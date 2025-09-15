Desde Bogotá Fito Páez les dio tremendo anuncio a sus seguidores: “No se lo pierdan”

Fito Páez deslumbra en el Tiny Desk Concert con clásicos y una sorpresa inédita - crédito Ginnette Riquelme)/AP

El lanzamiento del Tiny Desk Concert, de Fito Páez (presentaciones hechas en un pequeño estudio de radio), marcó un nuevo hito en la proyección internacional del músico rosarino, que se sumó a la prestigiosa serie de presentaciones organizadas por NPR Music en el marco del Latin Music Month.

La actuación, grabada en la reconocida oficina de Washington D.C., permitió a Páez repasar momentos emblemáticos de su carrera y presentar material inédito, consolidando su posición como referente del rock en español.

La participación de Fito Páez en el ciclo fue anunciada previamente a través de sus redes sociales cuando se encontraba visitando Bogotá, Colombia, por su presentación en el Festival Cordillera.

El propio artista compartió su entusiasmo por el estreno, al afirmar en su cuenta de Instagram: “¡Unas ganas de que lo vean, porque fue tan hermoso!”. Este concierto lo incorpora a una lista selecta de músicos argentinos que han pasado por el formato, como Ca7riel y Paco Amoroso, Trueno, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Juana Molina.

Durante la presentación, NPR destacó la relevancia histórica y artística de Fito Páez, subrayando que desde su debut como solista en 1984, en los primeros años de la democracia argentina tras la dictadura, el músico se ha convertido en “uno de los pioneros del rock argentino” y en un símbolo del género en español. Además, la emisora celebró su legado y la influencia que ha ejercido en varias generaciones de artistas.

Fito Páez deslumbra en el Tiny Desk Concert con un viaje musical de casi 20 minutos - crédito NPR Music/YouTube

El repertorio elegido para el Tiny Desk Concert incluyó clásicos como A rodar mi vida y Mariposa tecknicolor, así como el estreno de Sale el sol, tema perteneciente a su nuevo disco Novela. El cierre del set se produjo con una transición entre Circo Bea y Tercer mundo, ofreciendo un recorrido por distintas etapas de su trayectoria.

El cierre del concierto, cuando entonó Tercer Mundo, Fito Páez construyó un mosaico posmoderno que rinde homenaje a figuras emblemáticas de la cultura argentina, como La Mona Jiménez, la Coca Sarli, Beatriz Salomón, los Pimpinela, el Gordo Porcel, Billy Bond, Tita Merello y Batato Barea.

En ese segmento, el artista menciona: Paquito y Ca7riel y Lou Reed, pensando y pensando en salir de aquí, en lo que constituye un guiño explícito al dúo argentino que, tras su paso por la misma plataforma, alcanzó notoriedad internacional.

La capacidad de Fito Páez para condensar una carrera de décadas en un formato breve, sin perder la riqueza ni la sofisticación de sus arreglos, se evidencia en este Tiny Desk Concert, que reafirma su lugar en la música popular argentina y su proyección global.

La versión más íntima de Fito Páez sorprende en el Tiny Desk Concert de Washington - crédito NPR Music/YouTube

Fito Páez en Colombia

La cuarta edición del Festival Cordillera en Bogotá se consolidó como un escenario de celebración para los sonidos iberoamericanos, reuniendo a miles de asistentes en el Parque Simón Bolívar a pesar de la persistente lluvia.

El evento, que se extendió durante dos días, tuvo como protagonistas en su jornada de cierre a Fito Páez y la banda mexicana Zoé, quienes ofrecieron actuaciones que reafirmaron su vínculo con el público colombiano.

A pesar de que el domingo 14 de septiembre se presentaron varios artistas y bandas, la expectativa se centró en el regreso de Fito Páez, el cual había cancelado su participación en la edición anterior debido a un accidente doméstico.

El artista argentino asumió el rol de figura central del festival y respondió a la espera de sus seguidores con un repertorio cargado de clásicos y nostalgia.

Así fue la presentación de Fito Páez en Colombia - crédito Daniela Beltrán/Infobae Colombia

La presentación de Fito Páez comenzó bajo la lluvia con una versión enérgica de El amor después del amor, que resonó en todo el parque y marcó el tono de la noche. El público, que coreó junto al artista temas como 11 y 6, acompañó cada interpretación con entusiasmo. Vestido con un traje rojo y zapatos amarillos, Páez incluyó en su setlist canciones emblemáticas como ‘Llueve sobre mojado’, donde evocó la figura de Joaquín Sabina y aludió al aguacero que caía sobre la ciudad.

Es por esto que se encontraba en la ciudad de Bogotá cuando anunció e invitó al público para que viera y escucharan el lanzamiento del Tiny Desk Concert.

“Aquí en Bogotá. Vean el Tiny, está buenísimo, no se lo pierdan”, dijo el cantante en el video publicado, mientras de fondo mostraba la ciudad capital de Colombia.

Fito Páez invita al público a ver su Tiny desde Bogotá - crédito @FitoPaezMusica/X