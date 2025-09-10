Colombia

Variante vía Bogotá-Villavicencio: se impidió el acceso de maquinaria y personal por parte de los transportadores

Coviandina señaló que el incidente se dio durante los trabajos de remoción de tierra tras un deslizamiento en la vía al Llano, que mantiene la carretera cerrada

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

En la mañana de este 10 de septiembre se reportó que no ha sido posible iniciar los trabajos de remoción por protesta - crédito @CoviandinaSAS/X

El deslizamiento de tierra registrado en el kilómetro 18+300 de la vía que conecta Bogotá y Villavicencio, en jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca), provocó el bloqueo total de los cuatro carriles de este importante corredor vial.

El cierre de la carretera ha generado una emergencia que derivó en la activación inmediata del Plan de Atención de Emergencias por parte de las autoridades.

Este evento trajo consigo la necesidad de suspender el tráfico y programar trabajos de mejoramiento a partir del miércoles 10 de septiembre, específicamente en el tramo comprendido entre el K18+340 y el K18+980, para lo cual la empresa concesionaria Coviandina estimó un cierre total de la vía durante entre 48 y 72 horas.

A pesar de estos planes, los trabajos aún no han comenzado debido a la intervención de transportadores de carga, quienes, recurriendo a protestas y vías de hecho, han forzado el ingreso de vehículos al corredor vial afectado, obstaculizando las acciones de reparación.

Coviandina detalló en un comunicado: “no ha sido posible iniciar los trabajos y actividades de adecuación del carreteable de la vía antigua ubicado entre el K18+340 y el K18+980”, citando como motivo principal la protesta y el ingreso “irregular” de vehículos de carga a lo largo del tramo bloqueado.

