Representante de Estados Unidos pidió a Donald Trump no descertificar a Colombia: “Pondría en peligro la seguridad nacional”

Por medio de una carta fechada el 12 de septiembre de 2025, el representante estadounidense Gregory Meeks solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descertificar a Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas. Esto, teniendo en cuenta que, debido al incremento del cultivo de hoja de coca en territorio colombiano y a la manera como se han manejado las relaciones diplomáticas, la descertificación es un escenario posible.

De acuerdo con su misiva, el jefe de Estado norteamericano tiene que reportar en un informe cuáles son los principales países productores y de tránsito de drogas e incluir a aquellos que se consideran han fallado en su trabajo antinarcóticos. En consecuencia, pidió al jefe de Estado norteamericano mantener la cooperación con Colombia, mientras define si certifica o no al país.

“Lo insto a mantener la cooperación integral entre Estados Unidos y Colombia, que ha impulsado la seguridad, la prosperidad y la democracia regionales durante más de dos décadas”, indicó el congresista norteamericano.

Asimismo, advirtió un escenario problemático para Estados Unidos en caso de optar por una descertificación. Según expuso, la falta de apoyo al país derivaría en un fortalecimiento de los grupos delincuenciales ligados al narcotráfico y que, incluso, fueron catalogados como terroristas.

“Una descertificación de Colombia, sin amplias exenciones que permitan la continuidad de la asistencia estadounidense, pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer las organizaciones criminales transnacionales, algunas de las cuales el gobierno ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras, e impulsar la producción de coca y la actividad delictiva”, explicó.

Por otro lado, en aras de sustentar su petición, el representante hizo énfasis en resultados óptimos que dejan en evidencia lo que pueden lograr las autoridades colombianas cuando trabajan de la mano con las estadounidenses para enfrentar el crimen. Indicó que la estabilidad regional y el desmantelamiento de organizaciones criminales han sido posibles gracias al intercambio de inteligencia entre los países y al respaldo mutuo en operaciones.

De igual manera, resaltó la labor de las autoridades colombianas, informando que el 85% de toda la inteligencia procesable utilizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (Jiatf Sur) de la Estación Aeronaval de Key West se originó en Colombia. “Las fuerzas colombianas se han convertido en unas de las más capaces y profesionales de la región, en gran parte gracias a la continua participación estadounidense”, detalló.

Por otro lado, en 2024, las autoridades de Colombia lograron incautar casi 1.000 toneladas de cocaína. Esta cifra representa 750 millones de dosis letales y el 65% de las incautaciones a nivel global. Aunado a ello, el Gobierno del presidente Gustavo Petro pretende romper un récord y extraditar a 288 personas condenadas por delitos relacionados con drogas en Estados Unidos.

Pero, además del trabajo de la fuerza pública de Colombia, el representante puso la lupa en la manera como los integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional han enfrentado a los criminales desde los territorios. Decenas de uniformados han sido asesinados por grupos armados ligados al narcotráfico; como ejemplo, mencionó el ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 4 de septiembre de 2025 en Amalfi (Antioquia). El acto terrorista dejó 13 policías muertos.

“El ejército y la Policía Nacional de Colombia han realizado repetidamente estos sacrificios en pos de la erradicación de la coca y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales que ponen en peligro tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los colombianos”, explicó, recordando también que las organizaciones criminales transnacionales han “causado estragos” en Colombia, afectando, sobre todo, a la población indígena y afro.

Añadió: “Esta alianza no es caridad, sino una inversión esencial en la seguridad nacional de Estados Unidos. Cada dólar invertido en fortalecer las instituciones de seguridad y gobernanza de Colombia contribuye a negar refugio a los narcotraficantes (…) Cualquier política que debilite nuestra cooperación ahora socavaría gravemente la capacidad de cualquier futuro presidente de Colombia para controlar la situación de seguridad y expandir las operaciones antinarcóticos”.