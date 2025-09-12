La Fiscalía abrió investigación formal contra el general Federico Mejía por presunta asociación para delinquir agravada

La Fiscalía abrió indagación contra el exjefe militar tras denuncias de colaboración entre uniformados y estructuras ilegales en el Cañón del Micay, en el marco de la ofensiva estatal liderada por el gobierno Petro - crédito @COL_EJERCITO/X

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el general Federico Mejía, quien fue comandante de la Tercera División del Ejército colombiano, por presunta asociación para delinquir agravada.

Esta decisión ocurre tras el desarrollo de la operación Perseo, una intervención del gobierno de Gustavo Petro en el cañón del Micay, en el departamento del Cauca, y responde a revelaciones de medio mencionado sobre posibles alianzas ilícitas entre militares y grupos armados ilegales en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según documentos obtenidos por el medio mencionado, la Fiscalía notificó al general Mejía sobre la apertura de una indagación en su contra, inicialmente por el delito de concierto para delinquir.

Sin embargo, otros registros judiciales precisan que la investigación corresponde a la modalidad agravada de este delito. La pesquisa se centra en supuestos pactos entre miembros del Ejército y organizaciones criminales durante el desarrollo de la operación Perseo, considerada una de las acciones más relevantes del actual gobierno para recuperar el control territorial en zonas afectadas por el conflicto armado.

La Fiscalía abrió una pesquisa contra el alto oficial tras revelaciones sobre posibles colaboraciones entre militares y la Segunda Marquetalia en el marco de la ofensiva estatal en el cañón del Micay- crédito Ejército Nacional de Colombia

La operación Perseo, liderada por Mejía, marcó el inicio de una ofensiva estatal en el Cauca, una región históricamente golpeada por la presencia de grupos armados ilegales.

El medio mencionado ha documentado previamente conductas presuntamente irregulares de tropas bajo el mando del general, así como la existencia de posibles alianzas entre diferentes estructuras criminales en el área.

Estas denuncias motivaron la intervención de la Fiscalía contra el crimen organizado de Popayán, que investiga la posible colaboración de algunos militares con integrantes de la Segunda Marquetalia, facción disidente de las Farc comandada por alias Iván Márquez.

Fuentes castrenses consultadas por medio mencionado confirmaron que varios uniformados ya entregaron información a las autoridades judiciales, la cual podría evidenciar la existencia de un pacto criminal entre miembros de la Tercera División y hombres de la Segunda Marquetalia.

La Fiscalía indaga dos circunstancias específicas en las que algunos militares habrían recibido apoyo de este grupo armado ilegal. Sobre estos hechos, el general Mejía reconoció ante el medio mencionado: “había connivencia de algunos militares con la Segunda Marquetalia”.

Chat entre alias Joselito y el general Federico Mejía - crédito Captura de Pantalla Semana

Además, medio mencionado reveló la existencia de presuntos acuerdos entre militares bajo el mando de Mejía y grupos paramilitares en la región de Ortega, Cauca.

Entre las pruebas recabadas figuran conversaciones de chat entre el general y un individuo identificado como “Joselito”, señalado en la zona por supuestamente armar a la comunidad para enfrentar a las disidencias de las Farc, en lo que se describe como la formación de grupos paramilitares.

Consultado sobre el contenido de estos chats, el general Mejía explicó al medio mencionado: “es la misma información que yo les paso a todos los que me llaman, qué les digo yo, que van 120, que van 150, que vamos con 300 hombres, que vamos con seis pelotones, que ya va un Arpía para allá, que ya va Ángel, que ya va el Fantasma, qué más les puedo decir”.

Tras la publicación de estos hechos y en medio de la investigación, el general Mejía fue retirado recientemente de su cargo como comandante de la Tercera División del Ejército y asumió la dirección del Centro Nacional de Entrenamiento.

Una serie de imágenes, videos y conversaciones privadas han generado alarma en Colombia al sugerir una posible colaboración entre miembros del Ejército Nacional y grupos paramilitares en el departamento del Cauca durante enfrentamientos con las disidencias de las Farc.

Chat entre Joselito y un sargento conocido como Berrio - crédito Captura de Pantalla Semana

El caso ha motivado la apertura de una investigación interna, según confirmó el comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Emilio Cardozo, en declaraciones a Semana.

El material divulgado muestra a cinco personas, tres militares y dos civiles, uno de ellos armado, desplazándose hacia una trinchera tras detectar la presencia de un dron, presuntamente operado por el grupo bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Además, se revelaron conversaciones de chat que involucran al general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, y a un hombre identificado como “Joselito”, señalado en la región por armar a la comunidad para enfrentar a las disidencias.

En uno de los audios, Joselito informa al general Mejía sobre ataques en la zona y solicita coordinación: “Buenos días, mi general Mejía. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Acá, pues llamándolo desde Ortega (Cauca), usted sabe que yo soy Joselito, lo que pasa es que estos bandidos, al parecer, como que ya están atacando otra vez (...) entonces necesito ponerlo al tanto, por si cualquier cosa me llama para hablar”.

En los videos se observan como uniformados de la institución castrense estarían interactuando con sujetos armados vestidos de civil - crédito Captura de Pantalla Semana

El general responde que 120 hombres de la fuerza pública se dirigían al área y pide la ubicación exacta: “Si estoy maniobrando toda la noche. Tengo 120 hombres maniobrando. No se preocupen. En qué punto están ubicados exactamente en este momento”.

El general Emilio Cardozo detalló que 57 integrantes del Ejército que operaban en la región han rendido testimonio ante la Justicia Penal Militar.

“Una vez se conocieron esas imágenes por diferentes medios de comunicación y también por las redes, la inspección del Ejército realizó una verificación en ese sitio”, explicó el oficial al medio mencionado.

Como medida preventiva, los militares desplegados en la zona fueron retirados para facilitar la investigación, y el alto mando no descartó posibles procesos judiciales: “Las personas que estén en ese proceso de connivencia, como se dijo aquí, serán debidamente judicializadas como corresponde porque la posición institucional es cero tolerancia de los integrantes de la Fuerza Pública”.