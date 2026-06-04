La Secretaría de Movilidad anunció cierres y desvíos por el concierto de Nicky Jam en El Campín: recomendaciones para movilizarse el 6 de junio

Bogotá aplicará cierres viales y desvíos por el concierto de Nicky Jam en el estadio El Campín entre el 4 y el 7 de junio de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bogotá se prepara para recibir a miles de fanáticos en el concierto de Nicky Jam, que se llevará a cabo el sábado 6 de junio de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Para garantizar la seguridad y la movilidad de los asistentes y residentes, la Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá una serie de cierres viales y desvíos que comenzarán desde el jueves 4 de junio y se extenderán hasta el domingo 7 de junio. Aquí le contamos en detalle cómo se verá afectada la movilidad en el sector y qué rutas alternativas puede tomar.

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Cierres viales principales

Desde las 12:00 a. m. del 4 de junio hasta las 12:00 a. m. del 7 de junio, se realizará el cierre total de la calle 57a entre la avenida NQS y el acceso parqueadero norte del estadio, así como un cierre controlado desde dicho acceso hasta la diagonal 61c, incluidos los senderos peatonales del costado occidental.

Adicionalmente, desde el mediodía hasta las 10:00 p. m. del 5 de junio, habrá cierre del carril occidental de la calzada occidental de la transversal 28 entre treinta metros al sur de la av. calle 57 y veinticinco metros al norte de la calle 53b bis.

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También se cerrará el carril norte de la calzada norte de la calle 53b bis entre cuarenta metros al occidente de la carrera 28 y setenta metros al oriente de la avenida Carrera 30, únicamente donde exista sobreancho para permitir el paso de los demás vehículos. El sendero peatonal norte de la calle 53b bis entre transversal 28 y av. carrera 30 también estará cerrado, por lo que los peatones deberán usar el sendero sur.

La Secretaría Distrital de Movilidad cerrará la calle 57a entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte del estadio El Campín - crédito Colprensa

Desde las 10:00 p. m. del 5 de junio hasta las 8:00 a. m. del 7 de junio, se cerrarán totalmente las dos calzadas de la transversal 28 entre carrera 28 y avenida Calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental:

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Solo se permitirá el paso controlado a residentes del costado oriental, quienes podrán utilizar el carril lento de la calzada oriental para ingresar o salir de sus viviendas.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53b bis entre carrera 28 y avenida Carrera 30, incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53b bis y calle 57a. El vallado se ubicará al costado oriental de la ciclorruta, la cual no será afectada.

En caso de congestión, los ciclistas serán canalizados por el carril oriental de la calzada oriental de la avenida Carrera 30 entre calle 53b y calle 57a, en coordinación con la Secretaría de Movilidad.

Desvíos autorizados

Para quienes circulan sentido sur-norte por la avenida NQS:

Si toman la calle 53b bis al oriente y la carrera 24 al norte, deben continuar por la avenida NQS – diagonal 61c al oriente – avenida Carrera 24 al norte.

Si toman la calle 53b bis al oriente y la calle 57 al oriente, continúan por avenida NQS – diagonal 61c al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente.

Si toman la calle 57a al oriente, deberán continuar al norte por avenida NQS - diagonal 61c al oriente.

Si toman la calle 53b al oriente, pueden tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53b al oriente.

La movilidad en Bogotá tendrá restricciones en la transversal 28 y en la calle 53b bis, con cierres de calzadas y senderos peatonales - crédito Secretaría de Movilidad

Para sentido norte-sur por la avenida Carrera 24 o transversal 28:

Quienes deseen tomar la avenida Calle 53 al occidente, deben tomar transversal 25 al sur – diagonal 53c al oriente – carrera 24 al sur – avenida Calle 53 al occidente.

Para sentido oriente-occidente por la avenida Calle 57:

Deben tomar transversal 28 y carrera 28 al sur y avenida Calle 53 al occidente, luego carrera 21 al sur – avenida Calle 53 al occidente.

Zonas amarillas autorizadas

Para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros en taxis y vehículos especiales durante la evacuación se habilitarán zonas amarillas en:

Transversal 28 entre calle 57 y transversal 25 (costado oriental de El Campín)

Diagonal 61c entre carrera 27 y carrera 24

Bahía del coliseo El Campín diagonal 61c

Los desvíos autorizados por la Secretaría de Movilidad reorganizarán el tránsito sobre la avenida NQS, la calle 57 y la avenida Calle 53 - crédito Secretaría de Movilidad

Recomendaciones para asistentes y residentes

Llegar al evento preferiblemente en sitp o transmilenio para evitar congestión vehicular.

No se autorizará la detención de vehículos sobre la av. NQS frente al estadio El Campín.

Usar solo las zonas demarcadas como paraderos del Sitp y transporte público.

Programar los viajes y actividades considerando los cierres y desvíos.

Seguir las indicaciones de la policía de tránsito, los organizadores y el personal de la secretaría.

Atender la señalización del evento y hacer uso de la bicicleta o caminar cuando sea posible.

La Secretaría Distrital de Movilidad y la organización del evento dispondrán de señalización y personal de apoyo para minimizar el impacto vial y garantizar la seguridad de todos los asistentes y residentes del sector. Se recomienda consultar los mapas oficiales de desvíos y mantenerse atentos a los canales oficiales de la entidad para información actualizada.

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