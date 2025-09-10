Colombia

Lokillo Flórez reveló lo que hizo con sus videos íntimos tras la polémica por filtración del clip de Beéle con Isabella Ladera: “Video consexuados”

El comediante colombiano recurrió a la ironía y la autocrítica para narrar el cambio de percepción que experimentó al revisar sus grabaciones personales, antes de tomar una decisión definitiva sobre su privacidad

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
La divertida reacción de Lokillo
La divertida reacción de Lokillo Flórez ante la filtración de videos de Beéle e Isabella Ladera - crédito @lokilloflorez/Instagram

La reciente polémica por la filtración de videos íntimos de celebridades, en la que se vieron involucrados Beéle e Isabella Ladera, ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo.

El humorista Lokillo Flórez decidió abordar el tema desde su característico humor, compartiendo cómo la ola de escándalos lo llevó a revisar y eliminar su propio material privado.

Flórez relató que, ante la magnitud del escándalo, optó por revisar sus archivos personales y tomar decisiones radicales sobre mantenerlo o eliminarlo permanentemente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con tanto escándalo que hay por ahí de videos íntimos que se filtran y eso... corrí a revisar los míos. Corrí a revisar mi material, videos consensuados, consexuados, obviamente”, expresó, dejando claro que su reacción fue inmediata y motivada por la preocupación que generó la situación.

Lokillo Flórez confiesa entre risas
Lokillo Flórez confiesa entre risas que eliminó sus videos íntimos por miedo a terminar como Beéle e Isabella Ladera - crédito @lokilloflorez/IG

Durante la revisión de sus videos, Flórez recurrió a la autocrítica y al humor para describir la experiencia, pues recordó que, en el momento de grabar el material, se sentía seguro y hasta comparó su actitud con la de reconocidas figuras del cine para adultos, mencionando nombres como Nacho Vidal, Jordi el Niño Polla, Rocco y Black Silk.

“La di toda. Yo me acuerdo y yo parecía un bailarín de champeta... El flow, marica... No, no, no, no, no. Yo me acuerdo de que yo... puta, si hubiera podido comerme yo mismo en ese momento, me hubiera comido yo mismo porque yo lo estaba viendo muy rico”, relató, subrayando la confianza que tenía en el instante en que decidió grabar esos momentos íntimos.

Sin embargo, después de la polémica en la que está envuelto el cantante colombiano y la influenciadora venezolana y haber enfrentado nuevamente a las imágenes que registró, la percepción de Flórez cambió de manera radical.

Admitió que no se agradó al verse en los videos y recurrió a comparaciones humorísticas para describir su reacción: “No hay forma de verse bien, no hay forma de verse bien. No me gusté, no me agradé, no... ¡Uh! No, no, parecía una hiena descaderada, parecía un perro cuando se rasca las bolas contra el pavimento caliente, o sea, como que... ¿Qué me pasó? Como que me hubiera cogido la luz, como Peter la Anguila”, expresó.

Lokillo elimina sus videos privados tras ola de escándalos - crédito @lokilloflorez/IG

Tras este ejercicio de revisión y autocrítica, Flórez tomó una decisión definitiva respecto a su material privado, pues optó por eliminar todos los videos, poniendo fin al episodio con una determinación clara.

No, pa’, no, no. Borré. Borré todo eso. Borré”, aseguró.

Así reaccionó Luisa Fernanda W a la filtración del video íntimo de Beéle con Isabella Ladera

El debate en torno a la filtración del video íntimo que involucra a Isabella Ladera y Beéle también llevó a la creadora de contenido Luisa Fernanda W a emitir una advertencia dirigida especialmente a sus seguidoras, instando a evitar la grabación de momentos íntimos y subrayando el impacto negativo que estas situaciones pueden tener, en particular para las mujeres.

La influencer antioqueña, a través de sus plataformas digitales, abordó los riesgos asociados a registrar en video situaciones privadas en pareja.

Mujeres, nunca se graben teniendo relaciones sexuales, por mucha confianza que le tengan a su pareja, no lo hagan”, recomendó Luisa Fernanda W, mientras explicaba que, en su experiencia, siempre ha rechazado este tipo de grabaciones debido a la posibilidad de que el material termine circulando sin autorización.

La confianza se acaba, las relaciones terminan y así la relación no acabe, los videos quedan y a veces esos videos los filtran personas indebidas, eso queda por ahí en la nube”, advirtió la creadora de contenido.

La paisa aseguró que ese tipo de filtraciones como las de Isabella y Beéle solo afectan a la mujer - crédito @luisafernandaw/ Instagram

En su reflexión, Luisa Fernanda W también se refirió a la percepción errónea de que la viralización de un video privado podría traducirse en beneficios mediáticos, citando el caso de la empresaria estadounidense Kim Kardashian.

“Incluso, como le pasó a Kim Kardashian, eso podría ayudarles, no seamos ignorantes, la realidad es completamente distinta. Basta con verla a ella en un capítulo (del show de Kim) cuando su hija vio un video de esos y mostró lo mucho que aún sufre con eso”, enfatizó la influencer, quien consideró que pensar de esa manera constituye un error. Para ella, la publicación de este tipo de contenidos afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Temas Relacionados

Lokillo FlórezFiltración videos íntimosBeéleIsabella LaderaVideo Beéle IsabellaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Marco jurídico para la Paz Total: Ministerio de Justicia niega que sea un “paquete de beneficios” para criminales

El diálogo con Infobae Colombia, el director de Justicia Transicional de la cartera, Juan David Villalba, se refirió a los incentivos que se establecen en la iniciativa, que han causado revuelo. Pidió al Congreso dar un debate con “altura” o presentar otras alternativas

Marco jurídico para la Paz

Nueva masacre en Bolívar: encontraron los cuerpos de tres hombres que habrían sido víctimas de una disputa por drogas

Las víctimas fueron halladas con signos de tortura, en un crimen que la Policía Metropolitana de Cartagena atribuye a presuntos ajustes de cuentas ligados al narcotráfico en la región

Nueva masacre en Bolívar: encontraron

Perro perdido en Bogotá se encontró a su ángel de la guarda: conductor de bus del Sitp compartió video con final feliz

En diálogo con Infobae Colombia, el dueño del can confirmó que el mismo día que se conoció la historia en redes, el cartel de búsqueda de búsqueda de ‘Rocky’ llegó a Elías Achury, el chofer del bus azul

Perro perdido en Bogotá se

Revelan imágenes de viaje secreto de Karol G a Cartagena: detalles de la visita de ‘La Bichota’ a la ciudad

La presencia de la artista en la Heróica ha puesto a sus fans en modo detective, mientras crecen las teorías sobre un posible videoclip o documental grabado en escenarios de Cartagena

Revelan imágenes de viaje secreto

David Racero respondió a críticas de Daniel Briceño sobre su fruver y desafió al concejal a demostrar irregularidades: “Multiplicador de mentiras”

El representante a la Cámara aseguró que la investigación sobre su negocio familiar fue iniciada de oficio y calificó las acusaciones como un “linchamiento político”

David Racero respondió a críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Revelan imágenes de viaje secreto

Revelan imágenes de viaje secreto de Karol G a Cartagena: detalles de la visita de ‘La Bichota’ a la ciudad

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

Isabella Ladera publicó nuevas reacciones tras la filtración del video íntimo con Beéle: “Yo caigo pará’”

Filtraron el nombre real que tendrá la gira de Karol G en 2026, cómo lucirá el escenario y la fecha en que se anunciará al público

Feid destapó su Funko Pop y destacó los detalles de la figura que sacó en colaboración con la famosa marca

Deportes

Además de Colombia, estas son

Además de Colombia, estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 tras la fecha FIFA de septiembre

Doctor que operó a Egan Bernal habló sobre la clave de su recuperación deportiva tras el terrible accidente que sufrió en 2022: “Tenía claro que quería volver a la bicicleta”

La selección Colombia sumó nuevo récord: este es el registro de las mayores goleadas en competencias oficiales en toda su historia

Neiser Villarreal le dice adiós a Millonarios sin dejar plata: este será el destino de la figura de la selección Colombia sub-20

Egan Bernal explicó lo que significó haber ganado una etapa en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”