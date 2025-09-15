Maduro estalló contra expresidentes colombianos por la presencia de bases militares de EE. UU.: “Oligarquía corrupta, vendida, apátrida”

Nicolás Maduro condenó las bases militares de EE. UU. en Colombia, argumentando que no cumplieron su propósito de reducir la producción de cocaína - crédito redes sociales

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aprovechó un encuentro televisado con periodistas para arremeter contra varios expresidentes de Colombia, como Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, a raíz de la presencia de bases militares estadounidenses en territorio colombiano.

En su discurso, transmitido en vivo por medios nacionales, el líder del régimen venezolano cuestionó duramente el papel de estos expresidentes en la implementación de las bases y su impacto en la lucha contra las drogas.

Maduro comenzó su intervención recordando que Colombia alberga ocho bases militares de EE. UU., mencionando explícitamente a Uribe y Santos como los responsables de permitir su establecimiento en territorio colombiano.

Maduro desafía a periodistas colombianos sobre las bases de EE. UU.

“Colombia tiene, no hay que olvidar, ocho bases militares, que las estableció Uribe y Santos en Colombia”, afirmó el líder del régimen venezolano, dirigiéndose a los periodistas presentes. Luego, pidió a los medios colombianos investigar las consecuencias de estas bases en el país vecino, al destacar su influencia en la producción de cocaína.

“Investiguen. A los buenos periodistas que hay en W Radio, Blu Radio, Tiempo, El Espectador, a mis amigos de El Tiempo, de la revista Semana, a Vicky (Dávila), mi saludo. Vicky es mi candidata ya. Me la juego por Vicky”, comentó, en una clara referencia a la periodista y de manera irónica, que tiene una posición crítica frente a los temas de seguridad y política en Colombia.

Además, Maduro no dudó en criticar el impacto de las bases militares estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico en Colombia: “¿Qué hubo de esas bases militares? ¿Qué hubo? ¿Para qué han servido las ocho bases militares de Estados Unidos?”, preguntó el líder venezolano de forma retórica, sugiriendo que la situación no había mejorado desde su instalación.

El líder del régimen criticó a las élites colombianas por el narcotráfico

Según Maduro, la promesa de la erradicación de la cocaína a través de la presencia militar estadounidense fracasó rotundamente: “Le digo al Gobierno de Estados Unidos, ocho bases militares. Y ellos dijeron: ‘Con las bases militares se acaba la producción de coca y de cocaína’. Y se triplicó”.

Además, el dictador venezolano dirigió sus críticas hacia lo que describió como “la oligarquía colombiana”, la cual, según él, es la principal beneficiaria de las políticas vinculadas al narcotráfico y al Plan Colombia.

“La oligarquía colombiana, pues, no es el pueblo colombiano, no es el Gobierno colombiano, no son las Fuerzas Militares colombianas. No, no son ellos. Es la oligarquía corrupta, vendida, apátrida”, expresó Maduro, responsabilizando a una élite colombiana de los problemas asociados al narcotráfico, mientras exoneraba al pueblo y las Fuerzas Armadas de Colombia.

Uno de los momentos más contundentes de su discurso fue cuando preguntó abiertamente sobre la eficacia del Plan Colombia, que implicó miles de millones de dólares provenientes de Estados Unidos en apoyo a la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

“Hagan un balance, ¿qué pasó con la base...? ¡Alguien que haga un balance en, en Colombia!”, pidió Maduro a los periodistas, al demandar la falta de resultados tangibles en la lucha contra las drogas a pesar de la millonaria inversión.

Con un tono provocador, continuó: “¿Cuántos miles de millones le dieron en el Plan Colombia? ¿Cien mil millones de dólares? Dicen. ¿Quién se agarró esa plata? ¿Pastrana, Uribe o Santos? ¿Quién se agarró la plata del Plan Colombia? Son preguntas que quedan en el aire y que cada quien saque sus propias conclusiones”.

Con estas palabras, Maduro dejó en claro que, para él, el dinero destinado al Plan Colombia no solo no dio los resultados esperados en cuanto a la reducción de la producción de cocaína, sino que también, según él, benefició a los expresidentes colombianos y sus allegados.

¿De qué se trata el Plan Colombia?

El Plan Colombia fue una iniciativa lanzada en el 2000 entre Estados Unidos y Colombia, con el objetivo de combatir el narcotráfico, las guerrillas y los grupos armados ilegales. A través de esta estrategia, se proporcionó ayuda económica y militar para fortalecer las Fuerzas Armadas colombianas, mejorar la seguridad, e impulsar el desarrollo social en las zonas afectadas por el conflicto.

El plan se centró en tres objetivos principales: combatir el narcotráfico mediante la reducción de cultivos ilícitos, fortalecer la seguridad, aumentando la capacidad operativa del ejército colombiano, y fomentar el desarrollo social con programas de asistencia a comunidades vulnerables.

Uno de los componentes más controvertidos fue la fumigación de cultivos de coca con glifosato, destinada a erradicar la producción de cocaína, aunque esta estrategia recibió críticas por su impacto ambiental y en la salud de las personas. Aunque hubo avances en el fortalecimiento militar y en algunas áreas de desarrollo, el plan fue objeto de críticas por su limitada efectividad en la reducción de la violencia y la pobreza.