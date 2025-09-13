Colombia

La Fiscalía reveló que en el atentado contra Miguel Uribe Turbay planeaban usar a otro menor para “romper la piñata”

La investigación destapó la coordinación de adolescentes, el uso de chats secretos y la existencia de una segunda fase para asegurar el atentado

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La Fiscalía y la Dijín
La Fiscalía y la Dijín descubren una organización sofisticada detrás del homicidio del precandidato, involucrando menores armados y un plan alternativo para asegurar el ataque - crédito Sergio Acero Yate / Reuters

El asesinato en Bogotá de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador de oposición, ha sacado a la luz una compleja estructura criminal en la que la participación de menores de edad y la existencia de un “plan B” para asegurar el éxito del atentado han sido reveladas por la investigación de la Fiscalía General y la Dijín de la Policía Nacional.

La planificación y ejecución del crimen, ocurrido el sábado 7 de junio, expone la sofisticación y frialdad de la organización responsable, según información de Semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La investigación estableció que el atentado sicarial contra Uribe Turbay fue planeado con detalle e incluyó se contempló la presencia de al menos dos menores de edad armados en el lugar de los hechos. Uno de ellos, conocido como “Tianz”, fue capturado minutos después de haber disparado contra la humanidad del precandidato, y condenado a siete años de sanción en un centro especializado para menores por su participación directa en el atentado.

El medio mencionado confirmó que otro adolescente de 14 años, trasladado desde la localidad de Kennedy, en Bogotá, también recibió instrucciones precisas para intervenir si el primer sicario fallaba.

Autoridades confirman que adolescentes participaron
Autoridades confirman que adolescentes participaron en el atentado contra el precandidato presidencial, siguiendo instrucciones precisas y coordinadas por líderes del microtráfico, lo que evidencia la complejidad de la estructura criminal - crédito Fiscalía General de la Nación

Este segundo menor, plenamente identificado por las autoridades, portaba un arma de fuego y tenía la orden de disparar en caso de que el ataque inicial no se concretara, lo que evidencia la existencia de un “plan B” para eliminar cualquier margen de error.

La coordinación de la operación estuvo a cargo de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold y que se convirtió en el séptimo capturado en el caso, un joven con antecedentes por tráfico de drogas, estafa y extorsión en el occidente de Bogotá.

Barragán Ovalle, pieza clave en la logística del atentado, contactó a los menores en un establecimiento del barrio El Muelle, en Engativá, donde operaba una red de microtráfico liderada por Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi.

Este último, señalado como el cerebro del plan criminal, actuó bajo la directriz de Gancho del Centro, también conocido como Gancho Mosco, quien controla el microtráfico en la capital y habría dado la orden de asesinar al dirigente político.

La planificación del crimen se extendió durante varios meses. Desde finales de marzo, Barragán Ovalle y sus colaboradores realizaron seguimientos a Uribe Turbay, documentando sus desplazamientos, actividades políticas y hasta la rutina de su familia.

El caso de la joven
El caso de la joven desaparecida en Bogotá expone vacíos en los sistemas de alerta y plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para salvaguardar a los adolescentes en contextos de creciente vulnerabilidad - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

La Fiscalía estableció que los vigilantes llegaron incluso al colegio donde estudiaba el hijo del senador. Las instrucciones para el atentado se transmitieron a través de un grupo de WhatsApp denominado “Plata o plomo”, donde los implicados utilizaban lenguaje encriptado para referirse a la víctima y a la operación.

Esta planeación, la de tener un segundo sicario para arremeter contra Miguel Uribe Turbay en caso de que el primero fallara, es sostenido con la insistencia de alias Harold para “romper la piñata”, como eufemismo para asegurar el asesinato del entonces precandidato.

A pesar de que Barragán Ovalle intentó borrar toda evidencia antes de entregar su teléfono móvil a la Fiscalía en julio, en el chat se encontraron fotografías de la camioneta utilizada por Uribe Turbay, detalles sobre su esquema de seguridad y directrices para modificar el arma y asegurar que disparara en modo ráfaga. El día anterior al crimen, Barragán Ovalle citó a los menores en su domicilio para ultimar detalles, reunión que incluyó una videollamada con alias el Costeño, dejando todo listo para el atentado.

Después del asesinato, los responsables intentaron eliminar cualquier rastro que los vinculara con el caso. La orden dentro de la organización era clara: borrar pruebas y ocultarse, conscientes de que la operación representaba una “misión suicida”.

El medio mencionado corroboró que, además de la planificación del crimen, existía un plan paralelo para eliminar a los procesados y testigos que pudieran aportar información a las autoridades.

Investigadores identificaron a los responsables,
Investigadores identificaron a los responsables, incluidos líderes criminales y jóvenes reclutados, quienes ejecutaron el atentado con métodos sofisticados y eliminaron pruebas para evitar ser rastreados por las autoridades - crédito Sergio Acero Yate / Reuters

La Fiscalía investiga esta línea, tras identificar contactos en Engativá destinados a ejecutar este segundo objetivo, lo que refuerza la hipótesis de que la organización buscaba garantizar su impunidad a toda costa.

Hasta el momento, la mayoría de los implicados han sido identificados y capturados, aunque la investigación continúa abierta.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayAsesinato de políticos en ColombiaBogotáSicarios en ColombiaFiscalía General de la NaciónMenores de edad en el crimenMicrotráfico en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Así reaccionó Alejandra Urrea a la propuesta que le hizo Dímelo King para participar en su pódcast: “Cheque en blanco”

Elkin de la Hoz sorprendió a la creadora de contenido con una oferta sin precedentes, con la que desató incertidumbre tanto en los fans como en ella, al punto de que recurrió a su círculo íntimo para consultar

Así reaccionó Alejandra Urrea a

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Después de la fecha FIFA a nivel mundial, el fútbol alemán vuelve a la acción con los “Gigantes de Baviera” y el colombiano Luis Díaz al frente del ataque

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN

Vuelta a España EN VIVO, etapa 20: Robledo de Chavela - Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada, Egan Bernal es protagonista

Camino al Puerto de Navacerrada, los colombianos Egan Bernal del Ineos Grenadiers y Santiago Buitrago del Bahrain Victorious se encuentran en la cabeza de carrera

Vuelta a España EN VIVO,

Cámaras de seguridad revelaron detalles del último trayecto de Ayelén Sofía Páez antes de su extraña desaparición en Bogotá

La familia descarta que se haya marchado por voluntad propia y pide que más autoridades se sumen a la investigación

Cámaras de seguridad revelaron detalles

Accidente en las obras del metro de Bogotá dejó cuatro heridos a bordo de un bus de Transmilenio por la av. NQS

Los lesionados que iban dentro del articulado por la carrera 30 fueron trasladados a centros médicos, tras lo ocurrido la noche del viernes 12 de septiembre, en límites entre los barrios Ciudad Montes y El Remanso, en la localidad de Puente Aranda

Accidente en las obras del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Alejandra Urrea a

Así reaccionó Alejandra Urrea a la propuesta que le hizo Dímelo King para participar en su pódcast: “Cheque en blanco”

Cierres y desvíos en Bogotá por el Festival Cordillera 2025: estas son las vías principales que se verán afectadas

Kali Uchis, Ximena Sariñana, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Yeferson Cossio denunció incómoda situación que vivió en Malasia: “Me siento sucio”

Juanes aprovechó el cumpleaños de su hijo para recordar a su madre: “Tu abuela que tanto te adoraba”

Deportes

Vuelta a España EN VIVO,

Vuelta a España EN VIVO, etapa 20: Robledo de Chavela - Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada, Egan Bernal es protagonista

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: siga el minuto a minuto de Luis Díaz

La Dimayor alista una sorpresa para la final de la Liga Femenina: Santa Fe y Deportivo Cali serán beneficiados Cali

Santiago Arias sonó con fuerza para Atlético Nacional: esto se sabe sobre el lateral de la selección Colombia

Álvaro Montero volvió a jugar tras su salida de Millonarios: así fue el debut con Vélez Sarsfield