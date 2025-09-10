Fico Gutiérrez y Alejandro Éder también se reunieron con Mario Díaz-Balart, en medio de alarmas por descertificación de EE. UU.

El congresista norteamericano Mario Díaz-Balart sostuvo un encuentro con Fico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali - crédito @MarioDB/X

La agenda de los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Éder, en suelo estadounidense, contempló reuniones con una serie de personajes, entre ellos -como era de esperarse- con los congresistas del Partido Republicano que han mostrado su interés en lo que sucede en Colombia. Uno de ellos fue el representante Mario Díaz-Balart, de ascendencia cubana, que expresó en sus redes sociales el balance de esta reunión en Washington.

Díaz Balart, fuerte crítico de la administración del presidente de la República, Gustavo Petro, compartió con los mandatarios locales y con su compañero de bancada, Henry Cuéllar, otro de los que también ha enfilado baterías contra el jefe de Estado colombiano. Y, con un claro mensaje, compartió sobre los objetivos de este encuentro, con el que intercambiaron percepciones sobre la amenaza de una eventual descertificación en la batalla contra las drogas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje, el representante Mario Díaz-Balart entregó su balance de la reunión con los alcaldes de Medellín, Fico Gutiérrez, y Cali, Alejandro Éder - crédito @MarioBD/X

“Como copresidentes del Comité Parlamentario a favor de Colombia, @RepCuellar y yo sostuvimos una reunión muy positiva con los alcaldes de Cali y Medellín sobre temas de mutuo interés. Continuaremos trabajando para combatir el narcoterrorismo, promover los intereses de seguridad nacional de EE. UU. y Colombia, así como trabajar con el pueblo colombiano para avanzar en objetivos comunes de estabilidad, prosperidad y gobernanza democrática”, dijo Díaz-Balart.

Es claro decir que Díaz-Balart, al igual que otro de sus colegas, Carlos Giménez, han dejado en claro que Washington no está dispuesto políticas que fortalezcan regímenes autoritarios o que permitan el avance de redes criminales que amenazan la seguridad regional y la salud pública en Estados Unidos; lo anterior en relación con los peligrosos acercamientos, según él, de Petro con el régimen de Nicolás Maduro, que está en la mira de Donald Trump.

Fico y Éder recibieron el apoyo de la bancada republicana en su visita a EE. UU.

Cabe destacar que en la jornada del lunes 8 de septiembre, los burgomaestres habían sostenido un encuentro con la también representante republicana María Elvira Salazar, que también expresó sus inquietudes frente a la situación de orden público que se vive en el país; con el auge de estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, y lo que sería el fracaso de la política de Paz Total del Gobierno Petro.

La congresista republicana María Elvira Salazar compartió sus impresiones sobre su encuentro con los alcaldes Fico Gutiérrez y Alejandro Éder - crédito @MaElviraSalazar/X

“Muy productiva conversación ayer con dos grandes alcaldes de Colombia. Lo que está pasando en Colombia es alarmante. Pero que quede claro: Colombia no es Petro. Muy pronto, el pueblo colombiano dará un golpe sobre la mesa: no más pactos con los carteles, no más claudicar ante los criminales. Colombia está lista para ponerles fin de una vez por todas y recuperar la seguridad y la paz que merece”, indicó la congresista tras esta importante reunión.

A su vez, los gobernantes locales se encontraron con el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, con el que también expusieron su análisis de la situación en materia de seguridad que afecta a sus ciudades, fomentada en parte por las alarmantes cifras de producción de cocaína en departamentos como Cauca y Nariño, que utilizarían el suroccidente colombiano como corredor para sacar el alcaloide hacia otras latitudes.

Alejandro Eder y Fico Gutiérrez hablaron tras reunión con Cristopher Landau, alto funcionario del gobierno Trump - crédito @FicoGutierrez/X

“Gran encuentro con Christopher Landau, subsecretario de Estado. Estados Unidos ha sido un socio estratégico para nuestra región en materia de seguridad, comercio e inversión social desde hace décadas. Para Cali es fundamental seguir fortaleciendo esta relación, en especial hoy que nos quieren devolver a épocas del narcoterrorismo”, expresó Éder, que dejó gratas sensaciones en el burgomaestre, que le declaró la guerra a la criminalidad en su territorio.

:“Estados Unidos y Colombia siempre han sostenido una buena relación. Así debe seguir siendo. Colombia no cederá ante el narcoterrorismo y el crimen. Seguimos la agenda en Washington”, comentó por su parte Gutiérrez, que denominó este encuentro como “muy importante” para su ciudad y que hace parte de la estrategia para seguir, de acuerdo con el alcalde, “trabajando con mucho amor por Medellín y por Colombia”.