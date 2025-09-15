Abren inscripciones para Jóvenes a la E: son más de 1.500 becas para que quienes deseen estudiar programas técnicos laborales en Bogotá

La iniciativa ofrece formación técnica laboral gratuita, apoyo económico y acompañamiento psicosocial para jóvenes en situación de vulnerabilidad - crédito Johan Largo/Infobae

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) anunció la apertura de la convocatoria del Programa Jóvenes a la E, una iniciativa que busca impulsar el acceso de jóvenes bogotanos, entre 14 y 28 años, a programas de formación técnica laboral como parte de la ruta distrital: Jóvenes con Oportunidades.

De acuerdo con la entidad, la apuesta hace parte de un trabajo articulado entre las Secretarías de Educación, Integración Social, Gobierno y las alcaldías locales, todas comprometidas en brindar alternativas educativas y laborales a la juventud en situación de pobreza o vulnerabilidad, para fortalecer la empleabilidad, la permanencia y el cierre de brechas sociales en la ciudad.

La nueva edición de la convocatoria ofrece a sus beneficiarios financiación total de la matrícula en programas técnicos laborales, gestión de transferencias monetarias por semestre para promover la permanencia académica, acompañamiento psicosocial y escenarios de práctica profesional que buscan acercar a los jóvenes a su primer empleo. Un componente destacado es la obligatoriedad, para quienes acceden a la beca, de desarrollar una pasantía social en beneficio de Bogotá, lo que se traduce en un círculo virtuoso de aprendizaje, compromiso y retribución social.

Los beneficiarios deben realizar una pasantía social en beneficio de Bogotá como parte de los requisitos del programa - crédito Alcaldía de Bogotá

“Esta es una oportunidad única para acceder a programas de formación técnica laboral, diseñados según las necesidades del sector productivo. Los beneficiarios podrán escoger entre modalidades presenciales o virtuales, en jornadas diurna o nocturna, adaptadas a sus necesidades”, expresó la secretaria de Educación, Isabel Segovia. Por su parte, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, subrayó: “En Bogotá estamos trabajando por la igualdad de oportunidades de todos los jóvenes de la ciudad y esta iniciativa es un paso crucial para lograrlo”.

El proceso de inscripción se encuentra abierto del 12 al 21 de septiembre de 2025 mediante la plataforma Sicore. Los interesados deben diligenciar su hoja de vida digital y seleccionar tres programas técnicos laborales por competencias en orden de preferencia. La validación y priorización de participantes estará a cargo de Atenea y la Secretaría de Integración Social, mientras que los resultados se publicarán el 13 de octubre y serán seguidos por la formalización de compromisos y beneficios para quienes resulten seleccionados.

Entre los requisitos de postulación se encuentran tener entre 14 y 28 años, haber culminado grado 11 en Bogotá, no estar matriculado ni haber egresado de programas técnicos, tecnológicos o universitarios previos, y pertenecer a niveles A1 a C9 del Sisbén. Los aspirantes pueden consultar en la web oficial www.agenciaatenea.gov.co el catálogo completo de trayectorias ofertadas y las modalidades disponibles, que incluyen presencial, virtual y a distancia.

La inscripción estará abierta del 12 al 21 de septiembre de 2025 a través de la plataforma Sicore - crédito Alcaldía de Bogotá

Programas técnicos laborales ofertados

Esta es la lista de los programas técnicos laborales disponibles en la convocatoria Jóvenes a la E, a los que los jóvenes podrán aplicar según sus intereses y prioridades:

Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Mercadeo y Ventas

Técnico Laboral por Competencias en Soporte de Equipos de Cómputo y Redes

Técnico Laboral en Auxiliar en Electrónica

Técnico Laboral como Asesor Comercial y de Servicios

Técnico Laboral como Auxiliar Administrativo

Técnico Laboral como Auxiliar en Sistemas

Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo en Salud

Técnico Laboral en Auxiliar en Clínica Veterinaria

Técnico Laboral en Auxiliar en Servicios Farmacéuticos

Técnico Laboral Auxiliar Administrativo

Técnico Laboral Auxiliar Contable

Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería

Técnico Laboral por Competencias en Cocina

Técnico Laboral en Procesamiento y Digitación de Datos

Técnico Laboral en Servicios Turísticos y Hoteleros

Técnico Laboral en Atención Integral a la Primera Infancia

Técnico Laboral en Mecánica Dental

Técnico Laboral en Asistencia y Soporte de Tecnologías de la Información

Técnico Laboral en Auxiliar en Ventas

Técnico Laboral en Cuidado Integral de la Primera Infancia

Técnico Laboral en Manejo de Herramientas para Codificación de Software

Técnico Laboral Auxiliar en Automatización e Instrumentación Industrial

Técnico Laboral Auxiliar Agente de Ventas y Publicidad

Técnico Laboral Auxiliar en Recreación y Deporte

Técnico Laboral en Auxiliar de Sistemas Informáticos

Entre los requisitos figuran haber terminado grado 11 en Bogotá y pertenecer a los niveles A1 a C9 del Sisbén - crédito Freepik

Además de estos, existen otras opciones que los interesados pueden explorar en el aplicativo de inscripciones, eligiendo hasta tres trayectorias que mejor se ajusten tanto a su vocación personal como a la demanda del entorno productivo bogotano.

El director de Atenea, Víctor Saavedra, comentó que: “En el distrito tenemos un compromiso: formar jóvenes para las ocupaciones estratégicas que mueven nuestra ciudad. Queremos que se preparen en sectores clave para fortalecer la competitividad, la innovación y la productividad de Bogotá. Porque el talento de nuestros jóvenes es la fuerza que impulsa el desarrollo económico y social de nuestro territorio”.

Finalmente, la agencia Atenea precisó que los cupos son limitados y la asignación se hará con base en los procesos de focalización, priorización y validación de requisitos, asegurando que los apoyos lleguen a quienes más lo necesiten.