldo a la participante, en medio de la tensión que se vivió en la escuadra naranja.

La entrega del chaleco de sentencia a Mencho no solo provocó molestia en la competidora, sino que también evidenció el descontento de su equipo, que continúa inconforme por la misión que ella cumplió al posicionarse como La Elegida del programa.

Además, la atleta manifestó su inconformidad por la alteración del orden previamente establecido para que las mujeres ingresaran al Box Negro.

Mercedes Isabel Pérez Tigrero, más
Mercedes Isabel Pérez Tigrero, más conocida como Mencho en el 'Desafío Siglo XXI', reveló el objetivo de su participación en el 'reality' - crédito @mencho.oficial/Instagram

En palabras de la propia Mencho, cuestionó la decisión tomada por sus contrincantes: “¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, ¿Mencho? Supuestamente, venía Rosa, venía Grecia, de terceras iba yo y de últimas Yudisa, ¿ahora por qué se voltea la torta?”.

En respuesta a la polémica, Chann recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para reiterar su apoyo incondicional a su esposa.

Sin profundizar en los detalles del conflicto, compartió un mensaje motivacional junto a una publicación realizada en colaboración entre el perfil de Caracol Televisión y el Desafío: “Vamos a demostrar la maestría deportiva. Vamos con toda AMOR”, escribió, reafirmando su confianza en el desempeño de Mencho.

Mercedes Isabel Pérez Tigrero, más
Mercedes Isabel Pérez Tigrero, más conocida como Mencho en el 'Desafío Siglo XXI', conmovió al revelar el cáncer contra el que batalla su mamá - crédito @mencho.oficial/Instagram

El episodio que encendió la controversia ocurrió el 15 de septiembre, cuando Leo, integrante de Alpha, informó a la escuadra naranja sobre la decisión de enviar a Mencho a Muerte, lo que generó un enfrentamiento con Rosa y Zambrano. Parte de la discusión fue escuchada por el equipo Omega, lo que amplificó la tensión en la competencia.

