Colombia

Abelardo de la Espriella denunció al presidente Petro ante la Corte Penal Internacional: lo acusa de instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio

El precandidato presidencial publicó el documento de la denuncia en su perfil de X. Alejó presunta persecución política por parte del mandatario

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El aspirante presidencial acusa al
El aspirante presidencial acusa al gobierno de Gustavo Petro de ser "una banda criminal" y denunció al mandatario ante la CPI - crédito Colprensa

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció este martes, 16 de septiembre, la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusa de “instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio”.

La acción, que suma una nueva escalada en el debate político nacional, plantea graves imputaciones y busca que el tribunal internacional investigue la conducta del jefe de Estado colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“He denunciado a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio. Colombia no puede normalizar la persecución política ni la violencia como herramientas de poder. ¡Firme por la Patria!“, fueron sus palabras.

La denuncia, dirigida a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, solicita la apertura formal de una investigación y se fundamenta en hechos relacionados con el contexto de conflictividad política y social en el país.

En los apartados iniciales del documento presentado —del cual se puede obtener la totalidad de la denuncia—, De la Espriella detalla los argumentos jurídicos que, a su juicio, darían mérito a la intervención de la justicia internacional.

El abogado enfatizó la necesidad de no legitimar ni aceptar presiones, hostigamientos o persecuciones políticas.

De la Espriella denunció que Petro “quiere su cabeza”

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció públicamente el 15 de septiembre de 2025 que el presidente Gustavo Petro y miembros de su gobierno habrían puesto precio a su cabeza y estarían intentando silenciarlo. La denuncia fue publicada en la cuenta oficial de X del abogado, quien aseguró: “Petro y sus cómplices han puesto precio a mi cabeza y planean destruir mi campaña. No me van a callar. Estoy listo para enfrentarlos y defender a Colombia”.

En su mensaje, De la Espriella sostuvo que existe una estrategia organizada desde el gobierno nacional para silenciar voces opositoras y alimentar el caos social en Colombia.

Abelardo de la Espriella hizo fuertes acusaciones en contra de Gustavo Petro y afirmó que no van silenciarlo - crédito @ABDELAESPRIELLA

Añadió que ese fenómeno no se limita al país sino que también tendría manifestaciones en otros lugares de América Latina y los Estados Unidos. El abogado y precandidato afirmó que los calificativos de extremista que recibe de parte de sectores aliados al Ejecutivo forman parte de una red de odio y caos dirigida a debilitar el debate democrático.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el dirigente describió un entorno de hostilidad hacia quienes defienden posturas como la moral cristiana, la economía de mercado, la familia, el respeto a la ley y el respaldo a la fuerza pública.

De la Espriella hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la defensa de la institucionalidad democrática y señaló que “el tigre no se deja cazar”, en referencia a la insistencia con la que pretende sostener su candidatura pese a las supuestas amenazas.

En su intervención, el precandidato vinculó el actual contexto nacional con hechos recientes a nivel internacional. Citó el atentado contra el exmandatario estadounidense Donald Trump el 13 de julio de 2024 y el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk en la Universidad de Utah el 10 de septiembre de 2025. Subrayó que estos incidentes serían resultado de una retórica política violenta que, según su versión, “justifica cualquier agresión contra líderes conservadores”.

Abelardo de la Espriella hizo
Abelardo de la Espriella hizo fuertes acusaciones en contra de Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA

Sobre el plano local, De la Espriella recordó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay durante un acto de campaña en Bogotá.

Afirmó que el crimen estaría vinculado a lo que denominó como “un instrumento del odio oficial”, resaltando la tensión política que caracteriza a Colombia en la actualidad. Asimismo, reiteró que se siente expuesto a riesgos personales tras recibir advertencias de organismos internacionales sobre un posible atentado.

Durante su pronunciamiento, el abogado también abordó la situación judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien considera víctima de persecución institucional.

Comentó que existen procesos judiciales y campañas mediáticas dirigidas a minar la reputación de los líderes opositores, y relacionó a figuras como Iván Cepeda y Eduardo Montealegre con presuntos ataques desde la justicia y el gobierno actual.

A pesar del ambiente que describió, De la Espriella manifestó su intención de continuar adelante con su proyecto político. En su declaración señaló: “No les temo. Soy Abelardo de la Espriella, el tigre que no se deja cazar. Los enfrentaré con la Constitución en la mano y con la ley como escudo, con el pueblo a mi lado”.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaDenunciaGustavo PetroPrecandidatos presidenciales Colombia 2026Corte Penal InternacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, una problemática que puede afectar al país en el corto plazo

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Camilo Ubaque expuso los argumentos que tiene el Gobierno Trump para justificar la decisión

Descertificación de Colombia en la

Armando Benedetti confirmó que Colombia no comprará más armas a Estados Unidos y lanzó crítica: “Como si estuviéramos en el colegio”

El ministro del Interior aseguró que el Gobierno colombiano no aprueba la manera como se están llevando las relaciones con el país norteamericano

Armando Benedetti confirmó que Colombia

Resultados Chontico Día del martes 16 de septiembre, sorteo 8190

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día del martes

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

La temporada festiva inicia meses antes con música y tradiciones únicas que no se ven en otros países

Española quedó impactada al saber

Ecuador respondió al anuncio de Gustavo Petro, que confirmó la entrega de nacionalidad colombiana a Jorge Glas: “Las sentencias siguen vigentes”

A través de un escueto pronunciamiento, la Cancillería del país vecino se refirió a la confirmación por parte del presidente de la República, que comunicó que su Gobierno confirió ciudadanía al exvicepresidente ecuatoriano, segundo al mando durante los mandatos de Rafael Correa y Lenín Moreno

Ecuador respondió al anuncio de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, confiesa

Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, confiesa su deseo de entrar a ‘La Casa de los Famosos’ y enciende las redes

Karina García le respondió a Melissa Gate y a la Toxi Costeña por los insultos en redes sociales: “También se me sale el Chucky”

Piter Albeiro envió sarcástico mensaje a fans de Petro tras descertificación de Colombia por parte de EE. UU. en lucha antidrogas: “Cambio es cambio”

Cardi B buscó apoyo de Shakira durante su separación de Offset para superar esta etapa

Luis Alfonso tuvo grave fractura previo a su esperado concierto en Estados Unidos: “Vamos para urgencias”

Deportes

Técnico de la Juventus se

Técnico de la Juventus se refirió al colombiano Juan David Cabal tras su regreso a las canchas tras diez meses de recuperación: “Espero que nos ayude”

Luis Díaz recibió su primer premio en el Bayern Múnich: gol contra el Leipzig fue elegido como el mejor de agosto

Hora y dónde ver el partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

El Bayern Múnich de Luis Díaz se prepara para el Oktoberfest, este será el cronograma de partidos: “No está claro cuántas pintas de cerveza podrán permitirse”

Este fue el noble gesto con corredor colombiano que se cayó durante prueba en los Mundiales de Atletismo