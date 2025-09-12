Colombia

María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, se sumará a la campaña presidencial de Miguel Uribe Londoño

La periodista Darcy Quinn aseguró que la viuda de Miguel Uribe Turbay decidió permanecer en Colombia para respaldar a su suegro en la contienda electoral para la presidencia 2026

María Claudia Tarazona, viuda de
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, junto a Miguel Uribe Londoño durante un encuentro familiar y político - crédito Miguel Uribe

El regreso de María Claudia Tarazona a la vida pública marcaría un nuevo capítulo en la estrategia electoral del Centro Democrático y en la campaña de Miguel Uribe Londoño, quien asumió el liderazgo político luego del asesinato de su hijo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según reveló la periodista D’Arcy Quinn, y confirmó el mismo Miguel Uribe Londoño al compartir el mensaje de la comunicadora en su cuenta personal de X, tras la conmemoración del primer mes desde el crimen que sacudió al país, la viuda del dirigente decidió quedarse en Colombia y vincularse de manera activa al equipo de campaña de su suegro.

En un encuentro reciente con allegados y familiares, Tarazona expresó de manera enfática su respaldo a Uribe padre, destacando su compromiso con la causa de la seguridad nacional.

De acuerdo con Quinn, sus palabras estuvieron dirigidas a manifestar su apoyo a Uribe Londoño en la tarea que asumirá, una declaración que reforzaría la cohesión familiar y política en torno al legado del senador asesinado.

Su decisión de permanecer en Colombia representaría un gesto de continuidad con los ideales que defendía Miguel Uribe Turbay y reforzaría el simbolismo de un proyecto político centrado en la seguridad y el orden.

De acuerdo con analistas consultados por D’Arcy Quinn, este movimiento le daría un nuevo aire a la campaña de Uribe padre, que intentaría posicionarse en un escenario electoral complejo y polarizado.

