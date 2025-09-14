Colombia

Vecino ruidoso amenazó a los habitantes de un reconocido sector de Bogotá porque lo denunciaron en redes sociales

La comunidad teme a que el sujeto pueda llegar a tomar represalias en su contra tras exponerlo en redes sociales

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La ciudadanía afirma que esta no es la primera vez que ocurre - crédito Colombia Oscura / X

A través de redes sociales se conocieron detalles sobre una denuncia en contra de un vecino en el barrio Castilla, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Según los relatos de la ciudadanía, el sujeto mantiene música a alto volumen durante la madrugada y consume licor en plena vía pública, sin importar el descanso de las demás personas.

El caso desató la preocupación entre los residentes del sector, que aseguran que la situación más reciente se prolongó desde la medianoche del sábado 13 de septiembre de 2025 hasta las 10:00 a. m. del domingo 14 de septiembre, por lo que decidieron reportar la situación en el portal de denuncias de Colombia Oscura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Vecinos afirman que la música se escuchaba a más de tres cuadras de distancia, lo que afectó especialmente a personas mayores y niños que no pudieron dormir las horas adecuadas.

De acuerdo con la denuncia enviada a las redes sociales, el sujeto en cuestión utiliza su automóvil y un equipo de sonido para apropiarse del espacio público, sin que las autoridades intervengan pese a los reiterados llamados por parte de la comunidad.

A la mañana siguiente el ruido continúa - crédito Colombia Oscura / X

“Es muy recurrente que haga eso y siempre se llama a la línea 123 y nunca llega la Policía”, relató un residente a Colombia Oscura. La misma fuente detalló que, en la ocasión más reciente, se realizaron más de 10 llamadas a la línea 123 sin obtener respuesta de las autoridades, lo que ha incrementado la frustración de la comunidad.

La situación cada vez parece ser más grave, según información compartida en grupos de apoyo en WhatsApp, teniendo en cuenta que el sujeto habría comenzado a amenazar a los vecinos que hicieron pública la denuncia por el exceso de ruido.

Los vecinos denunciaron ser víctimas
Los vecinos denunciaron ser víctimas de amenazas - crédito Colombia Oscura / X

Además, se reportó que el individuo portaba un arma de fuego e incluso habría amenazado a los uniformados que lo han requerido por sus comportamientos en vía pública, lo que eleva el nivel de alarma entre los habitantes del sector.

Ante la frecuencia con la que ocurren estos episodios y la falta de respuesta de las autoridades llevaron a los vecinos a buscar apoyo en redes sociales y grupos comunitarios, con la esperanza de que la denuncia pública motive una intervención efectiva.

Sin embargo, todo apunta a que su vecino ruidoso los amenazó en reiteradas oportunidades, por lo que optaron por pedirle a la plataforma que bajara los videos en los que se reporta la situación.

El sujeto utiliza su carro
El sujeto utiliza su carro para incomodar a la comunidad - crédito Pixabay

Entre los comentarios de rechazo a este acto se encuentran: “Que mala costumbre escuchar música para todo el barrio, hasta cuándo se va regular esto” y “Desafortunadamente Bogotá está llena de una cantidad de desadaptados que piensan que tenemos que acomodarnos a sus irrespetos. No hay autoridad, no hay justicia, no hay respeto”.

Además, otros internautas se atreven a asegurar que el criminal estaría siendo respaldado por los agentes del cuadrante: “Lo más seguro es que el tipo sea amigo de los polis y por eso no pasa nada, grave ahí no va a pasar nada, es más, puede ser muy peligroso para el que denuncie, puede sufrir retaliación es por parte del sujeto y los polis”.

La reacción de los uniformados causa aún mayor indignación - crédito Colombia Oscura / X

Y es que en uno de los videos, se escucha al sujeto hablándole directamente a un policía, mientras que este solo se ríe, pese a que las palabras son bastante subidas de tono en su contra: “Les prendo a plomo a todos. A todos los prendo a plomo ahorita y que digan algo triple, hijueputa, y verán quién es el que manda. ¿En este barrio quién es el que manda? ¿Quién es el que manda en este barrio? ¿Quién? ¿Quién es el que manda en este barrio? ¿Quién es el que manda en este barrio, hijueputa? Yo”. Aunque en redes sociales llama la atención la reacción del uniformado.

Temas Relacionados

DenunciaVideo viralCastillaAmenazasKennedyColombia-Noticias

Más Noticias

María Claudia Tarazona habló de cómo políticos se habrían aprovechado del atentado de Miguel Uribe Turbay y apuntó a María Fernanda Cabal

La viuda del senador y precandidato presidencial señaló a la congresista y precandidata del Centro Democrático de comportamientos inapropiados durante la convalecencia y posteriormente del aspirante político; a tal punto de hablar de “amenazas” ante un supuesto interés de incursionar de política

María Claudia Tarazona habló de

Gustavo Petro pidió que Ecopetrol no invierta más en EE. UU. y recibió una ola de críticas: “No satisfacen sus caprichos”

El mandatario, por medio de X, señaló que la estatal “deja de ser rentable si baja el precio internacional del petróleo a menos de USD50 el barril”

Gustavo Petro pidió que Ecopetrol

Buscan a la pareja de una mujer que cayó de un cuarto piso de un edificio en Soledad, Atlántico: tiene historial criminal

Johana Alexandra Baca Echeverría, de 34 años, sufrió múltiples fracturas. De acuerdo con su familia, ha superado con éxito cuatro cirugías, aunque su estado de salud sigue siendo delicado

Buscan a la pareja de

Joven murió tras caer de un puente peatonal en Bogotá: esto es lo que se sabe

Las autoridades bloquearon la vía mientras equipos forenses investigaban las causas del suceso

Joven murió tras caer de

Al mejor estilo de Diomedes Díaz, Beéle responde a la filtración de videos íntimos con Isabella Ladera: “La tienen difícil”

El cantante aseguró que, después de vivir situaciones difíciles, desarrolló una inmunidad ante las funas (críticas) y no dejará que los rumores o la envidia lo afecte

Al mejor estilo de Diomedes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Un futbolista aficionado, la víctima

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

ENTRETENIMIENTO

Junhee lidera el ranking de

Junhee lidera el ranking de iTunes Colombia: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas

La película más popular en Netflix Colombia HOY

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Deportes

Santa Fe sacó ventaja en

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá

Tulio Gómez desmintió rumores sobre posible traslado del América a Bogotá: “De Cali nunca se irá”

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”