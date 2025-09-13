Colombia

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

El modelo y deportista aclaró de una vez por todas los comentarios sobre su vida privada y aprovechó para hablar de su relación con la modelo y cantante rusa Yana Karpova

Natalia Perilla

Natalia Perilla

La reacción de Marlon Solórzano ante los comentarios sobre su vida privada ha generado un intenso debate en las redes sociales, por lo que el exintegrante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia decidió abordar de manera directa las dudas y contestarles a los fans.

En esta oportunidad se refirió a su orientación sexual, luego de que un seguidor le planteara la cuestión durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, pues en ese espacio, el creador de contenido digital, actualmente en una relación con Yana Karpova, no esquivó la indagación y ofreció una respuesta contundente.

Durante la interacción, un usuario le consultó a Marlon Solórzano sobre cuándo “saldría del closet”, expresión utilizada para referirse a quienes aún no han hecho pública su orientación sexual hacia personas del mismo género.

Ante este planteamiento, el influenciador respondió sin titubeos y de manera sarcástica, asegurando que, aunque es consciente de que “esa es la fantasía de más de uno”, no podrá cumplirla porque le “encantan las mujeres y muchísimo”.

De acuerdo con la publicación, la pregunta de un seguidor exactamente fue: “Cuando sale del closet, cacorro” y lo que corresponde a la respuesta de Marlon Solórzano fue: “Yo sé que esa es la fantasía de más de uno, pero lastimosamente no se les va a poder cumplir, a mí me encantan las mujeres y muchísimo”, dejando claro su interés sentimental y aprovechó para mencionar su actual relación con la influenciadora rusa.

En palabras del propio Marlon: “En este momento en específico hay una rubia rusa mamasita” que le gusta y con la que está saliendo, en alusión a Yana Karpova.

La relación entre Marlon Solórzano y Yana Karpova comenzó poco después de la finalización de La casa de los famosos Colombia, programa en el que participaron los dos y en donde se conocieron.

Yana Karpova, conocida en el entorno digital como La Rusayana, es una creadora de contenido y cantante de reguetón de 27 años, originaria de Moscú, Rusia, entró al reality del Canal RCN por un tiempo determinado y terminó saliendo en condiciones extrañas, ya que nunca se confirmó la razón real por la que tuvo que abandonar la competencia inesperadamente.

En una entrevista con el medio mencionado, Yana Karpova explicó que su decisión de instalarse en Colombia estuvo motivada por el deseo de desarrollar su carrera artística, pero su nombre también ha sido noticia por su anterior relación con el cantante Cris Valencia, la cual concluyó antes de iniciar su romance con Marlon Solórzano.

En cuanto a la nueva relación entre Yana y Marlon han surgido varios comentarios y rumores, incluso, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la modelo y cantante rusa desmintió de forma categórica cualquier implicación en una ruptura sentimental entre Solórzano y Gate, negando que haya intervenido en una relación ajena, que fue una de las cuestiones de las que se empezó a hablar.

La controversia se intensificó cuando un seguidor preguntó directamente a Karpova si le había “bajado el novio a Melissa”, insinuando que esa habría sido la causa del distanciamiento entre ambas.

Yana Karpova y Marlon Solórzano,
Yana Karpova y Marlon Solórzano, la pareja que da de qué hablar tras el fin de La casa de los famosos Colombia - crédito @la_rusayana/Instagram

Ante esta acusación, la exconcursante del reality transmitido por el Canal RCN respondió: “Ellos nunca salieron, ni hablaron fuera de la casa, nunca tenían comunicación, ni citas, ni relación, ¿ok?”, desmintiendo así cualquier versión que la señalara como responsable de una traición a su excompañera.

Finalmente, en las respuestas que dio Marlon, por su parte, no solo disipó los rumores sobre su orientación sexual, también reafirmó públicamente el vínculo sentimental que mantiene con Yana Karpova.

