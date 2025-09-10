Colombia

María Elvira Salazar compartió fotos con Fico Gutiérrez y Alejandro Éder, tras su encuentro en Washington: “Lo que pasa en Colombia es muy alarmante”

La congresista norteamericana valoró la reunión con los alcaldes de Medellín y Cali, en medio de una alta polarización por la posible descertificación del país en su lucha antidrogas y los fuertes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
La congresista María Elvira Salazar
La congresista María Elvira Salazar se reunió con el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez y Alejandro Éder, mandatario de Cali, durante su visita a EE. UU. - crédito @MaElviraSalazar/X

La visita de los alcaldes de Medellín, Fico Gutiérrez, y Alejandro Éder, de Cali, a Washington (Estados Unidos), que se lleva a cabo desde el lunes 8 de septiembre, sigue causando toda clase de reacciones; tanto en la escena local como en el propio país norteamericano. Los mandatarios locales desconocieron lo que serían las duras advertencias del presidente de la República, Gustavo Petro, y protagonizaron una serie de importantes encuentros políticos.

Además de su reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, que se gestó en medio de la controversia por la posible descertificación de Colombia en su lucha antidrogas, los mandatarios locales también se vieron con la congresista republicana María Elvira Salazar, con la que hablaron de la situación que atraviesa el territorio nacional en materia de orden público. Fue la parlamentaria republicana la que compartió las postales de este encuentro en sus redes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista norteamericana María Elvira
La congresista norteamericana María Elvira Salazar destacó la importancia del diálogo con los mandatarios locales colombianos, que acudieron al exterior en pro de fortalecer la relación bilateral - crédito @MaElviraSalazar/X

La congresista reveló las postales de esta interacción con Gutiérrez y Éder, que se llevó cabo en Washington, y compartió sus impresiones de lo que estaría ocurriendo en el país. Como era de esperarse, la integrante de la bancada de Gobierno en EE. UU. no dejó pasar la oportunidad para enfilar duras críticas frente a las actuaciones de Petro, al que le faltan 332 días en pro de que finalice su periodo constitucional, pues su mandato va hasta el 7 de agosto de 2026.

“Muy productiva conversación ayer con dos grandes alcaldes de Colombia. Lo que está pasando en Colombia es alarmante. Pero que quede claro: Colombia no es Petro. Muy pronto, el pueblo colombiano dará un golpe sobre la mesa: no más pactos con los carteles, no más claudicar ante los criminales. Colombia está lista para ponerles fin de una vez por todas y recuperar la seguridad y la paz que merece”, expresó la representante, leal al presidente Donald Trump.

La congresista republicana María Elvira
La congresista republicana María Elvira Salazar compartió sus impresiones sobre su encuentro con los alcaldes Fico Gutiérrez y Alejandro Éder - crédito @MaElviraSalazar/X

Este desplazamiento tenía como objetivo principal exponer los avances en seguridad y lucha contra las drogas en sus ciudades, así como fortalecer los vínculos con Estados Unidos. Y, a juzgar por los personajes con los que se reunieron los burgomaestres de Medellín y Cali, el objetivo se habría cumplido, pues lograron intercambiar percepciones con importantes figuras del proyecto político que hoy gobierna en Norteamérica, pese al enojo de Petro.

La molestia de Gustavo Petro frente al viaje de Fico y Éder a Estados Unidos

Es oportuno precisar que el primer mandatario expresó en sus redes sociales su incomodidad frente a este desplazamiento a suelo americano. “Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta”, expresó el jefe de Estado, que con ello hizo público el malestar del Ejecutivo ante la iniciativa de los mandatarios locales, que fueron a fortalecer las relaciones internacionales.

En las afueras del Capitolio
En las afueras del Capitolio estadounidense, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duros señalamientos al presidente Gustavo Petro, por cuenta de su política exterior - crédito @FicoGutierrez/X - Presidencia

Frente a la controversia, también es válido recordar la contundente respuesta de Fico. “Yo, como alcalde de Medellín, siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un presidente. Ya me estoy acostumbrando”, señaló el gobernante local, que dejó en claro que uno de los objetivos de este viaje era “intentar mitigar el desastre” que el presidente ha causado con sus determinaciones.

Del mismo modo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también intervino en la polémica, y señaló sobre posibles consecuencias legales para los alcaldes. “Denunciaré a los alcaldes que están en Washington por usurpación de funciones. ¿También lo podría hacer por abandono del cargo? Ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público”, afirmó el controversial titular de la cartera.

Temas Relacionados

María Elvira SalazarAlejandro ÉderFico GutiérrezPartido RepublicanoAlcaldes en Estados UnidosGobierno PetroGustavo PetroGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Reforma a la salud dispara el presupuesto de Colombia: Gobierno destina más de $100 billones y alertan por colapso del sistema

El debate legislativo revela fracturas políticas y la complejidad de transformar el sistema sanitario en un contexto de crisis y desconfianza

Reforma a la salud dispara

Ministerio de Trabajo investiga 26 denuncias contra Andrés Carne de Res: viceministra lideró una inspección

La cartera confirmó que las denuncias están relacionadas con presuntas violaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo

Ministerio de Trabajo investiga 26

Chats y testimonios ponen bajo lupa el patrimonio y la influencia de Miguel Quintero durante la administración de Daniel Quintero en Medellín

Conversaciones filtradas por la Fiscalía apuntan a un aumento patrimonial sospechoso del hermano del exalcalde de Medellín, con lujosas adquisiciones y posible uso de testaferros en contratos públicos durante la administración del precandidato presidencial

Chats y testimonios ponen bajo

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: Luis Javier Suárez empata un partido de máximo voltaje en Maturín

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Congresista responsabilizó al uribismo del colapso financiero de Nueva EPS tras informe de la Contraloría: “Un entramado para saquear al erario”

El organismo de control alertó sobre el incumplimiento de normas básicas de contratación en la operación de la entidad de salud durante los últimos tres años, en el Gobierno de Gustavo Petro

Congresista responsabilizó al uribismo del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La Paz Total de Petro

La Paz Total de Petro está bajo fuego: 2024 se convierte en el más violento de los últimos siente años

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Anuel AA suma una nueva

Anuel AA suma una nueva fecha en Medellín tras agotar entradas en Bogotá: conozca precios de boletería

El regreso de Andy Rivera: resiliencia y transformación con ‘Un día a la vez’ en el Movistar Arena

Yina Calderón criticó la relación de Isabella Ladera y Beele:“Si se lo hizo a usted se lo va a hacer al otro”

La prueba reina: usuarios creen que el video íntimo de Beéle e Isabella fue grabado en el cuarto que compartía con el papá de su hija

Novio de Isabella Ladera se pronunció tras la filtración del video íntimo de la modelo con Beéle

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: Luis Javier Suárez empata un partido de máximo voltaje en Maturín

Video: el error de Kevin Mier ante Venezuela en eliminatorias por el que es atacado en redes sociales

América de Cali le habría hecho “zancadilla” al Once Caldas en la Liga BetPlay: señalan falta de solidaridad por un partido

Esta es la formación de la selección Colombia para enfrentar a Venezuela por eliminatorias: muchas sorpresas en Maturín

Diosdado Cabello le puso picante a la previa del partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”