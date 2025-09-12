Eurodiputados europeos acusan al Gobierno de Petro de favorecer a grupos criminales y ponen en alerta a Colombia: “Había prometido la paz absoluta”

Eurodiputados Hermann Tertsch y Juan Ignacio Zoido alertan que Gustavo Petro podría favorecer a grupos criminales en Colombia - crédito Europa Press y Presidencia

Las recientes declaraciones de eurodiputados europeos han encendido el debate internacional sobre la seguridad en Colombia y la presunta relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y grupos criminales de alto perfil.

Parlamentarios del Partido Popular Europeo, entre ellos Hermann Tertsch y Juan Ignacio Zoido, advirtieron que el Ejecutivo colombiano estaría favoreciendo indirectamente al Clan del Golfo, a las disidencias de las Farc y al Cartel de los Soles, entidades que, según los legisladores, representan una amenaza directa a la democracia y al orden público.

“Las mafias internacionales pueden ser incluso los propios interlocutores de Gustavo Petro”, afirmó Hermann Tertsch en W Radio, en referencia al presunto vínculo del Gobierno con estructuras criminales que operan tanto en Colombia como en la frontera con Venezuela.

Tertsch señaló que estas organizaciones han incrementado sus operaciones durante el mandato de Petro, evidenciando un patrón de complicidad y negligencia que favorece la expansión de la violencia y del crimen organizado.

Los eurodiputados recordaron hechos recientes que reflejan la gravedad de la situación: el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, el atentado con carro bomba en Cali y el derribo de un helicóptero militar en Antioquia, donde fallecieron 12 policías.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial asesinado en medio de la escalada de violencia política en Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

Según los legisladores, estos hechos forman parte de una estrategia coordinada para desestabilizar las instituciones colombianas y afectar directamente la seguridad de cara a las elecciones de 2026.

Zoido subrayó que la resolución del Parlamento Europeo no es un juicio político, sino una respuesta a datos objetivos sobre la escalada de violencia y el deterioro de la seguridad: “La violencia armada está amenazando la estabilidad democrática de Colombia, por un señor que había prometido la paz absoluta, pero está consiguiendo las más altas cuotas de criminalidad en el país”, declaró en Blu Radio.

Para él, el tono de los discursos provenientes de la Presidencia contribuye a generar crispación y facilita, de manera indirecta, la actuación de grupos criminales.

Los eurodiputados también hicieron un llamado al Gobierno colombiano para reconocer formalmente al Cartel de los Soles como organización terrorista, en un contexto de creciente colaboración entre regímenes políticos y grupos delictivos transnacionales.

Tertsch enfatizó que “ahora son reconocidos como organizaciones terroristas y cualquiera que colabore con ellos está colaborando con el terrorismo”, subrayando la responsabilidad del Ejecutivo en el control y desmantelamiento de estas estructuras.

Ante estas acusaciones, el presidente Gustavo Petro respondió en un acto oficial en Timbío, Cauca, calificando la resolución europea como “una sinrazón” y asegurando que los responsables del asesinato de Uribe Turbay serían mafias internacionales que operan desde Europa, no desde Colombia.

Petro también criticó a los parlamentarios europeos por supuesta desinformación sobre la situación interna del país y reiteró que la solución a problemas regionales como el narcotráfico en Venezuela debe surgir de los propios venezolanos.

A pesar de la postura del mandatario, los eurodiputados afirmaron que continuarán vigilando de cerca la situación en Colombia, especialmente en el marco de las elecciones de 2026.

Tertsch señaló que los grupos parlamentarios que monitorean la región, como Patriotas por Europa y Vox en España a través del Foro Madrid, mantendrán un control riguroso sobre la actuación del Ejecutivo y cualquier indicio de complicidad con grupos criminales.

Zoido, por su parte, insistió en que la mayoría de los partidos que respaldaron la resolución no son de extrema derecha y rechazó las acusaciones de Petro: “Nosotros lo que queremos es que haya una Colombia fuerte desde el punto de vista democrático. Tenemos datos suficientes para preocuparnos por la escalada de violencia y la inseguridad en el país”, afirmó.

Los eurodiputados también hicieron hincapié en la necesidad de proteger a candidatos, líderes políticos, defensores de derechos humanos y miembros de la fuerza pública, subrayando que la impunidad en los crímenes recientes solo favorece la repetición de ataques y atentados.

La resolución recuerda que la violencia política y los discursos incendiarios contribuyen a la polarización y socavan la confianza ciudadana en las instituciones, un riesgo que podría impactar directamente el proceso electoral del próximo año.

Fuerzas de seguridad patrullan en zonas afectadas por la violencia, en un contexto de creciente preocupación por la protección de líderes políticos y ciudadanos - crédito Reuters

Con estas declaraciones, el Parlamento Europeo reafirma su preocupación sobre la seguridad en Colombia y la presunta complicidad de sectores del Gobierno con redes criminales.

La advertencia llega en un momento crítico, en el que la comunidad internacional observa atentamente la evolución de la violencia política y los riesgos para la democracia, haciendo un llamado explícito a las autoridades colombianas para que tomen medidas concretas y efectivas.