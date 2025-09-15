Trasladan a dos implicados en asesinato de Miguel Uribe Turbay a cárceles del Inpec

La Fiscalía traslada a dos implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay a cárceles del Inpec tras finalizar la etapa transitoria en el búnker - crédito Jesús Avilés/Infobae

Dos de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay serán trasladados desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación a cárceles bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Esta medida corresponde al final de la etapa transitoria en la que permanecieron los detenidos en las instalaciones del órgano acusador. Los trasladados son Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi, y William Fernando González Cruz, alias el Hermano.

Ambos figuran entre los señalados de haber tenido un papel central en la planeación y ejecución del atentado que terminó con la vida del joven político, que el 7 de junio de 2025 fue atacado con disparos mientras participaba en un acto público en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá.

Noticia en desarrollo...