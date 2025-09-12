Colombia

Caterin Escobar y Mario Yepes, de ‘MasterChef’, derrocharon pasión con receta para ‘Amor y Amistad’: todo quedó en video

La publicación compartida ampliamente en redes sociales evidenció la química y complicidad que el exfutbolista y la actriz desarrollan desde su participación en el ‘reality’ gastronómico

David Garzón

Por David Garzón

La pareja decidió realizar una colaboración donde no solo exhibieron su relación, sino que aprovecharon para demostrar el aprendizaje adquirido durante su paso por MasterChef Celebrity - crédito @caterinescobaractriz / IG

El formato de competencia culinaria conocido como MasterChef Celebrity consolidó su presencia como el principal referente de la televisión gastronómica en Colombia.

Este programa destaca al reunir a personalidades del mundo del espectáculo, quienes dejan de lado su imagen habitual para asumir el desafío de la cocina, en el que compiten no solo por un premio de 400 millones de pesos, sino por el reconocimiento como el mejor cocinero amateur de la temporada.

En su última edición, el reality no solo capturó el interés del público por la destreza culinaria de los participantes, sino que sirvió como escenario para que surgiera una relación sentimental entre dos figuras ampliamente conocidas, Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes.

Una relación más allá de la amistad

Desde los momentos iniciales de la temporada, diversas especulaciones circularon sobre una posible relación más allá de la amistad entre Escobar y Yepes. En el programa ambos comenzaron a compartir imágenes y momentos juntos en redes sociales.

Una relación que va más allá de la cocina - crédito @caterinescobaractriz / IG

Mario Alberto Yepes incluso fue visto compartiendo tiempo con los hijos de Caterin Escobar, situación que avivó la emoción y las reacciones por parte de fanáticos y la prensa de entretenimiento. Pese a que en un primer momento ambos optaron por negar cualquier tipo de relación sentimental, los hechos y las apariciones conjuntas terminaron por confirmar la existencia del romance.

Receta de amor y amistad

Recientemente, la pareja decidió realizar una colaboración donde no solo exhibió su relación, sino que aprovechó para demostrar el aprendizaje adquirido durante su paso por MasterChef Celebrity. El espacio consistió en la elaboración de una propuesta culinaria especial para celebrar la fecha de amor y amistad, animando a sus seguidores a inspirarse en su ejemplo: “Un plato perfecto para amor y amistad. Nosotros les damos la idea y ustedes arman el plan”, fue el mensaje que acompañó su iniciativa.

El video compartido ampliamente en redes sociales, evidenció la química y complicidad que desarrollan desde su participación conjunta en el reality gastronómico. La espontaneidad, las risas y la interacción genuina entre los dos se convirtieron en el foco de atención, lo que generó comentarios positivos y consolidando el apoyo de sus seguidores. La audiencia pudo percibir una dinámica auténtica donde el gusto por la cocina y el afecto personal se entrelazaron de manera natural, reflejando el impacto que MasterChef Celebrity puede ejercer en áreas muy diferentes a las estrictamente culinarias.

El espacio protagonizado por ambos consistió en la elaboración de una propuesta culinaria especial para celebrar la fecha de amor y amistad - crédito @caterinescobaractriz / IG

La historia entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes ha traspasado la frontera televisiva para consolidarse en el imaginario del público, simbolizando cómo las experiencias compartidas pueden dar origen a relaciones duraderas, más allá de las cámaras y del tiempo restringido de un plató televisivo.

Receta de fetuccini al teléfono con salmón

Se busca una textura suave en la pasta fresca casera, acompañada de una salsa que combina tomate, ajo, cebolla y salmón, todo equilibrado con un toque de azúcar para reducir la acidez. El agua de cocción de la pasta ayuda a integrar y dar cuerpo a la salsa.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 15 minutos
  • Reposo de la masa: 15 a 20 minutos
  • Cocción de la salsa y la pasta: 15-20 minutos
  • Tiempo total estimado: 45-55 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de harina
  2. 2 huevos
  3. 1 pizca de sal
  4. 1 cebolla (picada)
  5. 1 diente de ajo (picado)
  6. Tomates (cantidad al gusto para salsa)
  7. 1 pizca de azúcar
  8. Salmón (cantidad al gusto, opcional)
  9. Agua (para cocción de pasta)
  10. Vinipel (film plástico, para reposar la masa)

Cómo hacer fetuccini al teléfono con salmón, paso a paso

Fetuccini al teléfono con salmón - crédito @caterinescobaractriz / IG
  1. Disponer la harina en forma de volcán en una superficie amplia y limpia. Agregar la pizca de sal.
  2. Hacer un hueco en el centro y añadir los dos huevos.
  3. Mezclar poco a poco hasta formar una masa homogénea. Amasar hasta lograr una textura suave y elástica.
  4. Envolver la masa en vinipel y dejarla reposar entre 15 a 20 minutos para que relaje el gluten.
  5. Mientras la masa reposa, picar la cebolla y el ajo finamente.
  6. Cortar los tomates en trozos.
  7. En un sartén con un poco de aceite, sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén dorados y fragantes.
  8. Agregar el tomate picado y una pizca de azúcar. Cocinar hasta que se forme una salsa espesa.
  9. Cocer el salmón aparte o añadirlo en trozos a la salsa. Cocinar hasta integrar. Este paso agrega proteína y sabor especial.
  10. Estirar la masa reposada en láminas finas. Enrollar y cortar tiras del ancho deseado para el fetuccini.
  11. Cocinar la pasta fresca en agua hirviendo con sal durante dos a tres minutos hasta que flote y esté al dente.
  12. Tomar un poco del agua de cocción y agregarla a la salsa para darle mejor consistencia.
  13. Mezclar la pasta cocida con la salsa en el sartén unos segundos para que se impregne de los sabores. No olvides utilizar agua de la pasta para ligar bien la salsa.
  14. Servir caliente.

