Camacol lanzó programa para apadrinar a familias afectadas por el atentado en Cali, así respondió la comunidad

Constructoras locales, la Alcaldía y ciudadanos se unieron para reparar viviendas destruidas tras la explosión en la base aérea Marco Fidel Suárez. Donaciones y voluntades marcan el inicio de la recuperación

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

La explosión en la base
La explosión en la base aérea Marco Fidel Suárez dejó graves daños en viviendas y comercios del norte de Cali - crédito Colprensa

El eco de la explosión que sacudió la base aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de Cali, todavía se siente en los barrios cercanos. Tres semanas después del atentado, los vecinos empiezan a ver cómo el esfuerzo conjunto de instituciones públicas y empresas privadas comienza a dar forma a la recuperación de sus viviendas y locales.

La solidaridad tomó cuerpo a través de un programa inusual para el sector de la construcción. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en alianza con la Secretaría de Vivienda de Cali, presentó “Apadrinamiento”, una iniciativa que invita a constructoras con presencia en la capital del Valle a asumir, cada una, la restauración de los hogares más golpeados por la detonación.

El programa 'Apadrinamiento' de Camacol
El programa 'Apadrinamiento' de Camacol y la Alcaldía de Cali impulsa la reconstrucción de los hogares más afectados - crédito Colprensa

“Nos reunimos con cada familia, les llevamos una plantita que representa el renacer y esperamos que en dos semanas ya tengamos completamente adecuados los hogares que sufrieron pérdidas materiales gracias a la generosidad de las empresas. Estamos apadrinando gracias a la generosidad de varias de nuestras empresas constructoras a 10 hogares, que son los que tienen mayores afectaciones. Mientras la violencia destruye, la solidaridad construye. Es aquí donde nos tenemos que unir”, manifestó Alexandra Cañas, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción en el Valle, al recorrer las cuadras más afectadas.

El plan no se limita a entregar materiales. Las firmas que participan, Constructora Solanillas, Constructora Inacar, Corasa, Constructora Meléndez, Constructora Jaramillo Mora y Constructora Normandía, enviarán a sus equipos técnicos para levantar inventarios de daños, escuchar a los damnificados, definir cronogramas y garantizar que cada reparación avance con responsabilidad, transparencia y acompañamiento cercano a las familias afectadas.

“Representantes de las constructoras conversaron directamente con las familias que apadrinarán, revisaron los daños y establecieron un plan de trabajo que permitirá iniciar la reconstrucción desde la próxima semana. A Colombia la construimos todos, y en ese construir no solo construimos vivienda, también tejido social y trabajamos sobre las comunidades que están cerca a nuestros proyectos”, afirmó Juan Miguel Sánchez Jaramillo, gerente de abastecimiento de Jaramillo Mora.

Constructoras locales asumen la restauración
Constructoras locales asumen la restauración de casas dañadas y acompañan a las familias en el proceso de recuperación - crédito Colprensa

El esfuerzo privado se suma al que ya adelantaba la administración municipal. María del Mar Mozo, secretaria de Vivienda Social y Hábitat, destacó que funcionarios de la alcaldía “hicieron una colecta y reunieron casi $50 millones entre el gabinete más cercano del alcalde y los directivos, para poder llevar soluciones a familias con los daños de sus viviendas. Les pedimos a todos los caleños que, por favor, entendamos que somos una sola ciudad y hagamos esa manifestación de ayuda para que todos podamos salir adelante”.

Entre los beneficiarios, el alivio es evidente, aunque el camino por recorrer sea largo. Angie Vanessa Cartero, habitante de una de las casas dañadas, explicó a RCN Radio, “luego de la explosión nos hicieron una cotización del cambio total del techo, las puertas y ventanas afectadas y tienen un precio aproximado de $60 millones”. Su vivienda, como muchas otras, quedó inhabitable por la onda expansiva.

La solidaridad caleña se refleja
La solidaridad caleña se refleja en la participación de empresas, autoridades y ciudadanos en la reconstrucción - crédito EFE

El respaldo ciudadano tampoco es menor. Una ‘vaki’ promovida por la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y varios gremios de la región alcanzó $60.284.970, superando la meta inicial de $60 millones. El resultado refleja no solo la rápida reacción de las autoridades, también el compromiso de cientos de caleños y empresas locales que decidieron aportar desde montos simbólicos hasta donaciones significativas, demostrando unidad, solidaridad y confianza en las instituciones locales.

Según la administración municipal, esos recursos permitirán complementar el plan de reconstrucción y cubrir los casos que, por la magnitud de los daños o la complejidad de las reparaciones, no logren ser asumidos por los padrinos del programa comunitario.

