Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Katiuska se sonrojó cuando sus compañeros recordaron su relación con Zambrano

Los demás participantes no dudaron en lanzar bromas sobre la interacción entre sus compañeros

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Los deportistas han tenido varias
Los deportistas han tenido varias discusiones en el programa, pero este momento sonrojó a Katiuska - crédito Caracol Televisión/Youtube

La dinámica entre Katiuska y Zambrano en el Desafío Siglo XXI continúa desatando una serie de reacciones entre los participantes y seguidores del programa, especialmente tras un episodio en el que las bromas sobre su relación salieron a flote. Y es que los deportistas salieron de forma romántica durante dos meses, aunque esto fue mucho antes de su participación en el concurso, sus compañeros no dudan en hablar del tema cada que pueden.

En medio de una conversación posterior a la prueba en el Box Amarillo, Potro le contó a la presentadora Andrea Serna su experiencia al integrarse al equipo Gamma, confesando que creía que tendría problemas con Zambrano, pero que, para su sorpresa, la relación entre ambos ha sido muy cordial y cercana. Asimismo, reveló que el propio medallista olímpico llegó a prepararle un arroz trifásico, el mismo plato que Katiuska solía cocinarle cuando ambos compartían equipo en Omega.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación se tornó aún más llamativa cuando Katiuska no disimuló su incomodidad al escuchar la comparación entre su comida y la de Zambrano y abrió los ojos notablemente sorprendida, lo que desató una serie de bromas entre los presentes.

Comentarios como “¿Quién le habrá enseñado a quién a hacer el arroz?” y la frase “Donde hubo fuego, cenizas quedan” hicieron reír a los participantes. Sin embargo, Zambrano no se quedó callado, pues al ver que Katiuska quería terminar la conversación, dijo: “Después de que mata al tigre, le corre al cuero”.

Zambrano y Katiuska tuvieron una
Zambrano y Katiuska tuvieron una relación antes del 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Y es que la historia entre Katiuska y Zambrano no es reciente, pues antes del concurso tuvieron una relación sentimental que nunca llegó a formalizarse. La propia Katiuska le contó a Gero, durante su estadía en la Suite ditu, los motivos que la llevaron a distanciarse de Zambrano tras dos meses de salir de forma romántica.

En su relato, la barranquillera calificó ese vínculo como su “momento humilde”, una expresión que repitió para enfatizar la escasa importancia que le atribuye a esa etapa de su vida: “Con todo el respeto que Zambrano se merece, fue mi momento humilde. Por algo yo nunca lo mostré”, explicó Katiuska.

A pesar de reconocer que Zambrano se comportó como un caballero durante el tiempo que estuvieron juntos, la participante fue clara al señalar que ciertas actitudes la llevaron a poner fin a la relación: “Salimos durante dos meses. No tengo nada malo que decir de él porque se portó como un caballero conmigo; sin embargo, dejamos de salir porque vi cosas y actitudes que no me gustaron. Y yo soy así, dije: ‘acá no me meto’”, relató.

Katiuska es reconocida por su
Katiuska es reconocida por su caracter en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Uno de los aspectos que Katiuska valoró inicialmente fue la insistencia de Zambrano para conquistarla, aunque esa percepción cambió al descubrir que ese interés no era exclusivo: “Cuando vi que era con todas las viejas, dije: ‘no, no me gusta, a mí me gusta la exclusividad’”, insistió sobre las razones que la llevaron a alejarse del deportista.

Por su parte, el integrante de Gamma, también compartió su versión de los hechos con sus compañeros del reality: “Hace rato salí con Katiuska y cuando la vi aquí me sorprendí. La veía en el gimnasio, siempre nos mirábamos por redes”, relató entre risas.

Isa y Zambrano tuvieron un
Isa y Zambrano tuvieron un romance en el 'Desafío' - crédito captura de pantalla de Caracol Televisión

El atleta olímpico también aprovechó su intervención para recordar una de sus primeras citas en la que, tras recogerla en su camioneta, decidió besarla de manera espontánea: “Fui a recogerla, las cosas se iban dando, y yo soy atrevido, y eso fue lo que no hice con Isa. Se montó a la camioneta y le dije ‘ay mira, acá tienes un sucio’, me le acerqué y pum, la besé”.

Y es que el famoso fue relacionado sentimentalmente con Isa durante su paso por el Desafío, aunque su historia fue corta porque ella fue una de las primeras eliminadas.

Temas Relacionados

Desafío Siglo XXIKatiuskaZambranoKatiuska y ZambranoDesafío 2025Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Capturaron al papá del niño de cuatro años víctima de una golpiza en Medellín: le pegó porque se despertó a jugar

El menor, de nacionalidad venezolana, permanece en estado crítico en el Hospital General de Medellín tras sufrir lesiones severas en la cabeza y el tórax a manos de Cristian Alexis González

Capturaron al papá del niño

Como alias Liendra fue identificado hombre que habría quemado vivo a un perro dentro de un horno en Pasto

Según se viralizó en redes sociales, un sujeto identificado como Iván Vallejos habría sido el responsable de uno de los casos más crueles de maltrato animal en los últimos años dentro del territorio nacional

Como alias Liendra fue identificado

María José Pizarro estalló contra María Fernanda Cabal por reírse durante uno de sus discursos: “No merece dirigir los destinos del pueblo”

Las precandidatas participaron de un evento en el que compartieron sus propuestas con los ciudadanos. No obstante, una reacción fuera de lugar dejó mal parada a la congresista uribista, lo que fue objeto de comentarios de su interlocutora

María José Pizarro estalló contra

Ola de violencia en Bolívar: tres sujetos fueron asesinados a tiros en distintos puntos del departamento

En la noche del sábado 13 de septiembre de 2025 se registraron tres ataques armados en zona urbana de Magangué, Santa Rosa y Mompox

Ola de violencia en Bolívar:

María Claudia Tarazona confirmó si participará en política tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Amo este país profundamente”

La viuda del senador negó cualquier intención de postularse o asumir cargos públicos tras el asesinato de su esposo, priorizando el bienestar de sus hijos y el proceso de duelo familiar

María Claudia Tarazona confirmó si
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Un futbolista aficionado, la víctima

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

ENTRETENIMIENTO

Escándalo en el vallenato: acusaciones

Escándalo en el vallenato: acusaciones de violencia de género contra Rafa Roncallo encienden las redes sociales

Al mejor estilo de Diomedes Díaz, Beéle responde a la filtración de videos íntimos con Isabella Ladera: “La tienen difícil”

Junhee lidera el ranking de iTunes Colombia: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas

La película más popular en Netflix Colombia HOY

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Deportes

Santa Fe sacó ventaja en

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá

Tulio Gómez desmintió rumores sobre posible traslado del América a Bogotá: “De Cali nunca se irá”

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”