Colombia

Lil Pump, rapero estadounidense, se enamoró de una policía colombiana: ahora pide a sus seguidores encontrar su perfil en redes sociales

Lejos de limitarse a una imagen viral, el rapero acompañó la publicación con un mensaje cargado de humor y romanticismo

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
El músico dejó claro su
El músico dejó claro su interés por los matices y expresiones locales, algo que cristalizó con el lanzamiento de la canción Cara Monda - crédito @lilpump / IG

El rapero estadounidense Lil Pump, cuyo nombre real es Gazzy García, ha vuelto a dominar titulares y redes sociales tras una inédita declaración de amor, provocada por un reciente viaje a Colombia.

A sus 25 años, el intérprete nacido en Miami sigue incrementando su popularidad, acumulando cifras astronómicas con su música, su tema Gucci Gang ha superado los mil millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los fenómenos virales más importantes de la última década.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presencia de Lil Pump, reconocible tanto por su propuesta musical disruptiva como por su imagen colorida y poco convencional, llamó la atención cuando tras su paso por una gira local —que incluyó una presentación junto al artista colombiano Kris R en Cali— expresó abiertamente su admiración por la cultura del país, y en un giro inesperado, por una integrante de la Policía Nacional. Lo que comenzó como un paseo posterior al espectáculo, terminó con una fotografía compartida en sus redes, junto a una agente policial que, según él, le habría robado el corazón.

Amor a primera vista

El rapero quedó impactado y
El rapero quedó impactado y espera respuesta de sus seguidores - crédito @lilpump / IG

Lejos de limitarse a una imagen viral, el rapero acompañó la publicación con un mensaje cargado de humor y romanticismo: “Cuándo yo te vi, fue amor a primera vista, solamente no arrestaste un delincuente, pero arrestaste mi corazón. No existe distancia que no puedes alejar. Manejaría hasta el fin del mundo por usted”. En ese mismo mensaje, solicitó a sus seguidores que le ayudaran a localizar el perfil de la oficial en Instagram, lo que impulsó una avalancha de reacciones en la comunidad digital.

La visita de Lil Pump a Colombia no se limitó a los escenarios musicales ni al tradicional turismo de los artistas internacionales. El músico dejó claro su interés por los matices y expresiones locales, algo que cristalizó con el lanzamiento de la canción Cara Monda, título que hace referencia a una frase típica de la Costa Caribe colombiana. A través de esta pieza, buscó conectar con el público local integrando modismos y elementos propios del argot regional, afianzando así su relación con la cultura colombiana.

‘Lil’ ha mostrado un gran
‘Lil’ ha mostrado un gran cariño e interés por Colombia y su cultura - crédito @lilpump / IG

Además, la colaboración con Kris R, intérprete de Piponas, permitió que la experiencia de Lil Pump en el país fuera mucho más cercana, ofreciéndole la oportunidad de interactuar tanto con músicos emergentes como con el entorno social y cotidiano de ciudades como Cali. Tras el final de su show, el artista se animó a salir a recorrer algunas calles, donde surgió el encuentro casual con la policía que desataría el revuelo posterior.

Así reaccionaron los internautas

Este episodio no tardó en replicarse entre los internautas, quienes respondieron con humor en los comentarios del rapero y crearon una auténtica ola de memes y mensajes virales. Entre las frases más destacadas figuran: “Se enamora cada dos días”, “Mi jugador de GTA favorito”, “El parcero ‘ike’ tin”, “Hágase una maestría en seriedad parcero”, “Él nació con el alma enamorada”, “Póngase serio siervo”, y “Mi pana el menos rencoroso con la policía”. Los usuarios no solo bromearon al respecto de la facilidad con la que Lil Pump parece enamorarse, sino que también aludieron a conocidos clichés y referencias de la cultura pop, asociando su actitud a personajes de videojuegos y a la imagen de un romántico empedernido.

Estas fueron las reacciones de
Estas fueron las reacciones de los fans del rapero - crédito @lilpump / IG

Los seguidores del rapero han visto con frecuencia este tipo de gestos espontáneos en la actitud pública del artista. Con un historial caracterizado por situaciones inusitadas en redes, Lil Pump ha construido para sí una imagen de irreverente que, más allá de la música, busca sorprender, divertir y conectar emocionalmente con diversas audiencias alrededor del mundo.

Sin embargo, más allá del anecdotario y el aura de comedia que rodea este episodio, el intercambio subraya el nivel de integración entre artistas globales y el entorno cultural latinoamericano.

Temas Relacionados

Rapero estadounidenseLil PumpPolicía ColombiaRedes socialesAmor a primera vistaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan artículos del proyecto de ley del presupuesto 2026 que otorgarían más facultades al Gobierno Petro para tomar decisiones económicas

Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara, advirtió sobre la necesidad de un análisis minucioso de la propuesta, cuyo monto asciende a $556,9 billones

Revelan artículos del proyecto de

Martha Peralta criticó a De La Espriella por declaraciones que hizo sobre la población indígena: “Usted qué va a entender de eso”

El aspirante a la Presidencia aseguró que no permitiría protestas con desmanes y que buscaría que se “vuelvan ciudadanos de verdad”

Martha Peralta criticó a De

James Rodríguez reveló el futuro que quisiera para su hijo Samuel, esta no sería una opción: “No, no quiero. Es mucha presión”

El jugador colombiano continúa atrayendo atención tanto por su desempeño deportivo como por las reflexiones sobre su vida familiar y el futuro de sus hijos

James Rodríguez reveló el futuro

Luis Díaz hace historia con el Bayern Munich en poco tiempo: este es el primer récord que logra en Alemania

El atacante marcó gol en la goleada 5-0 sobre el Hamburgo, por la Bundesliga, en su regreso tras las eliminatorias con la selección Colombia y demostrando todo su nivel

Luis Díaz hace historia con

Metro de Bogotá se pronunció tras accidente que dejó a cuatro personas heridas: hubo duras exigencias a la concesionaria encargada

La empresa sostuvo que es necesario que se coordine la ejecución de actividades y la circulación de maquinaria sobre la troncal para proteger la integridad de los transeúntes

Metro de Bogotá se pronunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

En imágenes: Karol G hizo

En imágenes: Karol G hizo historia al ser la primera colombiana que canta ante el papa en el Vaticano

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Deportes

James Rodríguez reveló el futuro

James Rodríguez reveló el futuro que quisiera para su hijo Samuel, esta no sería una opción: “No, no quiero. Es mucha presión”

Luis Díaz hace historia con el Bayern Munich en poco tiempo: este es el primer récord que logra en Alemania

La selección Colombia es candidata a ganar el mundial de 2026, según un referente de España: “Tienes que estar muy ilusionado”

Futbolista colombiano asistió a la fiesta de cumpleaños de un niño que lo invitó en Argentina

Millonarios se sigue llenando de lesionados para la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las dos nuevas bajas