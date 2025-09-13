Colombia

Senador denunció contratos irregulares que tendrían involucrado al condenado Emilio Tapia

El congresista Fabián Díaz expuso la situación en la que podría estar figurando nuevamente el nacido en Sahagún, Córdoba

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El empresario ya había sido
El empresario ya había sido condenado por su rol en el Carrusel de la Contratación durante la alcaldía de Samuel Moreno y luego estuvo involucrado en Centros Poblados - crédito Colprensa

Además de ser un empresario condenado por corrupción, Emilio Tapia fue noticia nacional por una entrevista que realizó junto a su esposa, en la que habló de los privilegios que recibió estando en prisión.

“Eso no significa que porque las otras personas lo hacen así, yo también, no, el problema aquí, el problema es el sistema que de una u otra manera por acción u omisión uno raya las líneas y le toca y se ve uno luego involucrado en lo que está sucediendo“, fue como justificó Tapia su participación en diferentes entramados de corrupción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, en la tarde del 13 de septiembre, el congresista Fabián Díaz denunció que el nombre de Tapia podría estar vinculado en un nuevo contrato irregular.

En su cuenta de X, Díaz calificó como “la nueva jugada de Emilio Tapia” lo que se registra con un contrato que será adjudicado en Barranquilla por 100.000 millones de pesos.

Díaz indicó que la Alcaldía
Díaz indicó que la Alcaldía de Barranquilla ya está informada sobre las posibles irregularidades en el contrato - crédito @FabianDiazPlata/X

El senador del Partido Verde recordó que Tapia fue protagonista de lo que se conoció como el “carrusel de la contratación” en Bogotá, y el escándalo de corrupción en Centros Poblados, por lo que cuestionó que se considere que es legítimo que pueda seguir trabajando con contratos públicos.

“A Emilio Tapia ahora lo vinculan con un contrato de 100.000 millones de pesos en Barranquilla para obras de la red hospitalaria”, escribió Díaz.

En ese sentido, Díaz mencionó que la denuncia contra Tapia proviene del veedor Henry Anaya, recordado por haber expuesto lo registrado con el escándalo de Centros Poblados.

“Según la denuncia, la conexión con Emilio Tapia sería a través de AZ Civil, que conforma el consorcio Unión Temporal Caribe Médico, donde Hugo Armando Canabal fue representante legal”, mencionó Díaz.

Díaz calificó de manera negativa
Díaz calificó de manera negativa que Tapia pueda volver a estar involucrado en un contrato público - crédito @FabianDiazPlata/X

Díaz expuso que la denuncia ya fue expuesta en el Atlántico, en donde el alcalde Álex Char tiene conocimiento de las posibles irregularidades que podría tener el contrato.

Entre los aspectos que han llamado la atención del contrato, Díaz cuestionó que se haya conformado consorcio con varias empresas para ganar la licitación y apropiarse de los recursos.

“Saisei Zomac SAS tiene el 70% del consorcio; su accionista Gary Espitia fue mencionado en la investigación de las pólizas falsas de Centros Poblados. La corrupción es el cáncer de Colombia”, puntualizó el congresista Fabián Díaz.

¿Quién es Emilio Tapia y por qué fue condenado?

Tapia estuvo involucrado en dos
Tapia estuvo involucrado en dos escándalos de corrupción en contratos públicos - crédito Colprensa

Emilio Tapia Aldana es un contratista colombiano conocido por su participación en varios escándalos de corrupción en el país. Su nombre se hizo público principalmente por su implicación en el “carrusel de la contratación” en Bogotá, un esquema ilegal en la contratación pública que permitió el desvío de millonarios fondos a través de contratos fraudulentos y sobornos relacionados con obras públicas y servicios de la ciudad durante la administración de Samuel Moreno.

Tapia fue condenado por su rol como uno de los principales articuladores de ese entramado, en el que confesó delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Además, fue protagonista del caso Centros Poblados, otro esquema de corrupción relacionado con un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) para llevar internet a zonas rurales, donde se desviaron anticipos por más de 70.000 millones de pesos mediante documentos falsos y la participación de compañías fachada.

En ambos procesos, Tapia aceptó su responsabilidad y colaboró con la justicia, lo que le permitió acceder a beneficios judiciales, como reducción de penas y prisión domiciliaria tras devolver parte del dinero implicado en el fraude. Su imagen está asociada a la reincidencia en esquemas de corrupción, aprovechando vacíos legales y redes de empresas a nombre de terceros.

Temas Relacionados

Emilio TapiaDenunciaContratoFabián DíazCongresistaSenadoColombia-Noticias

Más Noticias

Christine Bovill y su visita a Colombia: “Un magnífico crisol de músicas del mundo”

La británica reunirá trayectorias diversas y una propuesta artística en el show que presentará en el país cafetero

Christine Bovill y su visita

Enrique Peñalosa reveló detalles de su pasado como futbolista: “Hasta me gané una beca completa”

El exalcalde de Bogotá publicó una foto de lo que fue su etapa universitaria en la que, aseguró, jugó como defensa central, llegando a destacar entre sus compañeros

Enrique Peñalosa reveló detalles de

Sinuano Día: estos son los resultados ganadores del sábado 13 de septiembre de 2025

Como todos los sábado, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: estos son los

Invima alerta sobre gomitas de cannabis para deportistas: causarían complicaciones cardiovasculares, ansiedad y temblores

En su publicidad, la marca aseguraba que cada unidad contenía 10 miligramos de CBD junto a una combinación de vitaminas que ayudarían al rendimiento y relajación de quienes las consumieran

Invima alerta sobre gomitas de

⁠Miguel Uribe Londoño contó que tiene un baúl con recuerdos de Miguel Uribe de cuando era niño: “Hoy duele demasiado”

El precandidato asume una carrera política de cara a la Presidencia, mientras afronta el duelo por el asesinato del exsenador. Aseguró que, por ahora, prefiere no mirar los objetos que guarda en el cofre

⁠Miguel Uribe Londoño contó que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Mateo Carvajal compartió la conversación

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali:

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

Periodista venezolano lloró durante transmisión en vivo tras eliminación de la Vinotinto del repechaje al Mundial en la goleada ante Colombia