Colombia

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

El humorista hizo especial énfasis en el hecho de que Ana María Casas, nombre de su novia, no mantiene presencia en redes sociales ni se involucra en actividades artísticas o de entretenimiento

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
¿Qué hay pa’ dañar? Se
¿Qué hay pa’ dañar? Se estrenó el 8 de septiembre en la app de RCN y en el canal de YouTube - crédito @quehaypadanaroficial/ Instagram

La vida personal del comediante Gerly Hassam Gómez, conocido por su nombre artístico Hassam, ha vuelto a ser centro de discusión, especialmente tras una reciente entrevista en la que abordó temas íntimos ligados a sus emociones y relaciones.

Después de años en los que su nombre sonó por haber superado un complejo proceso oncológico, experiencia que lo consolidó como referente de fortaleza y motivación para miles de personas en Colombia, el también exparticipante de MasterChef Celebrity decidió compartir detalles de su realidad afectiva actual, saliendo de la reserva que solía mantener en torno a su vida privada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su intervención para el espacio digital ¿Qué hay pa’ dañar?, Hassam expuso por primera vez la existencia de una nueva persona en su vida sentimental. Aunque la conversación no giró de forma exclusiva sobre el ámbito romántico, el humorista aprovechó la espontaneidad de la charla para confesar que, después de su separación anterior, inició una relación distinta a todas las que había compartido previamente, una experiencia definida por él mismo como genuina y alejada del escrutinio público.

Tatiana Orozco, expareja de Hassam
Tatiana Orozco, expareja de Hassam tampoco figuraba en medios - crédito @tata.oro / IG

Además, resaltó que esta historia representa un episodio diferente, pues no responde a los patrones tradicionales de exposición mediática que caracterizan a muchas parejas del mundo del espectáculo.

Así es la actual pareja de Hassam

Uno de los momentos más comentados durante el diálogo se dio cuando el comediante decidió mostrar una fotografía de su nueva compañera sentimental, un gesto que sorprendió a las presentadoras Valentina Taguado y Johana Velandia. Ambas reaccionaron con asombro ante la espontaneidad de Hassam, recalcaron lo atractiva que les pareció la mujer y sugirieron compartir su imagen con la audiencia. Sin embargo, la identidad de la pareja del humorista permaneció bajo reserva, pues él dejó claro que su intención era únicamente confirmar que atraviesa una relación estable, sin buscar mayor exposición mediática.

Hassam hizo especial énfasis en el hecho de que Ana María Casas, nombre de su pareja, no mantiene presencia en redes sociales ni se involucra en actividades artísticas o de entretenimiento. Esta peculiaridad se reveló como un factor crucial en el desarrollo del vínculo sentimental, dado que el comediante valora profundamente la distancia de su novia respecto al universo mediático y digital.

Las fotos en Instagram muestran
Las fotos en Instagram muestran cercanía con su nueva pareja - crédito @oficialhassam/Instagram

En palabras del propio humorista, la ausencia del interés por figurar en plataformas públicas constituye uno de los atributos que más lo atrajeron, en la medida en que le permite construir una relación basada en la privacidad, lejos de rumores, comentarios ajenos o intentos de terceros por generar noticia a partir de los movimientos de su vida sentimental.

A lo largo de la charla, Hassam también compartió detalles relacionados con su expareja, puntualizando que el vínculo con Ana María Casas surgió después de la separación. Hizo hincapié en que esta nueva etapa no está marcada por la necesidad de ocultarse, sino por el deseo de enfocarse en el crecimiento personal y en una dinámica afectiva mucho más centrada en la autenticidad y el soporte mutuo fuera del ojo público. Esta aclaración resultó relevante para sus seguidores, que en numerosas ocasiones han expresado curiosidad por el día a día del comediante.

Así reaccionaron Taguado y Velandia

El comediante estuvo en MasterChef
El comediante estuvo en MasterChef Celebrity - crédito @oficialhassam/Instagram

Este episodio dejó ver una faceta menos conocida de Hassam, asociada a su voluntad de resguardar espacios íntimos tras años de mucha exposición mediática, tanto en escenarios artísticos como en el tratamiento de su condición de salud. Tras superar el cáncer, experimentó transformaciones profundas en la manera de relacionarse con su entorno y en las prioridades de su vida, decidiendo priorizar relaciones personales honestas, ajenas al ámbito del espectáculo.

La reacción de las conductoras durante el programa digital evidenció el impacto de la revelación. Valentina Taguado, participante de MasterChef Celebrity 2025, hizo notar abiertamente la belleza de la pareja de Hassam y se mostró sorprendida por la decisión del comediante de hacer público ese aspecto de su vida. Mientras tanto, Johana Velandia resaltó el valor de mostrar una fotografía en un espacio tan concurrido. La escena se convirtió rápidamente en motivo de comentarios y análisis en redes sociales, donde los seguidores del humorista debatieron sobre la importancia de preservar la intimidad aun siendo figuras reconocidas.

Aunque la identidad de Ana María Casas salió a la luz, los detalles sobre su vida, ocupación o intereses personales se mantuvieron fuera de la esfera mediática, en un ejercicio explícito de respeto a la privacidad promovido por el propio Hassam.

Temas Relacionados

HassamValentina TaguadoJohanna VelandiaFamosos en ColombiaChismes en ColombiaNueva parejaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Defensoría del Pueblo reaccionó al polémico nombramiento de Juan Carlos Florián: “A costa de la representación de las mujeres”

El ministro de Igualdad defiende su designación asegurando que una persona no binaria puede asumir cargos de poder. La defensora, Iris Marín, advirtió que la inclusión no puede afectar los derechos de las mujeres

Defensoría del Pueblo reaccionó al

Hasta tres horas de espera en migración, el grave problema que estalla en el aeropuerto de Medellín

El alto flujo de pasajeros en el José María Córdova ha desatado quejas por las interminables filas en los filtros migratorios. Las autoridades anuncian refuerzos y piden usar Biomig

Hasta tres horas de espera

La selección Colombia es candidata a ganar el mundial de 2026, según un referente de España: “Tienes que estar muy ilusionado”

Tal como pasó durante el campeonato de Estados Unidos 1994, una figura del fútbol coloca a la Tricolor como favorita, aunque en el proceso de Néstor Lorenzo tratan de mantener los pies sobre la tierra

La selección Colombia es candidata

Los antecedentes del hombre asesinado en la terminal de transportes de Florencia, Caquetá: esperaba un bus con destino a Bogotá

La víctima fue identificada como Óscar Eduardo Rojas, un hombre oriundo de Morelia. Las autoridades investigan como un posible ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado

Los antecedentes del hombre asesinado

Resultados del último sorteo de la Lotería del Chontico día hoy 13 de septiembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultados del último sorteo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Mateo Carvajal compartió la conversación

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

Deportes

La selección Colombia es candidata

La selección Colombia es candidata a ganar el mundial de 2026, según un referente de España: “Tienes que estar muy ilusionado”

Futbolista colombiano asistió a la fiesta de cumpleaños de un niño que lo invitó en Argentina

Millonarios se sigue llenando de lesionados para la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las dos nuevas bajas

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026