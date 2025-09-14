“Ustedes no fueron capaces de hacer lo que hemos hecho”: Petro a Vargas Lleras

En su mensaje, Petro acusó a Vargas Lleras y a otros sectores de la oposición de no haber impulsado transformaciones similares en el pasado - crédito Lina Gasca/Colprensa y Juan Cano/Presidencias/Flickr

El debate sobre la reforma tributaria en Colombia escaló este domingo, cuando el presidente Gustavo Petro respondió públicamente a las críticas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una columna publicada en El Tiempo. El intercambio, que se desarrolló a través de la red social X, situó en el centro de la discusión el alcance y las consecuencias de la propuesta fiscal del Gobierno, así como el balance de la gestión presidencial en materia social y económica.

La controversia comenzó con la publicación de la columna “La rana y el escorpión” en El Tiempo, donde Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, comparó el cierre del actual gobierno con la conocida fábula, sugiriendo que la reforma tributaria de 26 billones de pesos representaría una “expropiación” del patrimonio y la renta de los contribuyentes colombianos. El exvicepresidente advirtió que la iniciativa fiscal tendría efectos negativos tanto para el sector empresarial como para los hogares más vulnerables, y cuestionó la motivación política detrás del proyecto.

Críticas de Germán Vargas Lleras a la reforma tributaria

En su análisis, Vargas Lleras señaló que el impuesto a los dividendos podría alcanzar hasta un 41%, cifra que, sumada a la tarifa de renta del 35% para sociedades —la más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), según sus palabras—, elevaría la carga tributaria efectiva de 48% a 61,7%. El dirigente político alertó que, en sectores como el financiero, minero y asegurador, la tributación podría llegar incluso al 70,5%. Además, advirtió que el aumento del impuesto al patrimonio provocaría la fuga de capitales y la salida de empresarios del país.

Vargas Lleras también puso el foco en el impacto sobre los sectores populares, al advertir que el alza en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la gasolina y el impuesto al carbono repercutiría en toda la canasta familiar.

“No habrá producto de la canasta familiar que no se vea afectado por el incremento del precio de los combustibles. No habrá rincón del país, por alejado que sea, donde no se sienta el efecto de esta reforma si es aprobada. No habrá propietario de motocicleta ni pequeño productor de bienes y servicios que no se afecte con la propuesta impositiva”, escribió en su columna recogida por El Tiempo. Finalmente, el exvicepresidente sugirió que el Gobierno busca inflar el presupuesto de 2026 con fines electorales y calificó la reforma como una amenaza directa para la democracia.

Respuesta de Gustavo Petro y defensa de su gestión

La respuesta del presidente Petro, publicada en su cuenta oficial de X y citada por El Tiempo, defendió los resultados de su administración y rechazó las acusaciones de Vargas Lleras. El mandatario afirmó: “Este ‘nefasto’ Gobierno, señor Vargas Lleras, sacó ya a tres millones de personas de la pobreza, disminuyó la desigualdad social y le entrega a tres millones de viejos y viejas su bono pensional de verdad. Y vamos para el millón de hectáreas de tierra entregadas al pueblo campesino. El salario real subió como nunca antes y hay derechos para los trabajadores y trabajadoras, tenemos el número mayor de estudiantes en la universidad, la menor tasa de desempleo del siglo y la menor tasa de pobreza del siglo”.

En su mensaje, Petro acusó a Vargas Lleras y a otros sectores de la oposición de no haber impulsado transformaciones similares en el pasado. "Ustedes por oligarcas, indolentes con los pobres de Colombia y sus juventudes, indolentes con nuestra propia historia, embriagados permanentes por los negocios y el neoliberalismo extinto en el planeta, no fueron capaces", expresó el presidente.

El intercambio de declaraciones incluyó frases contundentes de ambos protagonistas. Vargas Lleras, en su columna, advirtió sobre el impacto generalizado de la reforma: “No habrá producto de la canasta familiar que no se vea afectado por el incremento del precio de los combustibles”. Por su parte, Petro reivindicó los logros de su gobierno y cuestionó la falta de acción de sus críticos: “Tenemos el número mayor de estudiantes en la universidad, la menor tasa de desempleo del siglo y la menor tasa de pobreza del siglo”.

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Petro se ha convertido en un eje de disputa política y social en Colombia. El debate gira en torno a su impacto en la economía, la distribución de la carga fiscal y las implicaciones para la equidad social. Mientras la oposición advierte sobre riesgos para la inversión y el bienestar de los hogares, el Ejecutivo sostiene que las medidas adoptadas han permitido avances en la reducción de la pobreza y la ampliación de derechos sociales.

En este escenario de confrontación, el presidente Petro subrayó que los cambios impulsados por su administración marcan una diferencia respecto a gestiones anteriores, remarcando que los sectores críticos no lograron concretar transformaciones de igual magnitud.