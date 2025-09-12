Colombia

Una persona resultó herida al manipular material explosivo en la Universidad Nacional de Bogotá: no es un estudiante

El incidente comenzó alrededor de las 4:00 p. m., cuando un grupo de personas encapuchadas inició enfrentamientos con la fuerza pública en la portería de la entidad educativa ubicada sobre la calle 26

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Explosión Universidad Nacional, una persona
Explosión Universidad Nacional, una persona herida - crédito redes sociales/X

La Universidad Nacional de Colombia declaró alerta naranja y ordenó el desalojo total de la Ciudad Universitaria en horas de la tarde del 11 de septiembre de 2025, luego de intensificarse enfrentamientos violentos en la sede Bogotá.

La alerta máxima llegó después de que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205-Sociología y fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial, según un comunicado conjunto firmado por el rector Leopoldo Múnera Ruiz y la vicerrectora de sede Carolina Jiménez Martín.

El incidente comenzó alrededor de las 4:00 p. m., cuando un grupo de personas encapuchadas inició enfrentamientos con la fuerza pública en la portería ubicada sobre la Calle 26. Ante esta situación, la rectoría y la vicerrectoría informaron que se activaron los recursos del Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (Cprae).

Como medida preventiva en ese momento, se declaró alerta naranja y se procedió a la evacuación parcial de edificios en el sector sur de la sede debido a la acumulación de gases. Entre los inmuebles desalojados se encuentran los dedicados a Ciencias Humanas, Ciencias Económicas, Artes, Derecho, Enfermería y Odontología, incluyendo el histórico edificio Manuel Ancizar.

Vicerrectora de la Universidad Nacional,
Vicerrectora de la Universidad Nacional, aclaró explosión en edificio - crédito Vicerrectoría Universidad Nacional

La rectoría y la vicerrectoría denunciaron que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones pertinentes.

“Rechazamos que los campus de la Universidad Nacional de Colombia sean escenarios de acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad y perjudican el normal desarrollo de la vida universitaria”, comunicaron los directivos.

Al mismo tiempo, en el comunicado emitido por el plantel educativo, invitaron a la sociedad a no estigmatizar a la comunidad universitaria, argumentando que las acciones corresponden a hechos aislados que no representan el espíritu académico, crítico y plural de la institución.

La crisis llevó a la rectoría y la vicerrectoría a apelar por la seguridad de la comunidad, recordando la importancia de mantener los escenarios universitarios como espacios de debate y convivencia, alejados de la violencia y la confrontación.

Ambulancia transporta a persona herida de gravedad por explosión en la Universidad Nacional - crédito X

Carolina Jiménez, vicerrectora de la universidad, habló con Noticias Caracol, explico la relación del lesionado con el plantel y cómo se continuará con la agenda académica en el lugar de la detonación: “Nosotros no registramos ningún estudiante herido. Si hay una persona herida, pero no hace parte de nuestra comunidad universitaria”,

