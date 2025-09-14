Envían a la cárcel al señalado de asesinar a Jaime Esteban Rendón, paseador de perros en Rionegro, Antioquia

Jaime Esteban Rendón Rincón era reconocido en el municipio tanto por su labor como funcionario de la Alcaldía como por su dedicación al cuidado de animales - crédito imagen Ilustrativa Infobae y red social X

Un juez de control de garantías de Rionegro, Antioquia, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jesús Darío Aguirre Bustamante, de 62 años, señalado como presunto responsable del homicidio de Jaime Esteban Rendón Rincón, paseador de perros y funcionario de la Alcaldía.

El crimen ocurrió el pasado 29 de agosto en el corregimiento San Antonio de Pereira, en el barrio San Bartolo, luego de un incidente que, según la investigación, se produjo cuando uno de los animales que Rendón paseaba ingresó al antejardín de la vivienda de Aguirre.

El jueves 11 de septiembre, en el marco de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía presentó elementos probatorios por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El juez determinó que Aguirre deberá enfrentar el proceso en un centro penitenciario, al considerar que representa un riesgo para la sociedad.

Durante la diligencia, el procesado no aceptó los cargos y su defensa argumentó que se trató de un caso de legítima defensa. Sin embargo, la Fiscalía y la representación de la víctima expusieron que las pruebas contradicen esa versión.

En caso de ser hallado culpable, Aguirre podría recibir una condena de entre 25 y 45 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes que se valoren en el proceso.

Jaime Esteban Rendón Rincón, funcionario de la Alcaldía de Rionegro y padre de dos hijos, fue asesinado en el corregimiento San Antonio de Pereira - crédito red social X

Los hechos del 29 de agosto

De acuerdo con el expediente judicial, Rendón, de 37 años, se encontraba paseando varios perros cuando uno de ellos ingresó accidentalmente a la vivienda del presunto agresor. Al intentar sacarlo del antejardín, se produjo una discusión entre ambos hombres.

Según los testimonios recopilados, Aguirre disparó en repetidas ocasiones contra Rendón, quien intentó salir del lugar, pero cayó herido sobre una reja cercana. Posteriormente, el señalado se entregó a las autoridades y entregó el arma con la que habría cometido el hecho.

Ese mismo día fue puesto a disposición de la Policía, pero recuperó la libertad horas después, debido a que no fue capturado en flagrancia. Posteriormente, la Fiscalía avanzó en la recolección de pruebas que permitieron solicitar la medida intramural, concedida por el juez de garantías.

Reacciones institucionales

El alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, manifestó que la decisión judicial representa un avance en el proceso:

“La justicia opera, la justicia está actuando. Le damos las gracias a todos los organismos que nos acompañaron en poder pedir justicia para Esteban y, por supuesto, que la vida está por encima de todo”.

Por su parte, la abogada Mia Saavedra, representante de la familia de la víctima, explicó que la defensa del procesado insiste en que el ataque se produjo en defensa propia, mientras que la Fiscalía sostiene que las pruebas acreditan lo contrario.

El caso continuará en etapa de investigación mientras se determinan las responsabilidades penales correspondientes.

Perfil de la víctima

Jaime Esteban Rendón Rincón era funcionario de la Alcaldía de Rionegro y era conocido por su labor como paseador de perros y defensor de los animales. Tenía 37 años, era padre de dos hijos y había cursado estudios de Comercio Exterior en la Universidad Católica de Oriente.

El día del crimen, habitantes del barrio San Bartolo realizaron una velatón en su memoria frente a su vivienda. También participaron en actos de homenaje funcionarios públicos y ciudadanos de la localidad.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó en redes sociales un mensaje de solidaridad con la familia de la víctima. El senador Esteban Quintero también envió un mensaje de condolencia dirigido a la esposa, hijos y demás allegados.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó el asesinato del funcionario de la Alcaldía de Rionegro y expresó su solidaridad con la familia de la víctima - crédito Andrés Julián Rendón/X

Desarrollo del proceso

Con la medida de aseguramiento impuesta, Aguirre permanecerá en un centro de reclusión mientras la Fiscalía General de la Nación continúa con la investigación. Entre los elementos que se evaluarán están los testimonios de testigos presenciales, el arma incautada y las pruebas periciales recogidas en el lugar de los hechos.

La acusación formal se basa en que el disparo se habría producido en medio de un acto de intolerancia, mientras que la defensa sostiene que existió una confrontación previa. El juez deberá valorar en las próximas etapas los elementos presentados por ambas partes.

El caso seguirá su curso en la jurisdicción penal, con audiencias posteriores que definirán si Aguirre es hallado culpable de los delitos que se le imputan.