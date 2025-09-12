Icetex amplía hasta octubre plazo para créditos en educación técnica y diplomados

- crédito Colprensa

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) informó que los interesados en acceder a créditos para programas de Educación Continuada y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) tendrán un mes adicional para realizar su solicitud.

La convocatoria, que había establecido un cierre anterior, se prolongará hasta el próximo 30 de octubre de 2025, con el propósito de facilitar que más personas ingresen a cursos de corta duración que refuercen su perfil profesional.

Icetex - crédito Sofía Toscano/Colprensa

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, esta línea de financiación fue creada en 2025 y está diseñada para cubrir la matrícula completa de programas técnicos laborales, diplomados, cursos de certificación y formación en un segundo idioma. La iniciativa busca adaptarse a la demanda del mercado laboral que exige actualización constante y capacitación flexible en tiempos más reducidos.

El esquema de pago establecido por la entidad contempla que los estudiantes cancelen un 30 % del crédito durante el desarrollo de su formación y el 70 % restante al finalizar el programa académico. En el caso de quienes se inscriban en opciones de Educación Continuada, el tiempo máximo para reembolsar el saldo pendiente será de 24 meses. Para los programas de ETDH, el periodo de amortización se extenderá a una vez y media la duración total de los estudios cursados.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Entre los requisitos para postularse se encuentra la nacionalidad colombiana, la aceptación previa en un programa ofrecido por una institución educativa que tenga convenio con Icetex y la presentación de un deudor solidario. Adicionalmente, las personas que ya hayan sido beneficiarias de créditos con la entidad deberán acreditar el pago de por lo menos el 50 % de la deuda anterior y no registrar cuotas vencidas.

En palabras del presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, citadas por El Tiempo, “estas convocatorias representan una oportunidad para que los estudiantes fortalezcan su proyección a la vida laboral y actualicen sus competencias con opciones académicas de menor duración y costo”. La ampliación de los plazos responde a la intención de facilitar la participación de quienes buscan formación rápida como mecanismo para acceder a más y mejores oportunidades en el mercado laboral.

Los programas financiados abarcan áreas como idiomas, formación técnica, diplomados especializados y capacitaciones certificadas que se ajustan a las necesidades de distintos sectores productivos. Con ello, el Icetex pretende ampliar la cobertura de personas que requieren estudios complementarios sin incurrir en altos costos.

La extensión del plazo también tiene como objetivo alcanzar a jóvenes y adultos que, por motivos de tiempo o recursos, habían tenido dificultades para aplicar en los periodos iniciales de la convocatoria. La entidad indicó que la oferta está pensada para quienes requieren capacitación práctica y efectiva, ya que la estructura de pago diferido busca no afectar de manera significativa la economía de los beneficiarios durante el proceso de formación.

Según la entidad, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano se ha consolidado como un espacio clave para la inserción laboral de miles de personas, mientras que los programas de Educación Continuada permiten a profesionales y técnicos actualizar conocimientos en menor tiempo. Con esta ampliación, el Icetex espera que la participación en estos programas aumente en las semanas previas al cierre de la convocatoria.

ICETEX respondió los cuestionamientos de un joven a través de las redes sociales. Foto: Colprensa - Sofía Toscano

El anuncio se enmarca en la estrategia de diversificación de líneas de crédito que la entidad ha implementado en los últimos meses, con el fin de atender distintos segmentos de la población estudiantil. A través de estas medidas, se busca no solo financiar carreras universitarias de largo plazo, sino también apoyar procesos académicos complementarios que fortalezcan las competencias de la fuerza laboral colombiana.

La inscripción a estos créditos se realiza en línea a través de la página oficial del Icetex, donde los interesados pueden consultar las instituciones aliadas y los programas habilitados para este tipo de financiación. La entidad reiteró que el plazo definitivo para presentar solicitudes vence el 30 de octubre de 2025, por lo que invitó a los aspirantes a realizar los trámites dentro del tiempo estipulado.