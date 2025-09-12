Colombia

Icetex amplía hasta octubre plazo para créditos en educación técnica y diplomados

La entidad extendió hasta el 30 de octubre el tiempo de inscripción para créditos en programas de corta duración, dirigidos a formación laboral y académica complementaria

Por Mauricio Villamil

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) informó que los interesados en acceder a créditos para programas de Educación Continuada y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) tendrán un mes adicional para realizar su solicitud.

La convocatoria, que había establecido un cierre anterior, se prolongará hasta el próximo 30 de octubre de 2025, con el propósito de facilitar que más personas ingresen a cursos de corta duración que refuercen su perfil profesional.

Icetex - crédito Sofía Toscano/Colprensa
Icetex - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, esta línea de financiación fue creada en 2025 y está diseñada para cubrir la matrícula completa de programas técnicos laborales, diplomados, cursos de certificación y formación en un segundo idioma. La iniciativa busca adaptarse a la demanda del mercado laboral que exige actualización constante y capacitación flexible en tiempos más reducidos.

El esquema de pago establecido por la entidad contempla que los estudiantes cancelen un 30 % del crédito durante el desarrollo de su formación y el 70 % restante al finalizar el programa académico. En el caso de quienes se inscriban en opciones de Educación Continuada, el tiempo máximo para reembolsar el saldo pendiente será de 24 meses. Para los programas de ETDH, el periodo de amortización se extenderá a una vez y media la duración total de los estudios cursados.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Entre los requisitos para postularse se encuentra la nacionalidad colombiana, la aceptación previa en un programa ofrecido por una institución educativa que tenga convenio con Icetex y la presentación de un deudor solidario. Adicionalmente, las personas que ya hayan sido beneficiarias de créditos con la entidad deberán acreditar el pago de por lo menos el 50 % de la deuda anterior y no registrar cuotas vencidas.

En palabras del presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, citadas por El Tiempo, “estas convocatorias representan una oportunidad para que los estudiantes fortalezcan su proyección a la vida laboral y actualicen sus competencias con opciones académicas de menor duración y costo”. La ampliación de los plazos responde a la intención de facilitar la participación de quienes buscan formación rápida como mecanismo para acceder a más y mejores oportunidades en el mercado laboral.

Los programas financiados abarcan áreas como idiomas, formación técnica, diplomados especializados y capacitaciones certificadas que se ajustan a las necesidades de distintos sectores productivos. Con ello, el Icetex pretende ampliar la cobertura de personas que requieren estudios complementarios sin incurrir en altos costos.

La extensión del plazo también tiene como objetivo alcanzar a jóvenes y adultos que, por motivos de tiempo o recursos, habían tenido dificultades para aplicar en los periodos iniciales de la convocatoria. La entidad indicó que la oferta está pensada para quienes requieren capacitación práctica y efectiva, ya que la estructura de pago diferido busca no afectar de manera significativa la economía de los beneficiarios durante el proceso de formación.

Según la entidad, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano se ha consolidado como un espacio clave para la inserción laboral de miles de personas, mientras que los programas de Educación Continuada permiten a profesionales y técnicos actualizar conocimientos en menor tiempo. Con esta ampliación, el Icetex espera que la participación en estos programas aumente en las semanas previas al cierre de la convocatoria.

ICETEX respondió los cuestionamientos de
ICETEX respondió los cuestionamientos de un joven a través de las redes sociales. Foto: Colprensa - Sofía Toscano

El anuncio se enmarca en la estrategia de diversificación de líneas de crédito que la entidad ha implementado en los últimos meses, con el fin de atender distintos segmentos de la población estudiantil. A través de estas medidas, se busca no solo financiar carreras universitarias de largo plazo, sino también apoyar procesos académicos complementarios que fortalezcan las competencias de la fuerza laboral colombiana.

La inscripción a estos créditos se realiza en línea a través de la página oficial del Icetex, donde los interesados pueden consultar las instituciones aliadas y los programas habilitados para este tipo de financiación. La entidad reiteró que el plazo definitivo para presentar solicitudes vence el 30 de octubre de 2025, por lo que invitó a los aspirantes a realizar los trámites dentro del tiempo estipulado.

Temas Relacionados

IcetexDiplomadosEducación técnicaIdiomasColombia-noticias

Más Noticias

Requisitos para tramitar la licencia A1 en Colombia y el uso de la contraseña como documento válido

El Ministerio de Transporte detalla condiciones, documentos y duración del curso para quienes buscan la licencia A1

Requisitos para tramitar la licencia

Víctimas piden verdad y sanciones firmes en primeras sentencias de la JEP contra Farc y militares

Familiares de víctimas del secuestro y de ejecuciones extrajudiciales reaccionaron a los fallos que prepara la JEP

Víctimas piden verdad y sanciones

Defensoría pide cumplir sustitución de cultivos ilícitos y rechaza uso de glifosato en Colombia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, insistió en que se retomen los compromisos del acuerdo de paz frente a los cultivos ilícitos y advirtió que el glifosato no debe ser parte de la estrategia oficial

Defensoría pide cumplir sustitución de

Liberales de Santander piden a César Gaviria frenar aval a Richard Aguilar para aspirar al Senado

Un grupo de dirigentes liberales en Santander envió una carta a César Gaviria solicitando que no entregue aval al exgobernador Richard Aguilar, alegando razones políticas y éticas

Liberales de Santander piden a

Combates en Tibú entre el Ejército y el ELN dejaron un soldado muerto durante operación militar

En la vereda Las Delicias, Norte de Santander, un soldado profesional del Ejército murió tras combates con el ELN

Combates en Tibú entre el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía reveló el actuar criminal

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Blessd se apodera del ranking

Blessd se apodera del ranking de Spotify en Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más populares?

Novio de Andrea Valdiri publicó foto en primer plano y desató críticas en redes sociales: “Con razón solo le mostraba los brazos”

Jorge Enrique Abello publicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de Eduardo Serrano: “Nunca te olvidaré”

Filtran segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan sin piedad: TikTok lidera las críticas

Claudia Bahamón participó de un exclusivo encuentro con figuras internacionales: se tomó fotos con David Beckham

Deportes

Dayro Moreno llegó con lujoso

Dayro Moreno llegó con lujoso regalo para Hernán Darío Herrera tras regresar de la selección Colombia

Junior de Barranquilla le “robaría” una figura al Atlético Nacional: aprovecharía un lío en el contrato

Juan Pablo Montoya y su análisis de la victoria de Max Verstappen en el GP de Italia de la Fórmula 1: “Yo creo que hasta Red Bull se sorprendió”

Millonarios no solo celebró el regreso de Leonardo Castro a las canchas: así va su renovación

Exjugador del Once Caldas recibió el respaldo de ídolo venezolano para dirigir a la Vinotinto: “Sería grandioso”