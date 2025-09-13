Lil Pump, rapero estadounidense, se enamoró de una policía colombiana: ahora pide a sus seguidores encontrar su perfil en redes sociales

El músico dejó claro su interés por los matices y expresiones locales, algo que cristalizó con el lanzamiento de la canción Cara Monda - crédito @lilpump / IG

El rapero estadounidense Lil Pump, cuyo nombre real es Gazzy García, ha vuelto a dominar titulares y redes sociales tras una inédita declaración de amor, provocada por un reciente viaje a Colombia.

A sus 25 años, el intérprete nacido en Miami sigue incrementando su popularidad, acumulando cifras astronómicas con su música, su tema Gucci Gang ha superado los mil millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los fenómenos virales más importantes de la última década.

La presencia de Lil Pump, reconocible tanto por su propuesta musical disruptiva como por su imagen colorida y poco convencional, llamó la atención cuando tras su paso por una gira local —que incluyó una presentación junto al artista colombiano Kris R en Cali— expresó abiertamente su admiración por la cultura del país, y en un giro inesperado, por una integrante de la Policía Nacional. Lo que comenzó como un paseo posterior al espectáculo, terminó con una fotografía compartida en sus redes, junto a una agente policial que, según él, le habría robado el corazón.

Lejos de limitarse a una imagen viral, el rapero acompañó la publicación con un mensaje cargado de humor y romanticismo: “Cuándo yo te vi, fue amor a primera vista, solamente no arrestaste un delincuente, pero arrestaste mi corazón. No existe distancia que no puedes alejar. Manejaría hasta el fin del mundo por usted”. En ese mismo mensaje, solicitó a sus seguidores que le ayudaran a localizar el perfil de la oficial en Instagram, lo que impulsó una avalancha de reacciones en la comunidad digital.

La visita de Lil Pump a Colombia no se limitó a los escenarios musicales ni al tradicional turismo de los artistas internacionales. El músico dejó claro su interés por los matices y expresiones locales, algo que cristalizó con el lanzamiento de la canción Cara Monda, título que hace referencia a una frase típica de la Costa Caribe colombiana. A través de esta pieza, buscó conectar con el público local integrando modismos y elementos propios del argot regional, afianzando así su relación con la cultura colombiana.

Además, la colaboración con Kris R, intérprete de Piponas, permitió que la experiencia de Lil Pump en el país fuera mucho más cercana, ofreciéndole la oportunidad de interactuar tanto con músicos emergentes como con el entorno social y cotidiano de ciudades como Cali. Tras el final de su show, el artista se animó a salir a recorrer algunas calles, donde surgió el encuentro casual con la policía que desataría el revuelo posterior.

Este episodio no tardó en replicarse entre los internautas, quienes respondieron con humor en los comentarios del rapero y crearon una auténtica ola de memes y mensajes virales. Entre las frases más destacadas figuran: “Se enamora cada dos días”, “Mi jugador de GTA favorito”, “El parcero ‘ike’ tin”, “Hágase una maestría en seriedad parcero”, “Él nació con el alma enamorada”, “Póngase serio siervo”, y “Mi pana el menos rencoroso con la policía”. Los usuarios no solo bromearon al respecto de la facilidad con la que Lil Pump parece enamorarse, sino que también aludieron a conocidos clichés y referencias de la cultura pop, asociando su actitud a personajes de videojuegos y a la imagen de un romántico empedernido.

Los seguidores del rapero han visto con frecuencia este tipo de gestos espontáneos en la actitud pública del artista. Con un historial caracterizado por situaciones inusitadas en redes, Lil Pump ha construido para sí una imagen de irreverente que, más allá de la música, busca sorprender, divertir y conectar emocionalmente con diversas audiencias alrededor del mundo.

Sin embargo, más allá del anecdotario y el aura de comedia que rodea este episodio, el intercambio subraya el nivel de integración entre artistas globales y el entorno cultural latinoamericano.