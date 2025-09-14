Colombia

Pareja de comerciantes cafeteros fueron liberados en Caquetá

Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga estuvieron secuestrados por más de 40 horas en una zona rural entre el municipio de Garzón

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Autoridades confirmaron que ya se
Autoridades confirmaron que ya se encuentran en libertad la pareja de comerciantes cafeteros Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga - crédito iStock

Tras la liberación de Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga, quienes permanecieron 48 horas secuestrados en una zona rural entre el municipio de Garzón, en el departamento de Caquetá, las autoridades locales confirmaron que ambos ya están a salvo.

El anuncio lo realizó el alcalde de Pitalito a través de su cuenta en la red social X, destacando: “Gracias a Dios liberados Benjamín Salcedo y su esposa secuestrados en zona rural de Acevedo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dedicados a la producción y comercialización de café, su secuestro se produjo en la vereda Cantarito, en el municipio de Acevedo, en la vía que conecta con Pitalito. Las primeras versiones indican que una estructura armada del bloque Rodrigo Cadete habría estado detrás del plagio y exigía $500 millones de pesos por la liberación de los empresarios.

Benjamín Salcedo fue trasladado a un centro médico donde recibe atención por una herida leve en uno de sus brazos, causada aparentemente por las esquirlas de los vidrios del vehículo tras los disparos efectuados durante el secuestro.

Luego de 48 horas de
Luego de 48 horas de secuestro la pareja conformada por Benjamín Salcedo y su esposa Lourdes Pacinga - crédito Redes sociales

Durante la investigación, tanto el Gobierno departamental como el municipal ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quienes proporcionaran información útil que facilitara el rescate de la pareja.

Detalles del secuestro

El secuestro de Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga, reconocidos comerciantes de café en Acevedo, Huila, generó un clima de creciente preocupación y repudio entre la comunidad y los sectores productivos del departamento.

Más de 20 impactos de bala encontraron las autoridades locales en la camioneta Toyota Prado donde se movilizaba la pareja, que fue interceptada en la noche del viernes 12 de septiembre por hombres armados, según informó Sebastián Silva, secretario de Gobierno de Acevedo.

El vehículo, que terminó bloqueado y estrellado en la vereda Cantarito, dejó en evidencia el ataque directo y planificado. Las autoridades implementaron lo que denominaron una “operación candado” para intentar dar con el paradero de los secuestrados, pero las labores de búsqueda no arrojaron resultados por varias horas.

Pareja fue secuestrada reconocido cafetero y su esposa en el Huila - crédito Policía Huila

“Nos secuestraron dos ciudadanos comerciantes de nuestro municipio, del corregimiento de San Marcos; se adelantó una operación candado para poder dar con el paradero, pero desafortunadamente es la hora que no hemos podido tener información”, relató Silva según medios regionales.

El comando policial en el Huila reforzó la coordinación con unidades del Ejército en el sur del departamento, intensificando los operativos en el área rural. El coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante de la Policía Huila, explicó que los criminales usaron armas largas para forzar la detención del vehículo y posteriormente obligaron a la pareja a desplazarse con ellos hacia un destino desconocido.

“La Policía Nacional, en coordinación con las unidades en el sur del departamento del Huila y el Ejército Nacional, adelantamos un plan candado, con el objetivo de dar con el paradero de los dos ciudadanos presuntamente secuestrados en zona rural en el sector Cantarito”, declaró el alto oficial.

La repercusión del hecho no se limitó a las autoridades. Desde el sector productivo los pronunciamientos no se hicieron esperar. José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, envió un mensaje de solidaridad a la familia de las víctimas y lamentó la repetición de episodios de violencia en la región: “Lamentamos mucho el secuestro del cafetero Benjamín Salcedo y su señora Lourdes. Gobernación del Huila volvió a vivir y soportar la violencia de los 90s. Que lamentable”, expresó.

Benjamín Salcedo y Lourdes
Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga estuvieron secuestrados por más de 40 horas en una zona rural entre el municipio de Garzón- crédito Freepik

El impacto social y político del secuestro también se evidenció en las voces del Congreso. El senador Pedro Hernando Flórez, presidente de la Comisión VI, manifestó que “el secuestro de Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga en el sur del Huila nos duele y nos indigna. Toda mi solidaridad con sus familias en estos momentos de angustia”.

El representante a la Cámara Julio César Triana exigió una respuesta rotunda del Estado: “El Gobierno nacional debe actuar con toda su capacidad para lograr la pronta libertad de Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga, reconocidos cafeteros huilenses que hoy sufren el flagelo del secuestro”.

Triana agregó con dureza: “Lo ocurrido es una dolorosa muestra de cómo este Gobierno se ha olvidado de la seguridad en los territorios. El Huila no puede seguir a merced de la violencia mientras el Estado cierra los ojos”.

Temas Relacionados

Libración comerciantesBenjamín Salcedo y Lourdes PacingaSecuestro comerciantes HuilaMunicipio de GarzónCaquetáColombia-Noticias

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

El cuadro Azucarero sabe lo que es ser campeón en el estadio Nemesio Camacho El Campín; mientras que las Leonas quiere agrandar su dominio en la Liga Femenina

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Asesinato subintendente de la Policía Nacional en Arauca: momento exacto del crimen quedó registrado por cámara de seguridad

Jorge Tapias estaba departiendo en un club nocturno cuando dos hombres armados lo atacaron en varias oportunidades, generándole la muerte inmediata

Asesinato subintendente de la Policía

María Fernanda Carrascal cuestiona a Seguros Sura por negativa de cobertura médica: “Completamente absurdo”

La parlamentaria cuestionó además que, pese a tratarse de un antecedente conocido por la propia aseguradora, Seguros Sura le haya vendido de nuevo la póliza en 2021 y ahora argumente la existencia de una preexistencia para no asumir los costos de la cirugía

María Fernanda Carrascal cuestiona a

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones

Harold Tejada terminó como el mejor colombiano de la clasificación general; mientras que Egan Bernal fue el único cafetero que celebró victoria de etapa

Etapa 21 de la Vuelta

Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

La antioqueña pasará a ser la raqueta #1 de Colombia, luego de que Camila Osorio no pudiera defender las semifinales alcanzadas en este mismo torneo durante el 2024

Hora y dónde ver a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atacaron estación de Policía en

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Jorge Celedón tiene su doble perfecto de ‘Yo Me Llamo’ en Paraguay: “Es algo único lo que pasó”

Deportes

Etapa 21 de la Vuelta

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones

Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Jugadores de Millonarios vivieron hostil momento con hinchas en el aeropuerto de Valledupar