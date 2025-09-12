Colombia

Corte ordenó a Meta restituir los derechos de Esperanza Gómez tras el cierre “injustificado” de su cuenta de Instagram

La decisión establece que la medida impuesta a Gómez careció de transparencia sobre las razones específicas del cierre, lo que impidió a la afectada ejercer su derecho a la defensa y a la igualdad de condiciones

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Esperanza Gómez denunció al gigante
Esperanza Gómez denunció al gigante de tecnología por haberle vulnerado sus derechos - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La Corte Constitucional determinó que Meta, la empresa propietaria de Instagram, vulneró los derechos fundamentales de la creadora de contenido para adultos Esperanza Gómez al cerrar su cuenta en esa red social, que acumulaba más de 5 millones de seguidores.

El fallo indica que la compañía actuó sin ofrecer una justificación clara y sin brindar un trato equitativo frente a otros perfiles que publican contenido similar.

La decisión de la Corte establece que la medida impuesta a Gómez careció de transparencia sobre las razones específicas del cierre, lo que impidió a la afectada ejercer su derecho a la defensa y a la igualdad de condiciones. De acuerdo con el fallo, tras la suspensión de su cuenta principal, Gómez recurrió a abrir una cuenta alterna en la plataforma para continuar con su actividad.

Noticia en desarrollo...

