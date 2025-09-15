Qué pasa si Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, amenaza con aplicar un impuesto que afectaría el 30% de las exportaciones colombianas; Gustavo Petro habló de su estrategia - crédito Presidencia - Carlos Barria/Reuters

Estados Unidos evalúa retirar la certificación a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico.

Esta posible decisión por parte del gobierno estadounidense, en momentos de frecuentes desacuerdos entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro Urrego, podría generar sanciones de alcance económico y social para Colombia.

Colombia registra actualmente 264.000 hectáreas de cultivos de coca. Frente a esta cifra, la evaluación anual que realiza el Gobierno de los Estados Unidos sobre el combate al narcotráfico podría llevar a la imposición de sanciones comerciales, económicas y sociales, con posibles repercusiones para el país.

En una entrevista con la revista Semana, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, fue consultada sobre las razones para comenzar a calcular el impacto de una posible descertificación, dado que en su informe señaló una probabilidad del 70 % de que ocurra esta medida por parte de Estados Unidos.

Sobre la relevancia de calcular el impacto de una posible descertificación, María Claudia Lacouture afirmó: “Una descertificación no sería simbólica. Por mandato legal en Estados Unidos, aun con sanciones leves, puede traducirse en restricciones o condicionamientos a la cooperación antinarcóticos y al apoyo para desarrollo social, además de mayores obstáculos en el acceso a financiamiento de organismos multilaterales”.

También destacó la importancia de estos recursos para Colombia al señalar: “Estos recursos no solo son montos relevantes, son herramientas operativas para reducir el narcotráfico con mayor eficacia y para apalancar proyectos de crecimiento y desarrollo territorial”.