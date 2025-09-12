Colombia

Estas son las carreras que dominan el interés de los jóvenes en Colombia y las que nadie quiere estudiar

Un estudio de la Universidad Javeriana reveló hacia dónde se inclinan los estudiantes colombianos a la hora de elegir su futuro académico. Conozca qué áreas concentran la mayoría de inscripciones y cuáles quedaron rezagadas

Daniella Mazo González

Daniella Mazo González

El 58,7% de las inscripciones
El 58,7% de las inscripciones en educación superior en Colombia corresponde a programas universitarios, según el LEE

En Colombia, elegir carrera universitaria o técnica sigue siendo un desafío que mezcla aspiraciones personales, oportunidades de empleo y barreras de acceso. Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana ayuda a entender hacia dónde se están inclinando los estudiantes y qué programas pierden terreno en las aulas. El estudio revisó inscripciones en pregrado y matrículas en educación para el trabajo y el desarrollo humano (Etdh) entre 2019 y 2024, a partir de datos del Ministerio de Educación Nacional consolidados en los sistemas Snies y Siet.

Antes de entrar en cifras, el informe aclaró que las inscripciones reflejan el número de personas que manifiestan su interés en ingresar a un programa, luego de terminar el colegio o tras varios años fuera del sistema educativo. Son, en palabras del LEE, “la puerta de entrada a la educación superior”, y su evolución permite tomarle el pulso a las preferencias de los jóvenes y a las necesidades del mercado.

El 55,7% de los estudiantes
El 55,7% de los estudiantes de educación para el trabajo elige programas técnicos laborales, con énfasis en salud y administración

Uno de los hallazgos centrales confirma que los estudios universitarios conservan el liderazgo. El 58,7% de las solicitudes en el quinquenio analizado correspondieron a programas de este nivel, mientras que los tecnológicos concentraron el 36,9% y los técnicos profesionales apenas el 4,3%. Esta distribución muestra que, pese al crecimiento de la formación técnica, la aspiración por el título universitario sigue pesando.

Las áreas de conocimiento más atractivas tampoco sorprenden, aunque revelan matices interesantes. Economía, administración, contaduría e ingeniería agrupan la mayor parte de la matrícula nacional. En 2024, por ejemplo, “economía, administración, contaduría y afines representaban cerca del 30% del total nacional de las matrículas”. Carreras tradicionales como Administración de Empresas, Derecho, Psicología, Contaduría Pública y Medicina siguen encabezando las preferencias, en buena parte por su vínculo directo con campos laborales sólidos y mejor remunerados.

El estudio también revisó las necesidades del mercado laboral y encontró coincidencias claras. Las empresas buscan sobre todo perfiles en administración y derecho, ingeniería, industria y construcción, además de salud y bienestar. “Coinciden con las áreas más demandadas por los jóvenes en sus inscripciones académicas”, señaló el documento, lo que sugiere que las decisiones de estudio, al menos en estos campos, no se alejan de las oportunidades de empleo.

Economía, administración, contaduría e ingeniería
Economía, administración, contaduría e ingeniería concentran la mayor parte de la matrícula nacional en 2024

Sin embargo, no todos los saberes corren con la misma suerte. Las matemáticas y las ciencias naturales siguen siendo la “cenicienta” de la oferta académica. Apenas representan el 1,9% de las inscripciones en el periodo analizado. Para Gloria Bernal, directora del LEE, “es preocupante la baja acogida de los pregrados en matemáticas y ciencias básicas. Una de las causas principales: la enseñanza de matemáticas debilitada y sin apoyo sostenido. Esto pone freno a la investigación nacional y pierde el desarrollo del país”.

La situación en los programas de educación para el trabajo dibuja otro panorama. Con corte a 2023, el 55,7% de quienes optaron por esta ruta eligieron un programa técnico laboral, mientras que el 41,4% se matriculó en cursos de idiomas, especialmente inglés. Un 3% se inclinó por otras alternativas. “Dentro de los programas técnicos laborales, los de mayor matrícula fueron auxiliar en enfermería (8,9%), auxiliar administrativo (4,3%) y auxiliar en servicios farmacéuticos (3,9%)”, precisó el informe.

El comportamiento de las matrículas evidencia que muchos colombianos buscan opciones más cortas y prácticas, pensadas para incorporarse rápido al mercado de trabajo o mejorar competencias específicas. Estos caminos, aunque menos visibles que los universitarios, tienen peso en regiones donde el acceso a la educación superior tradicional es limitado o los costos son un obstáculo.

El acceso a programas técnicos
El acceso a programas técnicos y de idiomas es mayor en regiones con barreras para la educación universitaria tradicional

El LEE concluyó que el reto no está solo en ampliar cupos, sino en ajustar la oferta educativa a las expectativas de los jóvenes y a los cambios de la economía. “Con el fin de fortalecer la pertinencia de la formación, mejorar la empleabilidad y aportar al desarrollo social y económico del país”, recomendó el informe, es urgente consolidar políticas que den impulso a áreas estratégicas y reduzcan la brecha entre lo que estudian los colombianos y lo que requieren las empresas.

