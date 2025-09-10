María Elvira Salazar compartió fotos con Fico Gutiérrez y Alejandro Éder, tras su encuentro en Washington: “Lo que pasa en Colombia es muy alarmante”

La congresista María Elvira Salazar se reunió con el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez y Alejandro Éder, mandatario de Cali, durante su visita a EE. UU. - crédito @MaElviraSalazar/X

La visita de los alcaldes de Medellín, Fico Gutiérrez, y Alejandro Éder, de Cali, a Washington (Estados Unidos), que se lleva a cabo desde el lunes 8 de septiembre, sigue causando toda clase de reacciones; tanto en la escena local como en el propio país norteamericano. Los mandatarios locales desconocieron lo que serían las duras advertencias del presidente de la República, Gustavo Petro, y protagonizaron una serie de importantes encuentros políticos.

Además de su reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, que se gestó en medio de la controversia por la posible descertificación de Colombia en su lucha antidrogas, los mandatarios locales también se vieron con la congresista republicana María Elvira Salazar, con la que hablaron de la situación que atraviesa el territorio nacional en materia de orden público. Fue la parlamentaria republicana la que compartió las postales de este encuentro en sus redes.

La congresista reveló las postales de esta interacción con Gutiérrez y Éder, que se llevó cabo en Washington, y compartió sus impresiones de lo que estaría ocurriendo en el país. Como era de esperarse, la integrante de la bancada de Gobierno en EE. UU. no dejó pasar la oportunidad para enfilar duras críticas frente a las actuaciones de Petro, al que le faltan 332 días en pro de que finalice su periodo constitucional, pues su mandato va hasta el 7 de agosto de 2026.

“Muy productiva conversación ayer con dos grandes alcaldes de Colombia. Lo que está pasando en Colombia es alarmante. Pero que quede claro: Colombia no es Petro. Muy pronto, el pueblo colombiano dará un golpe sobre la mesa: no más pactos con los carteles, no más claudicar ante los criminales. Colombia está lista para ponerles fin de una vez por todas y recuperar la seguridad y la paz que merece”, expresó la representante, leal al presidente Donald Trump.

Este desplazamiento tenía como objetivo principal exponer los avances en seguridad y lucha contra las drogas en sus ciudades, así como fortalecer los vínculos con Estados Unidos. Y, a juzgar por los personajes con los que se reunieron los burgomaestres de Medellín y Cali, el objetivo se habría cumplido, pues lograron intercambiar percepciones con importantes figuras del proyecto político que hoy gobierna en Norteamérica, pese al enojo de Petro.

La molestia de Gustavo Petro frente al viaje de Fico y Éder a Estados Unidos

Es oportuno precisar que el primer mandatario expresó en sus redes sociales su incomodidad frente a este desplazamiento a suelo americano. “Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta”, expresó el jefe de Estado, que con ello hizo público el malestar del Ejecutivo ante la iniciativa de los mandatarios locales, que fueron a fortalecer las relaciones internacionales.

Frente a la controversia, también es válido recordar la contundente respuesta de Fico. “Yo, como alcalde de Medellín, siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un presidente. Ya me estoy acostumbrando”, señaló el gobernante local, que dejó en claro que uno de los objetivos de este viaje era “intentar mitigar el desastre” que el presidente ha causado con sus determinaciones.

Del mismo modo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también intervino en la polémica, y señaló sobre posibles consecuencias legales para los alcaldes. “Denunciaré a los alcaldes que están en Washington por usurpación de funciones. ¿También lo podría hacer por abandono del cargo? Ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público”, afirmó el controversial titular de la cartera.