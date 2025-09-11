Colombia

El regaño de Mauricio Gómez al ministro de Hacienda por su actitud durante discusión del presupuesto de 2026: “No se ría tanto”

Germán Ávila Plazas presentó el proyecto presupuestal ante los congresistas, pero fue durante la discusión que enfrentó cuestionamientos sobre la viabilidad de lograr consenso

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

El momento del duro regaño de senador Liberal a ministro de Hacienda - crédito Canal del Congreso

El primer debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 se realizó el jueves 11 de septiembre en el Congreso de la República, en una fase crucial ya que la fecha límite para aprobar o rechazar el monto está fijada para el 15 de septiembre.

En una parte de la discusión se registró el fuerte llamado de atención del senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.

Ávila Plazas presentó el proyecto presupuestal ante los parlamentarios, pero fue durante la discusión que enfrentó cuestionamientos sobre la viabilidad de lograr consenso.

Mauricio Gómez Amín, senador de
Mauricio Gómez Amín, senador de la República, le advirtió al ministro de Hacienda la falta de votos necesarios para aprobar el presupuesto de 2026 - crédito Prensa Senado

En medio de la dinámica, Gómez Amín señaló directamente al ministro, reclamando mayor atención a las intervenciones de los senadores y advirtiendo sobre la falta de respaldo mayoritario en las comisiones clave.

“El señor ministro de Hacienda que deje de hablar con el presidente de la Comisión Tercera y me escuche. Señor ministro, tome asiento y escuche a los parlamentarios, que es su deber”, expresó el senador durante la intervención.

El legislador liberal enfatizó el desafío político que enfrenta el Gobierno para obtener los votos necesarios en las instancias parlamentarias. Dirigiéndose a Ávila Plazas, Gómez Amín afirmó que aún no contaba con mayoría en dos de las cuatro comisiones donde se define el futuro del proyecto: “No se ría tanto, ministro, que hay dos comisiones: la tercera del Senado y la cuarta de Senado en la que no cuenta con los votos, señor ministro. O sea, que esa sonrisa vaya quitándosela de la cara, que no tiene los votos en dos comisiones de cuatro”.

El debate continúa abierto, mientras se acerca la fecha límite para la decisión legislativa sobre el monto del Presupuesto General de la Nación para 2026.

