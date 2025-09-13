⁠Miguel Uribe Londoño contó que tiene un baúl con recuerdos de Miguel Uribe de cuando era niño: “Hoy duele demasiado”

El precandidato aseguró que, por ahora, no es capaz de abrir el baúl - crédito @migueluribel/X

Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asumió las banderas políticas de su hijo y se sumó a la contienda electoral de cara a las elecciones de 2026. Esto, mientras enfrenta el duelo por el asesinato del excongresista, que falleció el 11 de agosto de 2025, tras dos meses de lucha por su vida como consecuencia de un atentado perpetrado el 7 de junio de 2025.

“La familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”, informó el Centro Democrático, partido al que perteneció el fallecido exsenador, a través de un comunicado.

Uribe Londoño empezó entonces a dar a conocer su postura política y su visión de país a través de redes sociales, eventos públicos y medios de comunicación. Y, al mismo tiempo, ha dado a conocer detalles de cómo ha sido el duelo en su familia por el magnicidio de su hijo.

En su cuenta de X, compartió un fragmento de una entrevista en la que expuso sus sentimientos frente al asesinato de Miguel Uribe Turbay. El hoy aspirante a la Presidencia reveló que en su casa tiene un baúl que está lleno de objetos relacionados con su hijo y de recuerdos que no ha podido volver a mirar.

“Tengo un baúl en mi biblioteca que tiene todos los recuerdos de Miguel de cuando era niño en el colegio. Calificaciones, premios, fotos. Está lleno de cosas de él”, precisó.

Estos objetos permanecerán guardados por un tiempo indefinido. El precandidato aseguró que, por ahora, no tiene planeado abrir el baúl y avivar los recuerdos con todo lo que está contenido en él. Probablemente, vuelva a mirar esas fotos, premios y documentos en unos años, cuando Alejandro, el hijo del exsenador Miguel Uribe y su nieto, crezca.

“Yo no sé cuándo… yo no soy capaz de abrir ese baúl. Creo que me voy a demorar años. Puede que lo abra después con Alejandro, cuando esté más grande. No sé cuándo”, detalló.

Esta decisión responde a una cosa: ahora mismo, le resulta imposible abrir el baúl. “Por ahora no soy capaz de abrirlo. El solo recuerdo de él se me desgarra el alma. Me pongo a llorar”, confesó.

Esta es la segunda tragedia que tiene que afrontar el aspirante a la Presidencia. En 1991, su esposa, Diana Turbay, fue asesinada por los extraditables, tras haber sido secuestrada. El 13 de agosto de 2025, en la Catedral Primada de Bogotá, donde se llevó a cabo un homenaje a Miguel Uribe Turbay tras confirmarse su muerte, el aspirante se pronunció con un discurso, en el que recordó ese episodio de violencia que afectó a su familia.

“La guerra de la que Miguel tanto nos alertó en cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió. Y tocó otra vez la puerta de mi familia, primero llevándose la vida de mi esposa, Diana, y ahora, la de mi hijo, Miguel”, expresó.

Un mes después del fallecimiento del ex precandidato presidencial, Uribe Londoño compartió en sus redes sociales una fotografía de la última despedida que dio su familia al excongresista, en su entierro. En la imagen se le ve acompañado de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, y de su nieto Alejandro.

Acompañó la foto con un mensaje dirigido al exsenador: “Hijo, tu sacrificio no será en vano. Por ti Miguel Uribe Turbay. Tu legado será eterno. Estamos unidos y lo daremos TODO por Colombia”.

