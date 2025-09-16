Armando Benedetti afirmó que hace un año dejó las drogas y el alcohol: “Todos merecemos una segunda oportunidad”

Armando Benedetti habló de las adicciones y contó como las superó - crédito Colprensa

El ministro del Interior Armando Benedetti compartió en redes sociales su experiencia con la rehabilitación personal.

El dirigente afirmó que hace un año decidió abandonar el consumo de drogas y alcohol para transformar su vida.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, explicó que la situación lo llevó a replantear su rutina diaria y sus prioridades.

Benedetti se refirió al proceso como un momento decisivo en su carrera y destacó la importancia de mantener el bienestar personal para contribuir en la vida pública.

“Sentí que si quería contribuir con el país debía estar bien conmigo mismo. Toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad”, escribió el ministro.