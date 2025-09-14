Joven estudiante de 17 años fue asesinado en Buenaventura mientras se dirigía a su casa: exigen justicia

Matan a estudiante universitario, de 17 años, mientras caminaba a su casa - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE/Save The Children

La comunidad en Buenaventura (Valle del Cauca) se encuentra consternada e indignada por el asesinato de Alan Josué Valencia Cuero, un joven de 17 años.

Según confirmó la Defensoría del Pueblo, el adolescente era reconocido por su liderazgo juvenil y proyección deportiva, perdiera la vida cuando transitaba por el barrio Los Pinos jueves 11 de septiembre, cuando fue víctima de un ataque armado.

La estudiante se dirigía hacia su vivienda cuando, de acuerdo con relatos proporcionados por las autoridades, recibió varios disparos efectuados desde un vehículo en movimiento. Los agresores abandonaron rápidamente la escena, impidiendo que las personas del sector pudieran identificar a los responsables.

Pese a los esfuerzos de quienes intentaron socorrer a la víctima, Alan falleció en el lugar, sin que fuera posible trasladarlo a un centro asistencial.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia que enluta a la ciudad. El asesinato de Alan Josué Valencia Cuero ha motivado un llamado urgente a reforzar las medidas de seguridad en la zona, con el objetivo de evitar que más familias sean víctimas de hechos similares.

Alan Josué Valencia Cuero, originario de La Plata, Bahía Málaga, se había mudado a Buenaventura para comenzar su formación universitaria en Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Pacífico.

Además de su vocación académica, Alan destacaba por su disciplina y talento futbolístico, participando activamente como deportista en la escuela Arroyo F.C.

Reacciones ante el asesinato

Las reacciones tras el asesinato de Alan Valencia Cuero han puesto de manifiesto la gravedad de la violencia que afronta la juventud en algunas regiones de Colombia y han revelado la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger la vida de los jóvenes líderes sociales.

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, destacó este aspecto al afirmar que “nos recuerda que el derecho al buen futuro de la juventud es una urgencia inaplazable. Los jóvenes tienen derecho a vivir en entornos libres de violencia. Alan fue un joven amado por su entorno, con sueños y comprometido con el futuro de su comunidad”.

Desde la perspectiva de las organizaciones comunitarias y étnicas, el hecho ha sido motivo de dolor y denuncia. El Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga, al que pertenecía Valencia Cuero, lamentó la pérdida manifestando: “Por los hechos ocurridos hoy lloramos. Pero también denunciamos la pérdida de un joven lleno de sueños y esperanzas”.

La Asociación Comunitaria de Mujeres Piangüeras de Bahía Málaga advirtió públicamente que “lloramos la pérdida de un hijo del territorio. Este no es un hecho aislado. Hace parte del olvido y la normalización de la violencia”.

Por su parte, la Universidad del Pacífico manifestó su profundo rechazo y catalogó los hechos como “una afrenta a la vida, a la dignidad humana y a los principios fundamentales que guían nuestra misión institucional. Su muerte representa una pérdida irreparable para su familia, la comunidad universitaria y la sociedad en general”.

En su comunicado oficial, la rectoría resaltó que Valencia Cuero “era un joven con proyectos académicos y profesionales en construcción, que veía en la educación superior un camino para materializar sus sueños y aportar al desarrollo de su territorio”.

Este señalamiento cobró aún más fuerza en el mismo documento, donde la Universidad enfatizó su rechazo a toda expresión de violencia y asumió el compromiso de no permanecer indiferente: “No podemos ser indiferentes ante hechos que vulneran el derecho más elemental: el derecho a la vida”.

Además, instó a los sectores académicos, sociales e institucionales a trabajar para contrarrestar la situación: “Reiteramos nuestra convicción de que la educación es un instrumento transformador y, en este sentido, hacemos un llamado a todos los sectores —académicos, sociales e institucionales— a generar acciones conjuntas que permitan contrarrestar la violencia y fortalecer una cultura de paz”.

En nombre de la universidad, la rectora Ruth Sánchez de Perea reafirmó: “Reafirmamos nuestro rechazo categórico a toda forma de violencia y nuestra apuesta indeclinable por un Pacífico colombiano donde la vida, la justicia y la paz sean la base de toda construcción social”.

La ONG Save The Children también hizo pública su solidaridad y su alarma por el caso. Según su pronunciamiento, “Alan soñaba con un futuro distinto, con oportunidades para él y para su comunidad. Su vida, llena de proyectos y esperanza, fue truncada de manera injusta y dolorosa, recordándonos que ningún niño, niña o adolescente debería vivir rodeado de violencia ni ver interrumpidos sus sueños”.

Los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) han arrojado además un contexto alarmante: el asesinato de Valencia Cuero fue el caso número 117 de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de 2025. El Instituto reiteró la advertencia de la Defensoría acerca del riesgo extremo al que se exponen los líderes sociales, especialmente en zonas como Buenaventura.

La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente a las autoridades nacionales y locales una investigación exhaustiva para identificar y sancionar tanto a los responsables materiales como a los intelectuales del crimen: “Reiteramos nuestro llamado al Gobierno, a la Fiscalía y a las autoridades departamentales y distritales para que se realice una investigación exhaustiva, que conduzca a la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales de este acto”, detalló la entidad en una comunicación oficial.