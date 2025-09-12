Claudia Bahamón participó de un exclusivo encuentro con figuras internacionales: se tomó fotos con David Beckham

La presentadora de 'MasterChef Celebrity' y 'Miss Universe Colombia' dejó boquiabiertos a sus seguidores al mostrar una serie de imágenes con celebridades internacionales, incluido David Beckham - crédito @claudiabahamon/Instagram

Claudia Bahamón atraviesa un 2025 particular debido a sus contrastes. Para la huilense, quizás sea uno de sus años con mayor presencia en la televisión colombiana, pues a la par que cumple su rol como presentadora en MasterChef Celebrity, formato que cumple 10 años; los televidentes también pueden verla los fines de semana en Miss Universe Colombia, que estrena formato (del que también es productora) para elegir a su candidata para enviar al certamen de belleza que se celebrará en Tailandia.

Por otra parte, en el plano personal se dio a conocer de manera extraoficial el final de su matrimonio con el director de cine Simón Brand, luego de 21 años de matrimonio y con dos hijos en común. En contraste con casos recientes similares en la farándula nacional, Bahamón optó por guardar silencio y no referirse al tema en público, dejando esa situación alejada de las redes sociales.

Ambos formatos ya grabaron todos sus episodios, salvo por sus programas finales, algo que Claudia aprovechó para emprender un viaje a los Estados Unidos acompañada del actor Carlos Torres, reconocido por sus papeles en La reina de flow, Medusa y Pedro el escamoso.

Claudia Bahamón, Carlos Torres y Juan Moore fueron los colombianos invitados de manera exclusiva a Nueva York para el evento - crédito @claudiabahamon/Instagram

Las dos figuras de la farándula nacional tomaron las maletas y viajaron a Nueva York junto al fotógrafo de moda bogotano Juan Moore, que ha trabajado con marcas como Dior, Chanel y Louis Vuitton. Todos ellos fueron invitados por una prestigiosa marca de cerveza de dicho país, que los sumó a la lista de invitados de alto nivel que formaron parte de un evento exclusivo de la marca, al que asistieron nombres como Nick Jonas, Maria Sharapova, o David Beckham.

Las fotografías de la presentadora con el exfutbolisa y presidente del Inter Miami generaron furor entre sus seguidores - crédito @claudiabahamon/Instagram

Justamente el exfutbolista y presidente del Inter Miami CF donde juegan Lionel Messi, Luis Suárez o Sergio Busquets, protagonizó buena parte de las fotografías que Bahamón publicó en su cuenta de Instagram, mostrándose sonriente y cercana al británico, así como con las figuras ya mencionadas.

“Nueva York siempre sabe cómo encender el alma. Que noche tan mágica!“, expresó la presentadora en su cuenta de Instagram. ”Estuvimos entre amigos maravillosos, comida deliciosa y encuentros inesperados con almas brillantes como David Beckham, Sharapova, Nick Jonas y tantos más, confirmé que lo más poderoso que llevamos no es la fama ni el brillo exterior… es la sencillez del corazón".

Claudia Bahamón agradeció en sus redes sociales la oportunidad de formar parte del evento exclusivo, siendo elogiada por seguidores y otras figuras de la farándula nacional - crédito @claudiabahamon/Instagram

Los comentarios en respuesta a las imágenes no se hicieron esperar, siendo buena parte de ellos de parte de otras figuras de la farándula nacional que no perdieron la oportunidad de elogiar el carisma de Claudia y su buen parecido, así como el hecho de codearse con figuras de ese calibre a nivel mundial.

“Espectacular!“, ”Diosa tan linda adentro como afuera”, “Claudia Bahamon tiene un aura y una energía tan especial q es imposible de describir”, “Que buena manera de empezar el día con estas fotos”, fueron algunas de las respuestas más destacadas que dejó la publicación.

Fotos de una reunión en casa de Claudia Bahamón despertaron rumores de una posible relación

Claudia Bahamón recibió elogios tras posar sin maquillaje durante el encuentro de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito @michellerouillard/Instagram

Días antes del viaje de la presentadora a Nueva York, la aparición de un hombre, hasta ahora no identificado, captado cerca a ella durante una reunión social en su hogar, suscitó numerosas conjeturas entre usuarios de redes sociales y seguidores de MasterChef Celebrity.

Las imágenes compartidas por la actriz y participante del formato, Michelle Rouillard, captaron al individuo abrazando con familiaridad a la presentadora, desplazando la atención de un evento distendido a una ola de rumores acerca de la vida sentimental de Bahamón.

La reunión, acontecida en el domicilio de Bahamón, concentró a varios integrantes recientes de MasterChef Celebrity, así como al reconocido chef Nicolás de Zubiría acompañado de su familia, motivo por el que los internautas comenzaron a tejer hipótesis sobre el escenario personal de la conductora.