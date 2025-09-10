Colombia

Vía Bogotá-Villavicencio: Coviandina informó cuánto tiempo estará cerrado completamente el corredor

Según la concesión vial, esta medida se toma para hacer trabajos de adecuación y cubrimiento de capa asfáltica en la vía al Llano

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán


Cierre total por caída de
Cierre total por caída de material en la madrugada del domingo 7 de septiembre - crédito Bomberos Cundinamarca

Un deslizamiento de tierra a la altura del K18+300, en Chipaque (Cundinamarca), bloqueó totalmente los cuatro carriles del corredor vial Bogotá–Villavicencio y obligó a activar el Plan de Atención de Emergencias.

Coviandina, la concesionaria responsable, anunció que a partir del miércoles 10 de septiembre se ejecutarán trabajos de mejoramiento en el tramo comprendido entre el K18+340 y el K18+980, lo que implicará la suspensión completa del tráfico durante un periodo estimado de 48 a 72 horas.

Esta medida busca garantizar la seguridad y la calidad de las obras, que incluyen inspección de la zona, levantamiento topográfico, mejoramiento de la subrasante, aplicación de carpeta asfáltica en puntos críticos, demarcación horizontal y mantenimiento de sistemas de drenaje superficial y alcantarillas.

La finalidad de estas labores es permitir, una vez concluidas, el tránsito permanente de todo tipo de vehículos por pasos alternos las 24 horas del día, hasta que se logre habilitar de manera definitiva el corredor principal que conecta la región, que en la actualidad permanece cerrado.

El corredor Bogotá–Villavicencio sigue cerrado
El corredor Bogotá–Villavicencio sigue cerrado tras el deslizamiento en Chipaque - crédito Coviandina

Estos trabajos hacen parte del Plan de Contingencia Operativa (PCO) presentado por la concesionaria al Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional, mecanismo que coordina la atención a la emergencia en la zona.

En dicho PMU participan también representantes del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, las Gobernaciones de Cundinamarca y Meta, así como alcaldías de los municipios de Chipaque, Cáqueza, Une, Ubaque y Choachí, junto a funcionarios de las Secretarías de Movilidad de Bogotá, Cundinamarca, Meta y personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Producto de las reuniones recientes, se definió que la movilidad en la zona quedará restringida para los vehículos de la región, autorizando el paso únicamente a través de los puntos de control en K00+000, K25+600, K29+000, K35+000, K72+100, K82+650 y K85+600.

Para transitar, los vehículos deberán estar previamente verificados en los listados suministrados por las alcaldías municipales a la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, entidad que servirá de enlace con las autoridades de tránsito distribuidas a lo largo del corredor.

El cierre de la vía
El cierre de la vía mantiene colapsadas las diferentes salidas de Villavicencio- crédito @AlejandroVegaLi/X

Mientras se restablece el tránsito por la vía principal, los únicos corredores habilitados para el desplazamiento entre Bogotá y Villavicencio son la Transversal del Sisga y la vía a Cusiana, que atraviesa Sogamoso. Para conocer el estado y las restricciones de estas rutas alternas, los usuarios pueden comunicarse al 767 del INVIAS o a los números telefónicos de los operadores de dichas vías.

Avances en la remoción de tierra

La continuidad de la emergencia se ha visto agravada porque el terreno cede de manera recurrente, volviendo a cubrir la carretera y frustrando los intentos de restablecer el paso vehicular, según informes suministrados por Coviandina.

El documento técnico de la concesionaria describe que la situación fue provocada por la confluencia de la temporada invernal y la acumulación de aguas superficiales e infiltradas, las cuales activaron un movimiento en masa entre los kilómetros 18+300 y 18+600.

Coviandina precisó que, hasta el martes 9 de septiembre, se han retirado cerca de 4.549 metros cúbicos de material en el costado Villavicencio y acordonado otros 2.200 metros cúbicos en el costado Bogotá.

Deslizamiento Vía al Llano generó
Deslizamiento Vía al Llano generó emergencia en Cundinamarca - crédito @JorgeEmilioRey/X

En estos trabajos participan al menos 22 volquetas dobletroque, una volqueta sencilla, dos cargadores, tres excavadoras de diferentes capacidades y alrededor de 40 trabajadores, quienes realizan jornadas continuas para despejar la vía.

La imposibilidad de circular de manera directa ha obligado a modificarse radicalmente las rutas del transporte de carga. Las unidades procedentes de Meta —una de las más importantes despensas agrícolas para Bogotá— han debido utilizar rutas alternas como la vía Sisga – Guateque – Cumaral – Restrepo, lo que representa un aumento en el tiempo de viaje de hasta seis horas adicionales.

Esta situación ha tenido efectos inmediatos en los costos logísticos y operativos del sector, lo que fue reflejado por varios transportadores al medio Portafolio: “El recorrido fue mucho más largo y costoso, pero era la única manera de llegar con la carga”, relató uno de ellos luego de entregar productos en la central de abastos.

