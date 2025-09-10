Colombia

Nicolás de Zubiría, jurado de ‘MasterChefe Celebrity’ explicó cómo hacer una pizza casera, rápida y fácil con yogur griego

Utiliza harina autoleudante (que ya incluye agentes leudantes) y no requiere reposos largos ni técnicas avanzadas de amasado

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Pizza casera con carne asada
Pizza casera con carne asada y aceite de oliva, una combinación deliciosa de ingredientes frescos y sabor auténtico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hacer pizza en casa puede ser simple, rápido y lleno de sabor cuando se siguen los consejos del chef colombiano y jurado de Masterchef, Nicolás de Zubiría.

Con esta receta usando harina de trigo autoleudante y yogur griego, lograrás una masa suave, ligeramente elástica y lista para disfrutar con tus ingredientes favoritos, ¡sin necesidad de complicados procesos de leudado!

La pizza casera al estilo Nicolás de Zubiría se caracteriza por su practicidad y versatilidad. Utiliza harina autoleudante (que ya incluye agentes leudantes) y no requiere reposos largos ni técnicas avanzadas de amasado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es perfecta para cualquier día de la semana y se adapta bien a los hornos convencionales presentes en hogares colombianos. Sus ingredientes pueden variar: desde pomodoro clásico y queso, hasta albahaca fresca y embutidos agregados al final para mantener su textura.

Hacer pizza en casa puede ser simple, rápido y lleno de sabor cuando se siguen los consejos del chef colombiano y jurado de Masterchef, Nicolás de Zubiría - crédito Nicolás de Zubiria/Instagram

Receta de pizza casera de Nicolás de Zubiría

Esta receta propone una masa de pizza básica y fácil de trabajar, que resulta ligeramente esponjosa y flexible gracias al yogur griego.

El secreto está en trabajar la masa con las manos y hornear a máxima temperatura disponible. El resultado es una pizza con un buen piso, equilibrada y lista para combinar con salsas y quesos.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes y masa: 10 minutos
  • Reposo inicial: 10 minutos
  • Armado y decoración: 5 minutos
  • Cocción: 10 minutos
  • Tiempo total: 35 minutos
Con esta receta usando harina
Con esta receta usando harina de trigo autoleudante y yogur griego, lograrás una masa suave, ligeramente elástica y lista para disfrutar con tus ingredientes favoritos, ¡sin necesidad de complicados procesos de leudado! - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes

  1. 2 tazas de harina de trigo autoleudante
  2. 1 taza de yogur griego natural
  3. 2 a 4 cucharadas de agua caliente (cantidad necesaria para conseguir la textura)
  4. 1/2 taza de salsa pomodoro (tomate natural triturado)
  5. 1 a 1 1/2 tazas de queso rallado para pizza (mozzarella, doble crema, etc.)
  6. Hojas frescas de albahaca
  7. Jamón serrano, prosciutto o embutidos al gusto (opcional, para añadir después del horneado)
  8. Pimienta negra recién molida
  9. Harina adicional para estirar la masa

Cómo hacer pizza en casa, paso a paso

  1. En un recipiente, mezclar la harina autoleudante con el yogur griego y un chorrito de agua caliente. Integrar con cuchara hasta que parezca seca.
  2. Trabajar la masa con las manos hasta obtener una mezcla uniforme, suave y algo elástica. Consejo clave 1: No añadir demasiada agua al principio, ir incorporando poco a poco según la textura.
  3. Tapar la masa y dejarla reposar durante unos diez minutos.
  4. Espolvorear harina sobre una superficie y tomar una porción de la masa. Estirar con las manos o rodillo dando forma de disco. Consejo clave 2: La masa no debe manipularse demasiado ni buscar el mismo grosor que una pizza tradicional.
  5. Precalentar el horno a máxima temperatura (250°C o la más alta disponible).
  6. Colocar la masa en una bandeja ligeramente enharinada o sobre papel para hornear.
  7. Extender una capa de salsa pomodoro sobre la masa, añadir el queso rallado y aromáticos al gusto.
  8. Llevar inmediatamente al horno a temperatura máxima y hornear durante 10 minutos o hasta que se note un piso firme y el queso dorado. Consejo clave 3: Si se usan embutidos como jamón serrano o prosciutto, añadirlos solo después del horneado para evitar que se sequen.
  9. Sacar del horno, agregar hojas frescas de albahaca, un poco de queso extra rallado y pimienta al gusto.
  10. Cortar y servir de inmediato.
Es perfecta para cualquier día
Es perfecta para cualquier día de la semana y se adapta bien a los hornos convencionales presentes en hogares colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde una pizza mediana de 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: alrededor de 270 kcal
  • Proteína: 13 g
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 37 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La pizza puede conservarse refrigerada en envase hermético hasta 2 días. Se recomienda recalentar al horno para conservar la textura original. No se recomienda congelar la masa ya horneada.

Temas Relacionados

Pizza caserareceta Nicolás de ZubiríaChef colombianocomida rápidaColombia-RecetasColombia-Noticias

Más Noticias

Cuidar la salud a partir de los 60: caminar no basta, los expertos sugieren entrenamiento de fuerza

Incluir rutinas de fuerza, junto con caminatas ágiles, contribuye a mejorar el estado físico, prevenir enfermedades y potenciar la autonomía en adultos mayores

Cuidar la salud a partir

Conozca cuáles espejos debe tener según la velocidad de su motocicleta, cómo revisarlos y qué hacer para no recibir sanciones

Conozca qué espejos son necesarios según la velocidad de su moto y cómo mantenerlos en buen estado para no recibir sanciones de las autoridades

Conozca cuáles espejos debe tener

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

La gira musical de la serie de Caracol Televisión, que arrancó en La Coruña y continúa en Madrid, sirvió para confirmar que la pasión entre dos de los actores continúa viva

Majo Vargas y Juan Manuel

En el Tolima se cosechó una auyama gigante, pesa más de 100 libras

El fruto de la hortaliza tardó noventa días en ser cosechada, y su peso generó asombro en la comunidad del municipio de Murillo

En el Tolima se cosechó

Gustavo Petro impulsa radicalización del Gobierno y uso de recursos en medios digitales: “El discurso no, los hechos”

El presidente Gustavo Petro convocó a los jefes de comunicación de entidades públicas y ordenó “radicalizar el lenguaje” y destinar recursos a “medios digitales”, luego de que Daniel Coronell revelara detalles de la reunión

Gustavo Petro impulsa radicalización del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Karol G visitó Cartagena: estos

Karol G visitó Cartagena: estos son los detalles de lo que estuvo haciendo la cantante en la ciudad

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

Isabella Ladera compartió reacciones sobre la situación que está viviendo después de la filtración del video: “Yo caigo pará’”

Lokillo Flórez reveló lo que hizo con sus videos íntimos tras la polémica por filtración del clip de Beéle con Isabella Ladera: “Video consexuados”

Filtraron el nombre real que tendrá la gira de Karol G en 2026, cómo lucirá el escenario y la fecha en que se anunciará al público

Deportes

Además de Colombia, estas son

Además de Colombia, estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 tras la fecha FIFA de septiembre

Doctor que operó a Egan Bernal habló sobre la clave de su recuperación deportiva tras el terrible accidente que sufrió en 2022: “Tenía claro que quería volver a la bicicleta”

La selección Colombia sumó nuevo récord: este es el registro de las mayores goleadas en competencias oficiales en toda su historia

Neiser Villarreal le dice adiós a Millonarios sin dejar plata: este será el destino de la figura de la selección Colombia sub-20

Egan Bernal explicó lo que significó haber ganado una etapa en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”