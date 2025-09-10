Colombia

Juez emitió fallo condenatorio a estilista, que sin ser profesional en medicina, le practicó liposucción a mujer que murió tras la cirugía en Bogotá

Brenda Gissele Celeita Angarita fue acusada de homicidio culposo por causar la muerte de Laura Sofía Amaya, de 23 años de edad: la pena se conocerá en octubre de 2025

Por Francy Agudelo

Familiares de la joven al visitar la supuesta clínica se dieron cuenta que el lugar quedaba ubicado en un local que operaba como una peluquería en el barrio Restrepo en Bogotá - crédito redes sociales

Un juez penal de conocimiento en Bogotá emitió un sentido de fallo condenatorio contra Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera acusada de causar la muerte de una mujer de 23 años, Laura Sofía Amaya Duarte, durante una cirugía estética realizada el 15 de septiembre de 2023, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La acusada fue declarada responsable del delito de homicidio culposo y la pena que deberá cumplir se conocerá en octubre de 2025.

De acuerdo con la investigación de la Dirección de Apoyo Territorial de la Fiscalía, la víctima acudió a un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño, al sur de la ciudad, el cual no contaba con acreditación para prestar servicios de salud.

En ese lugar, Celeita Angarita, sin estudios de medicina ni experiencia en procedimientos quirúrgicos, inició una liposucción.

Durante la intervención, la paciente sufrió una convulsión y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció por un paro respiratorio.

