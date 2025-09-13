La Fiscalía reveló que en el atentado contra Miguel Uribe Turbay planeaban usar a otro menor para “romper la piñata”

La Fiscalía y la Dijín descubren una organización sofisticada detrás del homicidio del precandidato, involucrando menores armados y un plan alternativo para asegurar el ataque - crédito Sergio Acero Yate / Reuters

El asesinato en Bogotá de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador de oposición, ha sacado a la luz una compleja estructura criminal en la que la participación de menores de edad y la existencia de un “plan B” para asegurar el éxito del atentado han sido reveladas por la investigación de la Fiscalía General y la Dijín de la Policía Nacional.

La planificación y ejecución del crimen, ocurrido el sábado 7 de junio, expone la sofisticación y frialdad de la organización responsable, según información de Semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La investigación estableció que el atentado sicarial contra Uribe Turbay fue planeado con detalle e incluyó se contempló la presencia de al menos dos menores de edad armados en el lugar de los hechos. Uno de ellos, conocido como “Tianz”, fue capturado minutos después de haber disparado contra la humanidad del precandidato, y condenado a siete años de sanción en un centro especializado para menores por su participación directa en el atentado.

El medio mencionado confirmó que otro adolescente de 14 años, trasladado desde la localidad de Kennedy, en Bogotá, también recibió instrucciones precisas para intervenir si el primer sicario fallaba.

Autoridades confirman que adolescentes participaron en el atentado contra el precandidato presidencial, siguiendo instrucciones precisas y coordinadas por líderes del microtráfico, lo que evidencia la complejidad de la estructura criminal - crédito Fiscalía General de la Nación

Este segundo menor, plenamente identificado por las autoridades, portaba un arma de fuego y tenía la orden de disparar en caso de que el ataque inicial no se concretara, lo que evidencia la existencia de un “plan B” para eliminar cualquier margen de error.

La coordinación de la operación estuvo a cargo de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold y que se convirtió en el séptimo capturado en el caso, un joven con antecedentes por tráfico de drogas, estafa y extorsión en el occidente de Bogotá.

Barragán Ovalle, pieza clave en la logística del atentado, contactó a los menores en un establecimiento del barrio El Muelle, en Engativá, donde operaba una red de microtráfico liderada por Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi.

Este último, señalado como el cerebro del plan criminal, actuó bajo la directriz de Gancho del Centro, también conocido como Gancho Mosco, quien controla el microtráfico en la capital y habría dado la orden de asesinar al dirigente político.

La planificación del crimen se extendió durante varios meses. Desde finales de marzo, Barragán Ovalle y sus colaboradores realizaron seguimientos a Uribe Turbay, documentando sus desplazamientos, actividades políticas y hasta la rutina de su familia.

El caso de la joven desaparecida en Bogotá expone vacíos en los sistemas de alerta y plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para salvaguardar a los adolescentes en contextos de creciente vulnerabilidad - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

La Fiscalía estableció que los vigilantes llegaron incluso al colegio donde estudiaba el hijo del senador. Las instrucciones para el atentado se transmitieron a través de un grupo de WhatsApp denominado “Plata o plomo”, donde los implicados utilizaban lenguaje encriptado para referirse a la víctima y a la operación.

Esta planeación, la de tener un segundo sicario para arremeter contra Miguel Uribe Turbay en caso de que el primero fallara, es sostenido con la insistencia de alias Harold para “romper la piñata”, como eufemismo para asegurar el asesinato del entonces precandidato.

A pesar de que Barragán Ovalle intentó borrar toda evidencia antes de entregar su teléfono móvil a la Fiscalía en julio, en el chat se encontraron fotografías de la camioneta utilizada por Uribe Turbay, detalles sobre su esquema de seguridad y directrices para modificar el arma y asegurar que disparara en modo ráfaga. El día anterior al crimen, Barragán Ovalle citó a los menores en su domicilio para ultimar detalles, reunión que incluyó una videollamada con alias el Costeño, dejando todo listo para el atentado.

Después del asesinato, los responsables intentaron eliminar cualquier rastro que los vinculara con el caso. La orden dentro de la organización era clara: borrar pruebas y ocultarse, conscientes de que la operación representaba una “misión suicida”.

El medio mencionado corroboró que, además de la planificación del crimen, existía un plan paralelo para eliminar a los procesados y testigos que pudieran aportar información a las autoridades.

Investigadores identificaron a los responsables, incluidos líderes criminales y jóvenes reclutados, quienes ejecutaron el atentado con métodos sofisticados y eliminaron pruebas para evitar ser rastreados por las autoridades - crédito Sergio Acero Yate / Reuters

La Fiscalía investiga esta línea, tras identificar contactos en Engativá destinados a ejecutar este segundo objetivo, lo que refuerza la hipótesis de que la organización buscaba garantizar su impunidad a toda costa.

Hasta el momento, la mayoría de los implicados han sido identificados y capturados, aunque la investigación continúa abierta.