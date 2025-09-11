La candidata trans de Miss Universe Colombia 2025 ya tiene trabajo: actuará junto a la exreina Laura Barjum y Robinson Díaz

Mariana Morales, representante trans de Bogotá en 'Miss Universe Colombia, el reality', explora su faceta actoral junto a Robinson Díaz y Laura Barjum - crédito Cortesía Canal RCN y @latropaderobinson/Instagram

Mariana Morales ha irrumpido en la escena pública colombiana como una figura que desafía los límites tradicionales de la representación y la diversidad.

A sus 27 años, esta psicóloga, modelo, actriz y activista Lgbti+ se ha convertido en la primera mujer transgénero que compite por la corona de Miss Universe Colombia 2025, representando a Bogotá en la edición de este año del certamen.

Al mismo tiempo, Morales debuta como actriz en la obra Más que amigos, una comedia dirigida por Róbinson Díaz que se estrena el 12 de septiembre en el Teatro Libre de Chapinero, consolidando así su doble protagonismo en la agenda cultural y social de la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La participación de Morales en Miss Universe Colombia, el reality ha generado expectativa desde el estreno del programa el 30 de agosto, donde su presencia marcó un hito en la historia del concurso.

Mariana Morales, candidata trans por Bogotá en 'Miss Universe Colombia, el reality' se estrena como actriz bajo la dirección de Robinson Díaz en la obra 'Más que amigos' donde actuará junto a la exreina Laura Barjum - crédito @latropaderobinson/Instagram

Su candidatura no solo busca la banda nacional para el certamen internacional que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia, sino que también representa un acto de visibilidad y reivindicación para las mujeres trans en espacios de alta exposición mediática.

Morales ha declarado que su objetivo es demostrar que la belleza también es diversidad y que su presencia en el concurso abre caminos para la inclusión, mostrando que las mujeres trans forman parte de la representación nacional.

En paralelo a su participación en el certamen, Morales se prepara para su debut actoral en Más que amigos, una adaptación de una exitosa comedia argentina escrita por Daniel Dátola.

La obra, bajo la dirección de Róbinson Díaz, cuenta con un elenco que incluye a la exreina Laura Barjum y al actor Juan Pablo Barragán, y se presentará todos los viernes a partir del 12 de septiembre en el Teatro Libre de Chapinero de la capital colombiana.

La trama de este montaje escénico sigue a Mariano, Diego y Virginia, amigos inseparables desde la infancia cuya relación se ve sacudida cuando Mariano decide casarse.

El verdadero punto de inflexión llega con el regreso de un viejo amigo, el Flaco Botero, quien vuelve convertido en Andrea, una mujer que transforma la dinámica del grupo.

Entre la presión de un suegro ex policía y un portero entrometido, la historia se desarrolla en medio de enredos y situaciones que, según Díaz, conectan de inmediato porque abordan temas universales como la amistad, el amor y los cambios inesperados de la vida.

El montaje utiliza efectos especiales, música y actuaciones dinámicas para crear una experiencia teatral que combina el humor con la reflexión sobre las relaciones humanas y los cambios imprevistos.

Mariana Morales representante de Bogotá en 'Miss Universe Colombia, el reality' habló de los momentos más difíciles de su infancia y cómo dio el paso para convertirse en mujer - crédito @canalrcn/Instagram

Morales, quien se define como resiliente y enfocada en transmitir empatía, ha construido su trayectoria personal y profesional a partir de la aceptación y el apoyo familiar, especialmente de su madre, durante momentos clave como su cirugía de cambio de sexo y los procesos hormonales.

Este respaldo ha sido fundamental para fortalecer su seguridad y avanzar en su proceso de transición. Para ella, Bogotá y Cundinamarca representan territorios de diversidad cultural y creatividad, y su identidad está marcada por el poder femenino y las expresiones artísticas propias de su entorno.

La activista considera que su participación en Miss Universe Colombia 2025 tiene un sentido político y emocional, ya que busca demostrar que las mujeres trans pueden liderar y soñar en grande, enviando un mensaje de transformación cultural.

Mariana Morales salta a las tablas tras su participación en ‘Miss Universe Colombia, el reality’

Miss Bogotá aspira a promover escenarios seguros para la diversidad, desde la educación hasta la política pública, y ha aprendido a aceptar sus propias inseguridades como parte de su historia y evolución personal.

Morales representa a Bogotá en Miss Universe Colombia - crédito @mariannamoralesss/Instagram

Su preparación diaria incluye lectura, proyectos sociales y la práctica de deportes como el tenis, disciplina que considera esencial tanto en el plano físico como mental. Si logra obtener la corona, Morales promete utilizar su voz como plataforma para la inclusión y el cambio estructural.

Según Morales, cada experiencia, caída y recuperación ha sido parte de su evolución, y su propósito va más allá del reality, buscando transmitir un mensaje auténtico en cada espacio que ocupa.

Por su parte, Robinson Díaz, director de esta comedia y líder de la compañía teatral La Tropa, ha adaptado la obra pensando en las particularidades del público bogotano, manteniendo la esencia argentina pero incorporando guiños que resonarán especialmente con la audiencia local.

Díaz considera que la obra es un regalo cultural para la capital y destaca su capacidad para abordar temas universales a través del humor y la emoción.

La temporada de Más Que Amigos en el Teatro Libre de Chapinero comenzará el 12 de septiembre, con funciones todos los viernes a las 20:00. Las entradas pueden adquirirse en Atrapalo.com.co, donde se ofrece un descuento especial en preventa.

La propuesta escénica de Más que amigos invita al público a sumergirse en una experiencia donde la risa y la identificación con los personajes se entrelazan, apostando por un humor que también abre espacio a la reflexión sobre las propias vivencias.