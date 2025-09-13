Senador denunció contratos irregulares que tendrían involucrado al condenado Emilio Tapia

El empresario ya había sido condenado por su rol en el Carrusel de la Contratación durante la alcaldía de Samuel Moreno y luego estuvo involucrado en Centros Poblados - crédito Colprensa

Además de ser un empresario condenado por corrupción, Emilio Tapia fue noticia nacional por una entrevista que realizó junto a su esposa, en la que habló de los privilegios que recibió estando en prisión.

“Eso no significa que porque las otras personas lo hacen así, yo también, no, el problema aquí, el problema es el sistema que de una u otra manera por acción u omisión uno raya las líneas y le toca y se ve uno luego involucrado en lo que está sucediendo“, fue como justificó Tapia su participación en diferentes entramados de corrupción.

Además, en la tarde del 13 de septiembre, el congresista Fabián Díaz denunció que el nombre de Tapia podría estar vinculado en un nuevo contrato irregular.

En su cuenta de X, Díaz calificó como “la nueva jugada de Emilio Tapia” lo que se registra con un contrato que será adjudicado en Barranquilla por 100.000 millones de pesos.

El senador del Partido Verde recordó que Tapia fue protagonista de lo que se conoció como el “carrusel de la contratación” en Bogotá, y el escándalo de corrupción en Centros Poblados, por lo que cuestionó que se considere que es legítimo que pueda seguir trabajando con contratos públicos.

“A Emilio Tapia ahora lo vinculan con un contrato de 100.000 millones de pesos en Barranquilla para obras de la red hospitalaria”, escribió Díaz.

En ese sentido, Díaz mencionó que la denuncia contra Tapia proviene del veedor Henry Anaya, recordado por haber expuesto lo registrado con el escándalo de Centros Poblados.

“Según la denuncia, la conexión con Emilio Tapia sería a través de AZ Civil, que conforma el consorcio Unión Temporal Caribe Médico, donde Hugo Armando Canabal fue representante legal”, mencionó Díaz.

Díaz expuso que la denuncia ya fue expuesta en el Atlántico, en donde el alcalde Álex Char tiene conocimiento de las posibles irregularidades que podría tener el contrato.

Entre los aspectos que han llamado la atención del contrato, Díaz cuestionó que se haya conformado consorcio con varias empresas para ganar la licitación y apropiarse de los recursos.

“Saisei Zomac SAS tiene el 70% del consorcio; su accionista Gary Espitia fue mencionado en la investigación de las pólizas falsas de Centros Poblados. La corrupción es el cáncer de Colombia”, puntualizó el congresista Fabián Díaz.

¿Quién es Emilio Tapia y por qué fue condenado?

Emilio Tapia Aldana es un contratista colombiano conocido por su participación en varios escándalos de corrupción en el país. Su nombre se hizo público principalmente por su implicación en el “carrusel de la contratación” en Bogotá, un esquema ilegal en la contratación pública que permitió el desvío de millonarios fondos a través de contratos fraudulentos y sobornos relacionados con obras públicas y servicios de la ciudad durante la administración de Samuel Moreno.

Tapia fue condenado por su rol como uno de los principales articuladores de ese entramado, en el que confesó delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Además, fue protagonista del caso Centros Poblados, otro esquema de corrupción relacionado con un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) para llevar internet a zonas rurales, donde se desviaron anticipos por más de 70.000 millones de pesos mediante documentos falsos y la participación de compañías fachada.

En ambos procesos, Tapia aceptó su responsabilidad y colaboró con la justicia, lo que le permitió acceder a beneficios judiciales, como reducción de penas y prisión domiciliaria tras devolver parte del dinero implicado en el fraude. Su imagen está asociada a la reincidencia en esquemas de corrupción, aprovechando vacíos legales y redes de empresas a nombre de terceros.