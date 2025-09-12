Beéle alarga su récord en el Movistar Arena: sexta fecha confirmada

El artista protagonizó un video grabado en Monserrate, acompañado de Valentina Taguado - crédito @paramopresenta/Instagram

Para bien o para mal, Beéle se mantuvo en boca de los colombianos durante 2025. Ya fuese por el estreno de su LP Borondo, o por las polémicas alrededor de su proceso con su expareja Cara Rodríguez y, en días recientes, por la difusión de un video íntimo con Isabella Ladera; lo cierto es que el barranquillero sigue siendo noticia.

Durante el año, el artista alcanzó un hito al agotar en tiempo récord sus fechas en el Movistar Arena de Bogotá en cuestión de días, llevando a la apertura de una quinta función.

Beéle anunció su sexta fecha en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @beele/Instagram

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ahora, en la tarde del viernes 12 de septiembre, la sorpresa saltó cuando la productora Páramo Presenta confirmó que el intérprete de No tiene sentido tendrá una sexta fecha.

La cita será el 27 de noviembre, prolongando así una marca que lo ubica como el artista que más veces se presentó en una misma gira en el Movistar Arena, desde la apertura del recinto en 2018.

El barranquillero anunció su sexto concierto en el recinto capitalino para el 27 de noviembre - crédito @beele/Instagram

A través de sus cuentas oficiales, la productora confirmó que la venta de entradas se abrirá al público general a partir del lunes 15 de septiembre en TuBoleta. Se esperan más detalles al respecto en los próximos días.

El anuncio incluyó un reel difundido en las cuentas oficiales de la productora, en el cual Beéle aparece en Monserrate, acompañado de la locutora y comediante Valentina Taguado.

“Cuán agradecido estoy con todo el apoyo que me ha brindado Bogotá. No me esperé que fuera a llegar aquí tampoco”, expresó en la grabación, remarcando la importancia de dejar un legado con su carrera.

“Mi mayor interés es que la gente se goce tanto cada concierto, se viva tanto la experiencia. Uno se siente orgulloso siempre de donde vino, de la gente con la que se crió, de la gente con la que se compartieron momentos increíbles, de la familia, del amor. Para así llegar al momento de, por primera vez, marcar la historia de un Movistar Arena, con seis Movistar Arena. La historia ya está escrita por Dios. Hay que seguirla viendo y disfrutándola, nada más”, remató.

El anuncio coincide con un momento en el que Beéle se posiciona con Borondo en el puesto siete del Weekly Top Albums Global, en la última actualización realizada el pasado jueves 11 de septiembre, manteniéndose en dicho listado durante 17 semanas.

Isabella Ladera envió carta notarial a influenciador que la acusó de filtrar videos íntimos con Beéle

Isabella Ladera envía carta notarial a influencer tras acusaciones sobre videos íntimos con Beéle. Latina. Ponte en la cola

La polémica por la filtración del video íntimo de la expareja sumó un nuevo capítulo, luego de que la venezolana decidiera enviar una carta notarial a Oswaldo Villalobos, quien días atrás la señaló de haber filtrado el material.

Durante un enlace en vivo con el programa peruano Ponte en la cola de Latina Televisión, Villalobos confirmó que recibió un “Cease and Desist” (Cese y Desista), exigiéndole dejar de hablar del tema bajo amenaza de acciones legales.

“Lo que pasa es que yo creo que eso le dio en la llaga, eso le dio en la herida. Porque no puedo entender que todos los medios de comunicación hablen de esto, porque esta noticia está a nivel mundial, y a la única persona que le están enviando una carta (notarial) hasta ahora, es a mí”, cuestionó Villalobos.

El afectado incluso aseguró que no es el único que tenía conocimiento de la filtración desde hace meses. Según relató, varias personas le advirtieron a Ladera lo que estaba por ocurrir.

“El 9 de julio le escribieron tres personas más que yo conozco. Ese día me llegó una imagen, pero yo nunca tuve el video. Yo creo que me quieren anular porque no voy con la corriente que ellos quieren”, afirmó.