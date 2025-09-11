Colombia

Video | Así operaba el grupo delincuencial La Veracruz en el centro de Medellín: a punta de cobro de extorsiones atemorizaban a comerciantes y trabajadoras sexuales

Un juez de la capital antioqueña envió a prisión a 21 presuntos delincuentes, capturados por investigaciones de la Fiscalía: uno de ellos fue grabado contando el dinero de las extorsiones

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

crédito Fiscalía General de la Nación

Un juez penal de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 21 personas señaladas de integrar el grupo delincuencial La Veracruz, según lo informó la Fiscalía General de la Nación por medio de un comunicado divulgado la mañana del jueves 11 de septiembre de 2025.

Entre los detenidos se encuentran el presunto cabecilla, Fred Alexander Molina Álvarez, y seis coordinadores de zona identificados como:

  • Jhon Fernando Loaiza Velásquez, alias Barbado.
  • Jonattan Eliot Rivera Cano, alias Mono o Tatuado.
  • Jader Arley Toro Posada, alias Monito.
  • Luis Fernando Ossa Rodríguez, alias Ossa.
  • José Ramiro Molina Arias, alias Ramiro.
  • Jonatan Jesús Valencia Avilés, alias Zarco.
Los detalles del operativo fueron
Los detalles del operativo fueron revelados por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de su cuenta de X - crédito @FiscaliaCol/X

De acuerdo con la investigación, los procesados estarían implicados en el cobro de extorsiones a comerciantes, trabajadoras sexuales, integrantes de la población Lgbt+, vendedores informales, transportadores y propietarios de hoteles en la Comuna 10 de la ciudad, señaló el documento oficial.

La Fiscalía mencionó en el reporte oficial que entre sus hallazgos uno de los principales tuvo que ver sobre cuánto debían abonar las víctimas para poder trabajar en paz.

Las cuotas exigidas a las víctimas iban desde los diez mil hasta cien mil pesos semanales para permitirles ejercer sus actividades económicas en sectores como La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito.

Una de las principales evidencias quedó en video, luego de que uno de los investigadores pudo grabar con su celular a pocos metros cómo uno de los hoy detenidos abordaba a su víctima en plena calle, y con celular en mano estaba atento a que el cobrador terminara de contar el billete, para así dejarlo ir.

crédito Fiscalía General de la Nación

El ente acusador imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, extorsión consumada y en grado de tentativa, y hurto calificado, todos en modalidad agravada.

Además de cobrar extorsiones, hasta robaban y golpeaban a sus vícimas en el centro de Medellín: comerciantes, trabajadoras sexuales y población Lgbt+

Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Según los elementos materiales probatorios, además de las extorsiones, el grupo estaría vinculado a la venta de estupefacientes al menudeo.

La Fiscalía agregó en su comunicado que algunos de los integrantes ejercían presiones sobre las víctimas, incluyendo agresiones físicas y el robo de pertenencias, para forzar el pago de las sumas exigidas.

En uno de los casos documentados, un comerciante del sector San Benito pagó cerca de 25 millones de pesos a la organización.

Y a la misma víctima, en mayo de 2025, 14 hombres se le entraron a la fuerza a su establecimiento y lo amenazaron de muerte para exigirle el producido del día y otros bienes.

Los operativos dejaron un total
Los operativos dejaron un total de 21 personas detenidas, que tenían injerencia en los sectores de La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito - crédito Fiscalía General de la Nación

Estos serían los tres enlaces

Elizabeth Loaiza reveló que su

Etapa 18 de la Vuelta

