Colombia

Armando Benedetti afirmó que hace un año dejó las drogas y el alcohol: “Todos merecemos una segunda oportunidad”

El ministro del Interior afirmó que dejó las adicciones porque necesitaba cambiar su estilo de vida y quería contribuir al país “para ello tenía que cambiar todo ese desorden”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Armando Benedetti habló de las
Armando Benedetti habló de las adicciones y contó como las superó - crédito Colprensa

El ministro del Interior Armando Benedetti compartió en redes sociales su experiencia con la rehabilitación personal.

El dirigente afirmó que hace un año decidió abandonar el consumo de drogas y alcohol para transformar su vida.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, explicó que la situación lo llevó a replantear su rutina diaria y sus prioridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Benedetti se refirió al proceso como un momento decisivo en su carrera y destacó la importancia de mantener el bienestar personal para contribuir en la vida pública.

Sentí que si quería contribuir con el país debía estar bien conmigo mismo. Toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad”, escribió el ministro.

Temas Relacionados

Armando BenedettiAdicción a las drogasAdicción al alcoholMinistro de InteriorColombia-Noticias

Más Noticias

Embajada de Colombia en EE.UU. contestó a la descertificación y negó que “Colombia haya incumplido sus obligaciones internacionales”

La delegación diplomática colombiana calificó de infundados los señalamientos sobre permisividad del Gobierno de Gustavo Petro frente al narcotráfico

Embajada de Colombia en EE.UU.

María Claudia Tarazona continuó la polémica con María Fernanda Cabal: “Todo lo que yo conté pasó”

La viuda del senador del Centro Democrático Miguel Uribe aseveró que sus declaraciones no deben ser tomadas desde una perspectiva política, sino personal

María Claudia Tarazona continuó la

Hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Champions League con Bayern Múnich contra Chelsea

El delantero colombiano ha marcado cinco goles en sus seis primeros partidos con la camiseta del conjunto Bávaro, por lo que se volvió parte clave en el once inicialista de Vincent Kompany

Hora y dónde ver el

Gustavo Petro responde a la embajada de Estados Unidos en Bogotá tras la descertificación: “Una mentira fáctica”

El presidente colombiano rechazó las acusaciones de la embajada estadounidense sobre el aumento de cultivos ilícitos en territorio nacional, señalando que la decisión de Washington se basa en información incorrecta

Gustavo Petro responde a la

Aida Victoria Merlano hizo confesión a sus seguidores por el nacimiento de su hijo Emiliano: “Pido perdón”

La creadora de contenido aseguró a través de sus redes sociales que uno de sus principales temores era no poder recuperar su figura y recurrir a ayudas quirúrgicas

Aida Victoria Merlano hizo confesión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano hizo confesión

Aida Victoria Merlano hizo confesión a sus seguidores por el nacimiento de su hijo Emiliano: “Pido perdón”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Champions League con Bayern Múnich contra Chelsea

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

Deportivo Cali definió precios de boletería para la final del fútbol femenino con Santa Fe: conózcalos acá

Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo