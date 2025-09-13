Colombia

La Policía y un alcalde habrían apoyado la falsa broma de secuestro a los comediantes de ‘Fucks News’

El humorista Juan Peláez expuso como realizó un plan logístico para privar de la libertad a los bogotanos durante varias horas

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

La "broma" duro poco más
La "broma" duro poco más de una hora - crédito iStock/FucksNews/Instagram

Debido a la popularidad de su programa Fucks News, los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez han sido criticados por el tipo de humor que manejan en sus presentaciones.

Los chistes sobre tragedias que se han registrado en el país hicieron que colegas de los comediantes pensaran que sería divertido hacerles una broma del calibre de las situaciones que son noticia en el país.

En más de una ocasión, Pardo y Sánchez han revelado detalles de como fueron “secuestrados” por varias horas; sin embargo, debido a los traumas que afirmaron los comediantes, la grabación de la “broma” no fue publicada.

En diálogo con Los 40, el comediante Juan Peláez, que organizó el “secuestro” de Pardo y Sánchez, reveló detalles de lo que se registró en esa jornada y las ayudas oficiales que recibió.

Camilo Pardo afirmó que esa
Camilo Pardo afirmó que esa broma le generó un trauma - crédito @Porlaventana/YouTube/FucksNoticreo/Instagram

En primer lugar, Peláez recordó que le preguntó a otros humoristas sobre la idea, que más de uno califico como positiva y que tendría un impacto a nivel de visualizaciones en redes sociales.

“Yo era el abridor de ellos, pero se me metió en la cabeza secuestrarlos por las bromas que hacían, empezó el discurso de que no había límites, era justicia poética, ese público de la media Colombia que los ama y los odia, va a amar eso”.

Sin pensar en las consecuencias, Peláez organizó todo para poder interceptar a Sánchez y Pardo, lo que incluyó simular el secuestro de sus productores.

“Todos me decían, ve, estábamos en gira, dure ocho meses planeando eso. Hablé con los productores y pedí que me dijeran cuando tuvieran show en tierra, que se tuvieran que mover en carro”.

El programa estuvo a punto
El programa estuvo a punto de terminar tras el "secuestro" - crédito @FucksNews/Instagram

Además de la planeación, Peláez reveló que recibió la ayuda de un alcalde municipal y de la Policía Nacional, pero decidió no revelar el nombre de los involucrados.

“Había un show en Boyacá, hice un guion, llegue a hablar con un alcalde que me dijo: «quiere ayuda de la policía», hay una grabación en el despacho y él estaba encantado. Llamó al comandante de policía de la vereda“.

Peláez recordó como se registró el “secuestro”, afirmando que desde el primer momento entendió que no era una broma lo que estaban haciendo.

“Íbamos en el carro y se hace la vuelta, en el primer momento de los gritos, yo dije «esto no es chistoso», eso fue horrible, gritaron, yo tenía planeado que tuviera que durar cinco horas… terminó en poco más de una hora".

La película se estrenará el
La película se estrenará el 6 de febrero - crédito @fucksnewsnoticreo/Instagram

En menos de una hora, los demás comediantes decidieron terminar con la “broma”, puesto que Sánchez y Pardo preguntaban por su vida y hasta pidieron tiempo para despedirse de sus familiares.

“Era muy denso escuchar a Sánchez preguntar si lo íbamos a matar, todo estaba muy mal. Yo me sentía traumatizado y yo sabía que era una broma. Les quitaron todo y Sánchez comenzó a llorar, ”El Mago" se hizo en un rincón y no volvió a hablar en toda la gira“.

Por último, Peláez afirmó que su relación con Camilo Pardo no volvió a ser la misma, puesto que “El Mago” reflexionó sobre la posibilidad de dejar la comedia tras lo registrado.

“Me sentía culpable, nosotros estábamos ahí y había gente que no debían estar secuestrando. Yo pensaba mucho en Archer y Dylan (sus productores). Yo pensaba que esa gente solo nos estaba buscando a nosotros, pensaba en irme del país si salía de ahí, pero luego me di cuenta de que por los que estaba preocupado, eran los que estaba organizando eso”, declaró Pardo al respecto durante una entrevista en el pódcast Por la ventana.

