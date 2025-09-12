Colombia

Beéle alarga su récord en el Movistar Arena: sexta fecha confirmada

El artista incrementa su marca como el artista con más presentaciones en el escenario capitalino en una misma gira

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
El artista protagonizó un video grabado en Monserrate, acompañado de Valentina Taguado - crédito @paramopresenta/Instagram

Para bien o para mal, Beéle se mantuvo en boca de los colombianos durante 2025. Ya fuese por el estreno de su LP Borondo, o por las polémicas alrededor de su proceso con su expareja Cara Rodríguez y, en días recientes, por la difusión de un video íntimo con Isabella Ladera; lo cierto es que el barranquillero sigue siendo noticia.

Durante el año, el artista alcanzó un hito al agotar en tiempo récord sus fechas en el Movistar Arena de Bogotá en cuestión de días, llevando a la apertura de una quinta función.

Beéle anunció su sexta fecha
Beéle anunció su sexta fecha en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @beele/Instagram

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ahora, en la tarde del viernes 12 de septiembre, la sorpresa saltó cuando la productora Páramo Presenta confirmó que el intérprete de No tiene sentido tendrá una sexta fecha.

La cita será el 27 de noviembre, prolongando así una marca que lo ubica como el artista que más veces se presentó en una misma gira en el Movistar Arena, desde la apertura del recinto en 2018.

El barranquillero anunció su sexto
El barranquillero anunció su sexto concierto en el recinto capitalino para el 27 de noviembre - crédito @beele/Instagram

A través de sus cuentas oficiales, la productora confirmó que la venta de entradas se abrirá al público general a partir del lunes 15 de septiembre en TuBoleta. Se esperan más detalles al respecto en los próximos días.

El anuncio incluyó un reel difundido en las cuentas oficiales de la productora, en el cual Beéle aparece en Monserrate, acompañado de la locutora y comediante Valentina Taguado.

“Cuán agradecido estoy con todo el apoyo que me ha brindado Bogotá. No me esperé que fuera a llegar aquí tampoco”, expresó en la grabación, remarcando la importancia de dejar un legado con su carrera.

“Mi mayor interés es que la gente se goce tanto cada concierto, se viva tanto la experiencia. Uno se siente orgulloso siempre de donde vino, de la gente con la que se crió, de la gente con la que se compartieron momentos increíbles, de la familia, del amor. Para así llegar al momento de, por primera vez, marcar la historia de un Movistar Arena, con seis Movistar Arena. La historia ya está escrita por Dios. Hay que seguirla viendo y disfrutándola, nada más”, remató.

El anuncio coincide con un momento en el que Beéle se posiciona con Borondo en el puesto siete del Weekly Top Albums Global, en la última actualización realizada el pasado jueves 11 de septiembre, manteniéndose en dicho listado durante 17 semanas.

Isabella Ladera envió carta notarial a influenciador que la acusó de filtrar videos íntimos con Beéle

Isabella Ladera envía carta notarial a influencer tras acusaciones sobre videos íntimos con Beéle. Latina. Ponte en la cola

La polémica por la filtración del video íntimo de la expareja sumó un nuevo capítulo, luego de que la venezolana decidiera enviar una carta notarial a Oswaldo Villalobos, quien días atrás la señaló de haber filtrado el material.

Durante un enlace en vivo con el programa peruano Ponte en la cola de Latina Televisión, Villalobos confirmó que recibió un “Cease and Desist” (Cese y Desista), exigiéndole dejar de hablar del tema bajo amenaza de acciones legales.

“Lo que pasa es que yo creo que eso le dio en la llaga, eso le dio en la herida. Porque no puedo entender que todos los medios de comunicación hablen de esto, porque esta noticia está a nivel mundial, y a la única persona que le están enviando una carta (notarial) hasta ahora, es a mí”, cuestionó Villalobos.

El afectado incluso aseguró que no es el único que tenía conocimiento de la filtración desde hace meses. Según relató, varias personas le advirtieron a Ladera lo que estaba por ocurrir.

“El 9 de julio le escribieron tres personas más que yo conozco. Ese día me llegó una imagen, pero yo nunca tuve el video. Yo creo que me quieren anular porque no voy con la corriente que ellos quieren”, afirmó.

Temas Relacionados

BeéleMovistar ArenaConcierto de BeéleBeéle en BogotáConciertos de Beéle en BogotáConciertos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

⁠Angélica Lozano compartió curiosa pregunta que le hicieron por caso de Juan Carlos Florián: “Si yo hoy me declaro “una marica”…”

El politólogo y exactor de pornografía fue nombrado en el Ministerio de Igualdad, pese a que una mujer debería ocupar el cargo, en cumplimiento de la Ley de Cuotas

⁠Angélica Lozano compartió curiosa pregunta

Rafael Dudamel dejaría botado al Deportivo Pereira en la Liga BetPlay: le llegaría una oferta del exterior

El técnico venezolano, dos veces campeón del fútbol colombiano, sería uno de los candidatos más fuertes de un seleccionado que se quedó afuera del mundial de 2026

Rafael Dudamel dejaría botado al

El cierre de la vía al Llano dejó a Bogotá sin carne y con precios nunca vistos, ya se prenden las alarmas

El bloqueo en la carretera que conecta a la capital con los Llanos frenó el ingreso de ganado y cerdos, disparó los fletes hasta en 90% y elevó los sobrecostos de la carne en 150%

El cierre de la vía

Un murciélago habría sido el responsable del accidente de un vehículo tipo jeep: 11 estudiantes resultaron lesionados

El hecho ocurrió en la mañana del jueves 11 de septiembre, cuando el Willys, que trasladaba estudiantes por la ruta Carrillo–Cereté hacia el corregimiento La Madera, se salió de la vía y se volcó

Un murciélago habría sido el

Andrés Parra y las ofertas de trabajo “más locas” que ha recibido, una incluía un concierto de Daddy Yankee

El colombiano indicó que en su momento recibió ofrecimientos para asistir a matrimonios en el exterior

Andrés Parra y las ofertas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Andrés Parra y las ofertas

Andrés Parra y las ofertas de trabajo “más locas” que ha recibido, una incluía un concierto de Daddy Yankee

Caterin Escobar y Mario Yepes, de ‘MasterChef’, derrocharon pasión con receta para ‘Amor y Amistad’: todo quedó en video

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Pipe Bueno se fue hasta Bolivia a grabar el videoclip de su próximo sencillo, junto a su fanaticada

Deportes

Colombia sorprende en la carrera

Colombia sorprende en la carrera por las boletas del mundial de fútbol 2026 y supera a potencias europeas

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Millonarios y Atlético Nacional quedarían fuera de la Copa Libertadores

Hora y dónde ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford

Preocupante situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: “Volverá al campo en cuanto el dolor lo permita”

Figuras de la selección venezolana se habrían ido de fiesta tras perder contra Colombia, esto se sabe