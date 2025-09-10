Lokillo Flórez reveló lo que hizo con sus videos íntimos tras la polémica por filtración del clip de Beéle con Isabella Ladera: “Video consexuados”

La divertida reacción de Lokillo Flórez ante la filtración de videos de Beéle e Isabella Ladera - crédito @lokilloflorez/Instagram

La reciente polémica por la filtración de videos íntimos de celebridades, en la que se vieron involucrados Beéle e Isabella Ladera, ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo.

El humorista Lokillo Flórez decidió abordar el tema desde su característico humor, compartiendo cómo la ola de escándalos lo llevó a revisar y eliminar su propio material privado.

Flórez relató que, ante la magnitud del escándalo, optó por revisar sus archivos personales y tomar decisiones radicales sobre mantenerlo o eliminarlo permanentemente.

“Con tanto escándalo que hay por ahí de videos íntimos que se filtran y eso... corrí a revisar los míos. Corrí a revisar mi material, videos consensuados, consexuados, obviamente”, expresó, dejando claro que su reacción fue inmediata y motivada por la preocupación que generó la situación.

Lokillo Flórez confiesa entre risas que eliminó sus videos íntimos por miedo a terminar como Beéle e Isabella Ladera - crédito @lokilloflorez/IG

Durante la revisión de sus videos, Flórez recurrió a la autocrítica y al humor para describir la experiencia, pues recordó que, en el momento de grabar el material, se sentía seguro y hasta comparó su actitud con la de reconocidas figuras del cine para adultos, mencionando nombres como Nacho Vidal, Jordi el Niño Polla, Rocco y Black Silk.

“La di toda. Yo me acuerdo y yo parecía un bailarín de champeta... El flow, marica... No, no, no, no, no. Yo me acuerdo de que yo... puta, si hubiera podido comerme yo mismo en ese momento, me hubiera comido yo mismo porque yo lo estaba viendo muy rico”, relató, subrayando la confianza que tenía en el instante en que decidió grabar esos momentos íntimos.

Sin embargo, después de la polémica en la que está envuelto el cantante colombiano y la influenciadora venezolana y haber enfrentado nuevamente a las imágenes que registró, la percepción de Flórez cambió de manera radical.

Admitió que no se agradó al verse en los videos y recurrió a comparaciones humorísticas para describir su reacción: “No hay forma de verse bien, no hay forma de verse bien. No me gusté, no me agradé, no... ¡Uh! No, no, parecía una hiena descaderada, parecía un perro cuando se rasca las bolas contra el pavimento caliente, o sea, como que... ¿Qué me pasó? Como que me hubiera cogido la luz, como Peter la Anguila”, expresó.

Lokillo elimina sus videos privados tras ola de escándalos - crédito @lokilloflorez/IG

Tras este ejercicio de revisión y autocrítica, Flórez tomó una decisión definitiva respecto a su material privado, pues optó por eliminar todos los videos, poniendo fin al episodio con una determinación clara.

“No, pa’, no, no. Borré. Borré todo eso. Borré”, aseguró.

Así reaccionó Luisa Fernanda W a la filtración del video íntimo de Beéle con Isabella Ladera

El debate en torno a la filtración del video íntimo que involucra a Isabella Ladera y Beéle también llevó a la creadora de contenido Luisa Fernanda W a emitir una advertencia dirigida especialmente a sus seguidoras, instando a evitar la grabación de momentos íntimos y subrayando el impacto negativo que estas situaciones pueden tener, en particular para las mujeres.

La influencer antioqueña, a través de sus plataformas digitales, abordó los riesgos asociados a registrar en video situaciones privadas en pareja.

“Mujeres, nunca se graben teniendo relaciones sexuales, por mucha confianza que le tengan a su pareja, no lo hagan”, recomendó Luisa Fernanda W, mientras explicaba que, en su experiencia, siempre ha rechazado este tipo de grabaciones debido a la posibilidad de que el material termine circulando sin autorización.

“La confianza se acaba, las relaciones terminan y así la relación no acabe, los videos quedan y a veces esos videos los filtran personas indebidas, eso queda por ahí en la nube”, advirtió la creadora de contenido.

La paisa aseguró que ese tipo de filtraciones como las de Isabella y Beéle solo afectan a la mujer - crédito @luisafernandaw/ Instagram

En su reflexión, Luisa Fernanda W también se refirió a la percepción errónea de que la viralización de un video privado podría traducirse en beneficios mediáticos, citando el caso de la empresaria estadounidense Kim Kardashian.

“Incluso, como le pasó a Kim Kardashian, eso podría ayudarles, no seamos ignorantes, la realidad es completamente distinta. Basta con verla a ella en un capítulo (del show de Kim) cuando su hija vio un video de esos y mostró lo mucho que aún sufre con eso”, enfatizó la influencer, quien consideró que pensar de esa manera constituye un error. Para ella, la publicación de este tipo de contenidos afecta de manera desproporcionada a las mujeres.