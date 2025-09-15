Colombia

Daniel Quintero anunció que habló con el expresidente de Ecuador Rafael Correa y aseguró que en Colombia quieren dar un golpe de Estado

El exalcalde de Medellín sostuvo una conversación con Rafael Correa, expresidente ecuatoriano, en la que expresó preocupación por supuestas irregularidades electorales y advirtió sobre riesgos similares en Colombia

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Daniel Quintero dijo en sus
Daniel Quintero dijo en sus redes sociales que se reunió de forma virtual con Rafael Correa - crédito Colprensa

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, compartió este lunes en su cuenta de X una fotografía durante una videollamada con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

En su publicación, Quintero habló del vecino país y dijo que, en su opinión se “robaron las elecciones”.

El político relacionó los recientes acontecimientos en Ecuador con la realidad colombiana y expresó su rechazo a cualquier maniobra que, en su perspectiva, atente contra la democracia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Señaló que así como, según él, se habrían vulnerado los procesos democráticos en Ecuador, existen quienes buscan hacer lo mismo en Colombia.

“He hablado con el Presidente Rafael Correa (@MashiRafael) sobre el golpe de Estado a la democracia en Ecuador y de cómo robaron las elecciones. Lo mismo van a querer hacer en Colombia. No pasarán”, escribió en su cuenta de X el exalcalde de Medellín y precandidato a la presidencial en la coalición de Gobierno el Pacto Histórico.

Daniel Quintero dijo que se
Daniel Quintero dijo que se reunió con el expresidente Rafael Correa - crédito @QuinteroCalle

La publicación de Daniel Quintero generó todo tipo de comentarios y reacciones en la red social. Entre las respuestas, varios usuarios cuestionaron las afirmaciones del exalcalde de Medellín, poniendo en duda la gravedad de su denuncia. Uno de ellos, identificado como @felipegh0724, criticó directamente a Quintero y le pidió mayor objetividad en sus declaraciones.

“¿Cuando se pierde es golpe de estado a la democracia? Sea serio señor Quintero, se comporta de la misma manera que las personas a las cuales supuestamente ataca”, comentó el internauta en la publicación del político paisa cercano al Gobierno de Gustavo Petro.

Con respecto a las declaraciones de Daniel Quintero sobre las elecciones en Ecuador, luego de que Daniel Noboa resultó electo presidente tras la jornada electoral del domingo. Sin embargo, la candidata opositora Luisa González no reconoció los resultados y denunció lo que calificó como el “mayor fraude que han visto los ecuatorianos”.

En su publicación, Quintero habló
En su publicación, Quintero habló del vecino país y dijo que, en su opinión se “robaron las elecciones”. El político relacionó los recientes acontecimientos en Ecuador con la realidad colombiana y expresó su rechazo a cualquier maniobra que, en su perspectiva, atente contra la democracia - crédito @QuinteroCalle

Luisa González aseguró en aquella oportunidad ante sus seguidores: “Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota cuando así lo han demostrado las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados presentados por el CNE”. Durante la campaña, González sostuvo que Daniel Noboa se benefició de su posición como presidente.

La candidata opositora Luisa González afirmó en aquella ocasión: “Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas”, y enfatizó que el país enfrenta el “mayor y más grotesco fraude que hemos presenciado los ecuatorianos”.

Aunque las encuestas anticipaban unas votaciones reñidas, Daniel Noboa obtuvo una holgada diferencia en los resultados oficiales.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa, recientemente mencionado por Daniel Quintero tras reunirse con él, también rechazó el resultado. Desde su cuenta en X, Correa en su momento sostuvo: “Todos saben que estos resultados son imposibles”.

Daniel Quintero dijo que la derecha se robó la plata de la salud en Colombia

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, expresó preocupación por la situación de las EPS en Colombia y señaló a ciertos sectores políticos por el manejo indebido de los recursos estatales. Según Quintero, “La derecha podrida y criminal se robó toda la plata de la salud. Son delincuentes de lesa humanidad y tienen que pagar por lo que hicieron”.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el aspirante presidencial se refirió a Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y Germán Vargas Lleras. Señaló que, pese a haber tenido la responsabilidad de liderar el país, según él, se limitaron a cometer actos de engaño.

“Nos vieron cara de huevones Uribe, Duque, Vargas Lleras y la lista es larga, la denuncia que acaba de hacer el presidente sobre el sistema de salud es más que grave, todos esos políticos tenían la misión de cuidarnos y se dedicaron en su lugar a estafarnos, a vendernos, a robarnos”, señaló Quintero.

Daniel Quintero se despachó en
Daniel Quintero se despachó en contra de la derecha en Colombia - crédito @QuinteroCalle

El exalcalde manifestó que, según lo expuesto por el presidente Petro, se reveló un hecho de enorme gravedad: recursos públicos por al menos 25 billones de pesos, destinados originalmente a servicios de salud como medicamentos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos, terminaron utilizándose para adquirir bienes suntuosos y transferirse a cuentas en paraísos fiscales, con consecuencias negativas para personas en condición de vulnerabilidad.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroRafael CorreaElecciones en ColombiaElecciones en EcuadorColombia-Noticias

Más Noticias

Vicky Dávila cuestionó al precandidato Abelardo de la Espriella: “Decidió trabajar para bandidos y enriquecerse”

Vicky Dávila aseguró que no comparte la visión que tiene Abelardo de la Espriella de que el derecho carece de vínculo con la ética

Vicky Dávila cuestionó al precandidato

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Luis Díaz y Richard Ríos serán los primeros colombianos en entrar en acción en la competencia de clubes más importantes del planeta

Hora y dónde ver los

Fiscalía delegada ante la Corte Suprema asumió investigación sobre presunto tráfico de influencias que involucra al ministro Pedro Sánchez

La actuación judicial surge tras la revelación de conversaciones de Whatsapp donde el ministro Sánchez y el general Zapateiro discutirían supuestos acuerdos para firmar un contrato con Indumil

Fiscalía delegada ante la Corte

Bad Bunny anuncia último concierto exclusivo en Puerto Rico y lo transmitirá en vivo: así podrá verlo

El cantante puertorriqueño anunció una función adicional llamada ‘Una más’ en el Coliseo de San Juan, y prometió que será una noche inolvidable antes de iniciar su gira internacional

Bad Bunny anuncia último concierto

Embargan vehículos y comercios por red de certificados falsos en Boyacá

La investigación permitió identificar a los presuntos responsables y asegurar bienes utilizados para actividades ilícitas en dos municipios

Embargan vehículos y comercios por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny anuncia último concierto

Bad Bunny anuncia último concierto exclusivo en Puerto Rico y lo transmitirá en vivo: así podrá verlo

La hospitalización de Jessica Cediel sorprende a sus seguidores y desata una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Deportes

Hora y dónde ver los

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista colombiano fue demandado en la Fiscalía porque habría filtrado fotos íntimas de una mujer

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Dayro Moreno reveló lo que vivió al interior del camerino de la selección Colombia en Barranquilla: “No hay dinero, no hay fama”