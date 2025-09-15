‘Desafío Siglo XXI’: Katiuska se sonrojó cuando sus compañeros recordaron su relación con Zambrano

Los deportistas han tenido varias discusiones en el programa, pero este momento sonrojó a Katiuska - crédito Caracol Televisión/Youtube

La dinámica entre Katiuska y Zambrano en el Desafío Siglo XXI continúa desatando una serie de reacciones entre los participantes y seguidores del programa, especialmente tras un episodio en el que las bromas sobre su relación salieron a flote. Y es que los deportistas salieron de forma romántica durante dos meses, aunque esto fue mucho antes de su participación en el concurso, sus compañeros no dudan en hablar del tema cada que pueden.

En medio de una conversación posterior a la prueba en el Box Amarillo, Potro le contó a la presentadora Andrea Serna su experiencia al integrarse al equipo Gamma, confesando que creía que tendría problemas con Zambrano, pero que, para su sorpresa, la relación entre ambos ha sido muy cordial y cercana. Asimismo, reveló que el propio medallista olímpico llegó a prepararle un arroz trifásico, el mismo plato que Katiuska solía cocinarle cuando ambos compartían equipo en Omega.

La situación se tornó aún más llamativa cuando Katiuska no disimuló su incomodidad al escuchar la comparación entre su comida y la de Zambrano y abrió los ojos notablemente sorprendida, lo que desató una serie de bromas entre los presentes.

Comentarios como “¿Quién le habrá enseñado a quién a hacer el arroz?” y la frase “Donde hubo fuego, cenizas quedan” hicieron reír a los participantes. Sin embargo, Zambrano no se quedó callado, pues al ver que Katiuska quería terminar la conversación, dijo: “Después de que mata al tigre, le corre al cuero”.

Y es que la historia entre Katiuska y Zambrano no es reciente, pues antes del concurso tuvieron una relación sentimental que nunca llegó a formalizarse. La propia Katiuska le contó a Gero, durante su estadía en la Suite ditu, los motivos que la llevaron a distanciarse de Zambrano tras dos meses de salir de forma romántica.

En su relato, la barranquillera calificó ese vínculo como su “momento humilde”, una expresión que repitió para enfatizar la escasa importancia que le atribuye a esa etapa de su vida: “Con todo el respeto que Zambrano se merece, fue mi momento humilde. Por algo yo nunca lo mostré”, explicó Katiuska.

A pesar de reconocer que Zambrano se comportó como un caballero durante el tiempo que estuvieron juntos, la participante fue clara al señalar que ciertas actitudes la llevaron a poner fin a la relación: “Salimos durante dos meses. No tengo nada malo que decir de él porque se portó como un caballero conmigo; sin embargo, dejamos de salir porque vi cosas y actitudes que no me gustaron. Y yo soy así, dije: ‘acá no me meto’”, relató.

Uno de los aspectos que Katiuska valoró inicialmente fue la insistencia de Zambrano para conquistarla, aunque esa percepción cambió al descubrir que ese interés no era exclusivo: “Cuando vi que era con todas las viejas, dije: ‘no, no me gusta, a mí me gusta la exclusividad’”, insistió sobre las razones que la llevaron a alejarse del deportista.

Por su parte, el integrante de Gamma, también compartió su versión de los hechos con sus compañeros del reality: “Hace rato salí con Katiuska y cuando la vi aquí me sorprendí. La veía en el gimnasio, siempre nos mirábamos por redes”, relató entre risas.

El atleta olímpico también aprovechó su intervención para recordar una de sus primeras citas en la que, tras recogerla en su camioneta, decidió besarla de manera espontánea: “Fui a recogerla, las cosas se iban dando, y yo soy atrevido, y eso fue lo que no hice con Isa. Se montó a la camioneta y le dije ‘ay mira, acá tienes un sucio’, me le acerqué y pum, la besé”.

Y es que el famoso fue relacionado sentimentalmente con Isa durante su paso por el Desafío, aunque su historia fue corta porque ella fue una de las primeras eliminadas.